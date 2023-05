3D sken ukazuje vrak Titanicu, jak ho nikdo neviděl. Okolo jsou neotevřené lahve šampaňského

Konspiračních teorií okolo potopení Titanicu, jedné z nejslavnějších lodí světa, existují stovky. Byť oficiální teorie říká, že narazila na ledovec, i největší experti upozorňují na to, že nezodpovězeného je mnoho. Nyní se podařilo udělat 3D model lodi, který odhaluje vrak na dně oceánu tak, jak nikdy nebyl spatřen. Spolu s tím by mohly přijít i některé odpovědi.

Titanic i po více než sto letech od své zkázy stále oslovuje nové a nové publikum. Pravděpodobně díky neuvěřitelnému příběhu o nepotopitelném gigantu, který ztroskotal hned na své první plavbě, když se mu do cesty postavil právě ledovec. Na dně oceánu leží chlouba své doby od roku 1912, a byť už se k vraku potopilo mnoho lidí, nový přístup odhaluje loď v docela jiném světle.

Pomocí hlubinného mapování byl vytvořen první digitální sken obra, který leží v hloubce 3 800 metrů v Atlantiku. Reálně je díky tomu možné se na vrak lodi snů podívat v celistvosti, navíc tak, jako by z něj odtekla všechna voda. To by mělo pomoci zjistit, co přesně se v noci ze 14. na 15. dubna 1912 stalo.

Titanic: First ever full-sized scans reveal wreck as never seen before https://t.co/QCoNNS5mW8 — BBC News (UK) (@BBCNews) May 17, 2023

„Stále existují otázky, základní otázky, na které je potřeba najít odpověď,“ uvedl pro britský server BBC analytik zabývající se touto lodí Parks Stephenson s tím, že je současný posun důležitým krokem k tomu, aby o výzkumu rozhodovaly důkazy, nikoli spekulace. „Pořád doopravdy nerozumíme charakteru srážky s ledovcem. Dokonce ani nevíme, zda do něj narazil podél pravoboku, jak se všude ukazuje, mohl na ledovec také najet,“ dodal. Sken by ale mohl pomoci říct také to, jak loď narazila na mořské dno poté, co se rozlomila.

Problém s vrakem Titanicu tkví právě v tom, v jaké hloubce leží. Jednoduše je příliš hluboko. BBC uvádí, že kamery, které se tu objevují od roku 1985, kdy byl Titanic objeven, zaberou jen malou část jinak obrovské lodi, jež zůstává obrovská navzdory tomu, že leží na dně oceánu. Navíc rozervaná na dva kusy, které jsou od sebe vzdálené 800 metrů.

Tenhle problém 3D sken překonává. Společnost Magellan Ltd., která model vytvořila a která se hlubinným mapováním zabývá, použila ponorky ovládané ze specializované lodi, ty vrak prozkoumávaly přes dvě stě hodin. Výsledkem je 700 tisíc snímků ze všech možných úhlů, díky kterým bylo možné vrak virtuálně postavit i mimo oceán. A stejně jako Titanic byl kdysi považován za pokrok lidstva, tím největším, co se vytvořilo, tedy něčím prvním, i toto 3D skenování je první ve svém rozsahu.

„Hloubka skoro čtyři tisíce metrů představuje výzvu. Na místě jsou navíc proudy. Abychom nepoškodili vrak, nesmíme se ničeho dotýkat. Navíc musíte zmapovat každý centimetr čtvereční, a to včetně nezajímavých částí, jako je bahno kolem trosek. Mezi všemi těmi zajímavými objekty ale prostor vyplnit musíte,“ přiblížil proces vedoucí expedice Gerhard Seiffert.

Většinou jde ale o velmi zajímavou podívanou. Na snímcích je vidět otvor nad místem, kde kdysi bývalo velké schodiště, známé především z filmu Titanic z roku 1997. Stále je vidět příď lodi, zatímco ze zádi zbyla podivuhodná změť. Zajímavé je nakonec i to, že i po těch letech jsou vidět takové detaily, jako je sériové číslo lodního šroubu. Všude okolo leží další předměty, ozdobné prvky z lodi, části soch nebo dokonce neotevřené lahve šampaňského. Leží tu také osobní věci, BBC píše o desítkách bot.

Foto: Depositphotos Nad schodištěm je nyní obrovská díra

To vše je najednou surově odhalené. „Umožňuje to vidět vrak tak, jak ho nikdy nemůžete vidět ani z ponorky. Můžete si ho také prohlédnout celý a vidět ho díky tomu z jiné perspektivy. Vidíte zkrátka skutečný stav lodi,“ říká Stephenson.

To je velmi důležité především proto, že vrak se pomalu vytrácí. Tragédie lodi za sebou zanechala 1 517 obětí, tedy většinu z 2 200 lidí na palubě. Nyní z pozemského světa pomalu mizí i Titanic, který požírají mikrobi a části lodi se tak dál rozpadají. Podle britského serveru 3D sken umožní vrak uchovat, byť už ne tam dole. „Je naděje, že Titanic ještě vydá svá tajemství,“ píše BBC.

Zatímco odhalení pravdy je zatím nejisté, fanoušci se mohou těšit aspoň na film, který dokumentuje celé mapování, jež se uskutečnilo loni. Společnost Atlantic Productions totiž o celém projektu natáčí dokument.