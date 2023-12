8 000 kilometrů nástrah pouště. Tudy se za pár dní pojede nejextrémnější závod planety

Uložit 0

Titul jednoho z nejextrémnějších závodů planety nezískalo Rallye Dakar jen tak. Rok co rok divákům potvrzuje, jak náročné dokáže být – a začátkem příštího roku to nemá být jinak. Další ročník slavného vytrvalostního závodu se znovu pojede v nehostinných podmínkách Saúdské Arábie, kam se vydají stovky jezdců z celého světa včetně velkého zástupu Čechů.

Osm kategorií (od motorek přes auta až po kamiony), bezmála osm set závodníků, necelých osm tisíc kilometrů trasy, z toho více než 4,7 tisíce kilometrů rychlostních zkoušek ve dvanácti etapách. To vše v poušti, která umí být nevybíravá – jak psychicky pro samotné jezdce, tak technicky pro nasazené stroje.

Odkud se v pátek 5. ledna odstartuje? Přes jaké nástrahy se pojede? A kde závod v pátek 19. ledna skončí? Podívejte se na náš přehled.

Prolog je svým způsobem krátkým závodním okruhem, kde se účastníci budou proplétat mezi skalami, projíždět písečnými cestami a takříkajíc si zkoušet terén. Hlavním úkolem prologu bude seřadit jezdce do uceleného pořadí, z jakého budou startovat.

👇 The official route of Dakar 2024!

🚩 AlUla – Yanbu 🏁

📏 7,891 km (4,727 km of SS)

➡️ #Dakar2024 #DakarInSaudi pic.twitter.com/HKXnFp6Dt2

— DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2023