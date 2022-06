Aby to zvládla i moje máma. Český nástroj ulehčuje e-shopům marketing, reklamu nakliká za ně

Zjednodušit procesy v marketingu natolik, aby stačilo jednou kliknout na tlačítko a o nastavení online kampaní e-shopů se už postarají automatizované algoritmy. Český startup Tanganica si po roce a půl fungování ověřil, že zájem o takové řešení existuje. Nástroj využívá už přes 500 e-shopů včetně Dermacolu nebo Factcoolu a bez investorů dokázal vyrůst na milionové obraty, které se mají letos vyšplhat na 20 milionů korun.

„Chceme, aby byl celý proces nastavení marketingových kampaní tak jednoduchý, že e-shop nebude potřebovat absolutně žádné marketingové know-how ani účty. Jednoduše přijde do aplikace, vyplní základní informace, dobije kredit a klikne na tlačítko spustit. O vše už se postaráme my,“ vysvětluje zakladatel Tanganiky Filip Svárovský.

Nyní nástroj takovým způsobem e-shopům a dalším klientům umožňuje využít tři reklamní formáty – jeden z největších zdrojů návštěvníků Google Shopping, reklamy ve vyhledávačích a také jeden formát na Facebooku. Cíle jsou ale nastavené mnohem výš, z Tanganiky má postupně vyrůst jednotný marketingový hub, jenž se svým klientům postará v podstatě o všechny online kampaně.

„Přirovnávám to k Shoptetu. Když někdo chce vlastní e-shop, obrátí se na ně. My chceme dosáhnout toho samého v marketingu. V jedné platformě a na jednom místě e-shopařům umožníme obsloužit kompletní marketing a vytvoříme jim reklamní strategie,“ přibližuje Svárovský a přiznává, že zautomatizovat všechny potřebné procesy je poměrně velká technologická výzva.

Foto: Tanganica Zakladatelé startupu Tanganica Filip Svárovský, Samuel Machat a Robert Tichý

Teprve třiadvacetiletý zakladatel Tanganiky zná problémy s nastavováním marketingu z vlastní zkušenosti. Už před několika lety nastoupil na pozici marketingového specialisty se zaměřením na e-shopy do online vyhledávače nábytku Biano. Tam si začal všímat věcí, které se z jeho pohledu daly zlepšit a dělat jinak, což jej nakonec přivedlo k myšlence marketing online prodejců co možná nejvíc zjednodušit.

Svoje síly spojil s kolegou Robertem Tichým, s nímž se Svárovský zná už od školky. Mimo jiné společně provozovali e-shop na aroma difuzéry, díky čemuž získali přehled o tom, jak e-shopy fungují. V posledních letech pak založili i lokální agenturu na tvorbu webů a marketingu pro restaurace či jiné menší podniky. U malého byznysu ale zůstat nechtěli a pořád hledali možnosti, co by mohli dělat dalšího.

Protože ani jeden z nich neumí programovat, do party přizvali dalšího známého ze střední školy. Samuel Machat je vystudovaný vývojář, takže svou expertizou doplnil důležitou pozici a ve trojici se pustili do vývoje prvního produktu Tanganiky. Firmu založili v říjnu 2020 a do konce téhož roku oslovovali klienty s otázkou, jestli by vůbec o „marketing na jeden klik“ měli zájem.

500 e-shopů za rok a půl

„Tehdy to ještě nebyla ani aplikace. Využívali jsme Google Data Studio a podobné nástroje, které jsou k dispozici zdarma, abychom si vůbec ověřili tržní zájem. A protože zájem o Tanganiku byl, začátkem loňského ledna jsme spustili samostatnou aplikaci a všechny klienty na ní převedli,“ popisuje Svárovský.

Ze začátků přitom aplikace ani nepracovala automatizovaně. „Všechno byla ruční práce schovaná za aplikací,“ směje se Svárovský. „S tím, jak jsme postupně budovali technologii, rostli a nabírali další klienty. Umožnilo nám to zvětšovat tým, postupně se přesunout z rutinního klikání a teď nás čeká největší výzva, optimalizovat marketing napříč jednotlivými kanály takovým způsobem, aby fungoval bez lidských zásahů,“ doplňuje.

Od oficiálního startu aplikace zatím uběhl zhruba rok a půl, během prvních dvanácti měsíců mezi klienty nabrali 300 e-shopů, letos se už přidalo dalších více než dvě stě. Aby jejich počet narůstal ještě víc, Tanganica plánuje uzavírat spolupráce se společnostmi z e-commerce ekosystému, jako jsou tvůrci e-shopových platforem či platebních bran.

Většinu uživatelů nástroje tvoří hlavně menší a střední e-shopy, které nemají kapacitu, sílu ani expertízu na to, aby se mohly marketingu věnovat dostatečně. Zároveň ani nemají rozpočet na to, aby si platily specialisty nebo agentury. Strategie je tak penetrovat trh zespodu – od těch nejmenších. Ti ale nejsou jediní, kteří nástroj využívají.

„Mezi uživateli máme také agentury, které si zapnou funkci na kliknutí a nemusí trávit hodiny na PPC a klikáním reklam. Tím pádem mohou svým klientům fakturovat stejně peněz za méně hodin práce. I v této oblasti vidíme velký potenciál, agentury mají hodně klientů, takže alespoň částečně jim dokážeme ušetřit kapacity,“ přibližuje Svárovský.

S postupným přidáváním funkcí a rozšiřováním aplikace se do Tanganiky začali registrovat i větší hráči, jenž v ní vnímají hodnotu v úspoře času. Konkrétně jde například o Dermacol, Factcool, Eleven Sportswear nebo internetové hračkářství Pompo. Právě díky spolupráci s velkými e-shopy si v Tanganice stanovili cíl časem vytvořit dvě verze produktu – jeden základní pro malé zákazníky a jeden s pokročilejšími funkcemi pro náročnější klienty.

Foto: Tanganica Tým startupu Tanganica

Základem produktu má ale pořád být co největší jednoduchost – tu ostatně Svárovský považuje za hlavní výhodu oproti jiným a částečně konkurenčním marketingovým řešením. „Mně jako markeťákovi trvalo měsíce, než jsem se naučil pracovat s těmi nejběžnějšími nástroji. Nedokážu si představit, že kdyby si e-shop založila moje máma, že by tento nástroj vůbec někdy pochopila,“ říká. Další velká výhoda Tanganiky pak je, že její klient si nemusí na jednotlivých platformách zakládat vlastní reklamní účet.

Stejně jednoduše jako produkt má startup nastavenou i cenovou politiku – e-shop platí dvě procenta z obratu, který Tanganica vygeneruje z kampaní. Jinými slovy jde o podíl jen ze zprostředkovaných prodejů, takže pokud nastane situace, že kampaně nefungují a nepřivádí nové zákazníky, obchodník za využití nástroje neplatí – až na samotný rozpočet kampaně – vůbec nic.

„Takový cenový model asi nebude dlouhodobě vyhovovat všem, zatím si ale nikdo nestěžoval a my jej zvolili, protože byl pro nás dostatečně jednoduchý. Díky němu dokážeme také vydělávat, a to je také důvod, proč jsme doteď dokázali vývoj financovat z vlastních zdrojů,“ popisuje Svárovský, jenž v úplných začátcích do rozběhu byznysu vložil několik desítek tisíc korun.

Tím vytvořil ranvej na čtyři měsíce fungování, sám Svárovský si první rok z firmy zpátky ve formě platu nezval ani korunu. Přes Tanganiku přitom loni protekly kampaně ve výši čtyř milionů korun a letos se chystá pokořit dvacet milionů. „Zní to jako velký růst, v naší velikosti to tak ale nevnímáme. Pořád jsme hodně na začátku,“ popisuje zakladatel startupu, který se i z tohoto důvodu plánuje obrátit na investory.

„Externí kapitál nepotřebujeme k tomu, abychom přežili, jsme ziskoví a rosteme organicky. Takové tempo nám ale nestačí. Víme, že produkt funguje, je dobrý. Abychom jej mohli dostat k co nejvíc lidem a expandovat do zahraničí, potřebujeme externí kapitál, který nám v tom pomůže,“ říká Svárovský s tím, že startup chce otevírat kolo o velikosti přibližně deseti milionů korun.

„Prostředky využijeme hlavně na produkt, zlepšení technologie, agregaci marketingových kanálů a na expanzi,“ doplňuje. Rozšiřování do zahraničí přitom bude probíhat dvěma cestami – vstup do jednotlivých zemí chce Tanganica řešit přímo otevřením lokálního obchodního týmu, aby byla klientům co nejblíž.

„První výstřel expanze jde však z opačné strany, českým e-shopům už v testovacím režimu umožňujeme zobrazovat reklamu a spouštět kampaně na Slovensku, do konce léta budou mít tuto možnost ve všech zemích Evropské unie. Teď ladíme procesy jako fakturace, jazykové mutace, reklamní účty a napojení API. Další obchodní aktivity ale budeme dělat postupně, doufejme, že už s pomocí investorů,“ uzavírá Svárovský.