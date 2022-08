Addamsovi podle Tima Burtona. Netflix v prvním traileru ukazuje seriál o slavné bizarní rodině

Je docela překvapivé, že Tim Burton se k vlastnímu zpracování Addamsovy rodiny dostává až nyní. Pokud by si totiž měli Morticia, Gomez, Wednesday a Pugsley z neobvyklé rodinky večer sednout ke společnému sledování filmu, nejspíš by si pustili jeho Beetlejuice, Ospalou díru nebo Sweeneyho Todda. Ani teď není hlavním tvůrcem, na novince s názvem Wednesday se nicméně výrazně kreativně podílí. A zároveň se poprvé vydává do televizní tvorby.

Addamsova rodina původně vznikla jako série komiksů, které vytvářel Charles Addams pro magazín The New Yorker. Původně bezejmenný komiks i postavy představoval překvapivou satiru typické americké rodiny – žili ve velkém gotickém sídle, nosili pouze černé oblečení jakoby z minulé éry a byli různými způsoby posedlí temnotou a smrtí.

Tuto premisu Addams většinou stavěl do ostrého kontrastu s realitou a zájmy jak běžných lidí ve světě komiksu, tak i s jeho čtenáři. Vznikal tak prostor pro mnoho bizarně zábavných situací – často mnohem více znepokojivých, než by dnešní publikum očekávalo. Ačkoliv kreslíř v průběhu své kariéry vytvořil plno jiných a podobně temných děl, Addamsova rodina si získala nejvíce pozornosti a časem se vydala do různých médií.

V 60. letech vznikla televizní adaptace v žánru sitcomu, díky níž předloha i všechny její postavy získaly jména. Ve své době seriál neměl závratně vysokou sledovanost, dostalo se mu ale dobrého hodnocení a zpětně poměrně kultovního statusu. Následující dekády přinesly několik dalších televizních počinů a od počátku 90. let také celovečerní filmy.

Nejznámějším a dodnes nejúspěšnějším z nich je Addamsova rodina z roku 1991. Už zde se naskytla první příležitost propojení s Timem Burtonem, který dostal nabídku snímek režírovat, ten ale odmítl kvůli pracím na filmu Batman se vrací. Ačkoliv se produkce v čele s debutujícím režisérem Barrym Sonnenfeldem potýkala s několika problémy, Addamsova rodina měla u diváků úspěch a o dva roky po vydání na plátna dorazilo pokračování.

Později vzniklo ještě několik dalších audiovizuálních titulů se slavnou podivnou rodinou, včetně dvojice animovaných filmů z let 2019 a 2021. Většina byla komerčně poměrně úspěšná, jejich příběhy, postavy ani zpracování ale nedokázaly navázat na kouzlo původních komiksů či seriálů. Když se proto do práce na Wednesday pustili Miles Millar a Alfred Gough, známí hlavně jako tvůrci televizního hitu Smallville, rozhodli se zkombinovat známé prvky s něčím zcela novým.

Díky tomu si také získali pozornost Tima Burtona, kterého projekt zaujal na základě scénáře k první epizodě. „Naší ambicí pro seriál bylo vytvořit osmihodinový film Tima Burtona,“ řekl jeden z showrunnerů Wednesday Miles Millar magazínu Vanity Fair. Režiséra, který se ujal čtyř z celkem osmi epizod seriálu a spolu se svou dvorní kostymérkou Collen Atwood celému projektu vtiskl specifickou estetiku, zajímala hlavně možnost se do příběhu ponořit na větší ploše, než je zvyklý.

Morticia, Wednesday, Gomez a Pugley

První zveřejněná upoutávka Wednesday obsahuje všechny typické prvky Addamsovy rodiny, a přesto vypadá jako nový pohled na věc. Hrdinové si jednoznačně zachovávají svou podivnost vzhledu i charakteru, zároveň ovšem působí realističtěji a ne jako zcela fantastické postavy. Přitom stále zůstává extrémní kontrast mezi jimi a zbytkem světa – možná je naopak silnější.

Wednesday se ale zaměří hlavně na titulní postavu, která je oproti dřívějším podobám Addamsovy rodiny o několik let starší a snaží se vypořádat s dospíváním. To se bude dít v kontextu přizpůsobování se životu na prestižní soukromé škole, sporů s bratrem i vystupování ze stínu své matky. Samozřejmě ale nebude chybět ani makabrózní dějová linie ve formě série vražd v malém městě, kam se Wednesday s rodinou přestěhuje.

Wednesday zatím nemá přesné datum premiéry, Netflix nicméně slibuje uvedení letos na podzim. V titulní roli seriálu se objeví Jenna Ortega, její matku Morticii ztvárnila Catherine Zeta Jones, otec Gomez dostal tvář Luise Guzmána a bratra Pugsleyho hraje Isaac Ordonez.