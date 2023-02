Adept na nejnudnější marvelovku. Nový Ant-Man je odvar ze slabších částí Thora, Strážců a Strange

Marvelovský šéf Kevin Feige prohlásil, že Ant-Man a Wasp: Quantumania je pro oblíbené filmové univerzum nejdůležitější snímek od Avengers: Endgame. Po zhlédnutí nového příběhu mravenčího muže to vede k palčivé otázce, jestli neviděl nějaký úplně jiný snímek, než který jsme na novinářské projekci mohli vidět my. Jestli jsme se jenom přejedli marvelovek, nebo tomu opravdu něco chybí, se už od 16. února budete moci přesvědčit i vy.

Ant-Man a Wasp: Quantumania začne, ani se nenadějete a už se ocitnete v dimenzi vytvořené kouzly 3D designérů. Ta ale na rozdíl od nového Avatara svým zpracováním nenadchne. Tedy aby nedošlo k mýlce, stejně tak ani neurazí, ale prapodivný a různými barvami hrající svět, to už jsme v marvelovkách víc než párkrát viděli. Třeba v divokých zákoutích vesmíru ve Strážcích galaxie. Nebo v Thorovi. Do jisté míry i v magických světech a dimenzích Doktora Strange.

Budiž, kvantová říše by stejně dobře mohla být třeba podivnou planetou v některém ze zmiňovaných filmů. Tak třeba to zachrání její obyvatelé? Ne. Chvilku máte pocit, že procházíte kantýnou plnou divnobytostí ze Star Wars. Pak se objeví gigamonstrum, se kterým by mohli bojovat třeba právě Star-Lord, Rocket a Groot. Po chvíli se k hrdinům přidají obyvatelé, které byste klidně mohli potkat na gladiátorské planetě v thórovském Ragnaroku.

Celé to prostě nebezpečně koketuje s okoukanou nezajímavostí. Už to tady s mírnými odchylkami bylo několikrát. A nemůže to nadchnout, protože na papíře giganticky (vlastně miniaturně) divný svět má být úplně jinou realitou, než na jakou jsme zvyklí – ale je to prostě kulisa pro úplně normální chození, bojování a mluvení. To aspoň ten zmiňovaný Doktor Strange si s mystickou manipulací reality pohrával mnohem víc než Ant-Man a Wasp: Quantumania.

Okamžiků, kdy byste měli pocit, že jste protrhli předivo fyzikálních zákonů a skutečně si užívali kvantumaniakální jízdu, je poskrovnu. Od filmu z marvelovského multiverza nikdo nečeká přednášku o fyzice. Ale od filmu o úplně nové dimenzi bytí bychom mohli čekat víc než z velké části zaměnitelné zasazení. Přitom pár náznaků by bylo, ale všechno sklouzne k tomu, že to jsou opět převážně dvounožci s trochu divnými hlavami, kteří po sobě střílejí pomalu letící energetické výboje nebo se mlátí pěstmi. Nebo chodí do baru. Fakt.

V předchozích filmech případné nedostatky zalepoval Paul Rudd a humor točící se kolem ne úplně respektovaného hrdiny. Tentokrát je tu také Ant-Manova dcera Cassie, která jde v tátových stopách i v tomto ohledu. Jinak se ale nejde zbavit dojmu, že Quantumania na úsměvy nesází tolik jako dřív. Vtip samozřejmě nechybí, ale chtěli byste ho víc. Případně aby byl přirozenější a netáhl to přes závit, aby za každou cenu zazněla hláška. Scény nezatížené snahou ukazovat, že jste v kvantové říši, wow, podívejte, všechno je divné a crazy a cizí a hlavní zloduch je fakt zlý, takové scény baví nejvíc.

Tradiční bolístkou marvelovek také bývají záporáci, i tentokrát je tento trend potvrzen. Kang Dobyvatel má být mocný stratég s nadhledem nad pavučinou času a prostoru, ale je to přinejlepším Thanos z Wishe. Představení nové hlavní hrozby pro marvelovské univerzum se nekoná. To už těch pár záběrů na Thanose na trůnu před jeho finálním odhalením vyvolalo větší zájem a dojem hrozby. Pro znalce komiksů pak Quantumania obsahuje porcičku pomrknutí, dojde třeba na MODOKa nebo různé Kangovy varianty.

Závěrečná třetina filmu trochu přidá na tempu, akci a zábavě, ale do výšin nad dřívější marvelovky se Ant-Man nezvětší. Následující odstavec obsahuje mírné spoilery, ale pokud jste v životě viděli alespoň jeden superhrdinský film, směle ho přečtěte. Nevyzradí žádné překvapení, spíš potvrdí dojmy, které musí každý fanoušek mít z traileru. A dost možná i ze zhlédnutí posledních několika filmů od Marvelu.

O tom, že je Quantumania lehký odvar, už byla řeč. A finální střet je tak trochu homeopatický Endgame. Tedy extrémně naředěný a bez účinku. Kang vládnoucí hypertechnologickým armádám si to s hrdiny jde rozdat na pěsťovky. Impérium v kvantové říši porazí rebélie pár desítek dobráků. Film uzavře svůj děj, vše skončí a navzdory posledním sekundám a dvěma potitulkovým scénám reálně budoucnost filmového Marvelu nijak revolučně neposouvá. Stejnou službu hlavní propojující dějové lince by odvedly dvě minuty expozice u případných nových Avengers.

Teď už opět bez spoilerů. Je Quantumania špatný film? Z předchozích odstavců to možná zní strašlivě, ale dá se na něj samozřejmě koukat. Není to žádné béčko, natož jiné z následujících písmen. Jen to je nanejvýš taková popcornová zábava, na kterou zapomenete. A která protahující se sáze Marvelu nepřidává nic zajímavého. Přinejhorším je to adept na nejnudnější marvelovku. Která bohužel pokračuje ve směru rádoby velkolepějších bojů, v nichž blikají barvy, někdo hodí hlášku a mezi mlácením padouchů se mlátí sláma v opakujících se scénách.

Ne snad, že by dřívější MCU bylo nabité oscarovými snímky. Ale podívat se třeba na Kapitána Ameriku v minulosti zalehávajícího granát nebo později odhalujícího spiknutí Hydry a osud Winter Soldiera, to je ve srovnání s novým Ant-Manem thriller, drama a veledílo s přesahem. Přitom je to taky hlavně superhrdinská mlátička, ne že ne. Mimochodem, na novinářské projekci jeden z přítomných diváků regulérně usnul. Ale třeba byl unavený životem, ne filmem.