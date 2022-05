Adrenalin ve vlnách. Motorizovaná prkna Jetsurf chtějí z českých rybníků doplout až na olympiádu

První vlnky zpěněné slané vody jsou od hranic Česka vzdálené několik tisíc kilometrů, to ale Martinu Šulovi nezabránilo definovat zcela nový vodní sport, jehož základem je prkno opatřené motorem. Jetsurf je zábava, ale i sportovní disciplína, která by to chtěla dotáhnout až na olympiádu. A našlápnuto k tomu má velmi zajímavě.

Je trochu paradoxem, že člověk, který se k smrti bál vodních hlubin, vynalezl stroj, se kterým lze po vodní hladině uhánět rychlostí přes 60 km/h. Strach je ovšem často vstupní branou k těm největším životním zážitkům. Těch měl Martin Šula na svém kontě již pořádné množství – ještě předtím, než se na motorizovaném surfu začal své fobie zbavovat.

Coby strojní inženýr, který již od dětství planul láskou k motorsportu, se dokázal vypracovat až ke spolupráci s týmy, které závodily v šampionátech F1, Moto GP nebo Red Bull Air Race. Se svou firmou MSR Engine, která funguje od roku 2004, dokonce spolu s týmem Red Bull KTM implementoval systém KERS pro rekuperaci kinetické energie do závodního motocyklu, v té době prvního hybridu v celém segmentu. Jenže v roce 2008 přišla krize a škrty.

Šula sice dostal pozvánku do týmu F1, nakonec se ale rozhodl naplno věnovat zcela novému projektu. Tím se stalo právě motorizované vodní prkno Jetsurf. S myšlenkou na jeho zkonstruování si pohrával již dříve, vždy k ní ale přistupoval pouze jako k vedlejšímu projektu. Od roku 2008 se však Šula se svým týmem pustil do intenzivního vývoje, který vyústil v roce 2010 v první sérii.

Foto: Jetsurf Martin Šula na svém vynálezu, motorizovaném prkně Jetsurf

Celé prkno je pro maximální pevnost a nízkou váhu vyráběno z karbonu, ty nejvýkonnější verze pojmenované Titanium DFI jsou navíc opatřeny titanovými výfuky. Samotná výroba probíhá v sídle firmy ve Střelicích u Brna, kde je díky vlastnímu kovoobrábění, slévárně a montáži schopná zhotovit až 85 procent produktu. Zbytek komponentů a materiálů je odebírán od dodavatelů.

„Spalovací motor či elektromotor pohání proudové čerpadlo, které saje vodu do tunelu v zadní části surfu, čímž se prkno dokáže pohybovat po vodě rychlostí až 65 km/h. Jezdec jede ve stoje, stojí na tvarovaných padech a nárt obepíná nastavitelný pásek – taková forma komfortního vázání. Akceleruje se pomocí rukojeti, která je lankem spojena s prknem, což zároveň slouží jako balanční bod a prvek stability,“ popisuje Šula princip fungování prkna.

Cena základního modelu startuje na částce 200 tisíc korun, ty nejvýkonnější konfigurace jsou nabízeny 350 tisíc korun. „Za dobu existence Jetsurfu si modelová řada vytvořila pro každý model svého typického zákazníka. Všeobecně bychom mohli říct, že typický zákazník je muž či žena ve věku 45 let a výše, kteří podnikají nebo jsou ve vyšší manažerské pozici. Jedná se však o hodně úzký pohled, protože na našich surfech jezdí a závodí také děti a mládež, rovněž zkušenější zákazníci z kategorie 60 let a více,“ přibližuje Šula profil zákazníka.

Mezi zákazníky značky lze nalézt i známé české podnikatele a celebrity světového ražení. Jak se jezdí na Jetsurfu, ví například pilot formule 1 Lewis Hamilton, zpěvák Justin Bieber, jeho starší kolega Andrea Bocelli, kterému v jízdě na prkně nebrání ani jeho slepota, a svou zkušenost s Jetsurfem má i herec Silvester Stalone.

Foto: Jetsurf Martin Šula, druhý zprava

Vůbec největší zájem je o prkna značky Jetsurf ve Spojených státech, Číně, Kanadě, Francii a také Rusku, díky husté síti distributorů je ovšem společnost schopna obsloužit zákazníky i z dalších koutů světa.

Podle Šuly momentálně nabízí na trhu podobná zařízení, jako je Jetsurf, přibližně dalších sedm výrobců. I to je důvod, proč Jetsurf klade důraz na inovace a každé dva roky vylepšuje výrobky jednotlivých modelových řad tak, aby měl zákazník přístup k novým možnostem.

Mistrovství světa

Zákazníci aktuálně mohou vybírat ze tří kategorií motorových surfů. Ty jsou určeny buď pro zábavu (respektive k delším vyjížďkám, kdy se může z Jetsurfu stát klasický dopravní prostředek), nebo pro závodění. Právě závody tvoří podstatnou část projektu.

V rámci vytvořeného šampionátu MotoSurf WorldCup se dnes pořádají závody po celém světě v zemích jako USA, Kanada, Itálie, Chorvatsko, Francie, Rusko, Emiráty, ale i v asijských státech, třeba v Jižní Koreji, Japonsku, Thajsku nebo Austrálii.

„Po šesti letech pořádání se stal šampionát v roce 2019 uznaný mezinárodní federací se statusem Olympijského výboru. Tím se sport zoficializoval. Loňské finále v chorvatském Zadaru přineslo i přes covidové restrikce rekordní účast 98 závodníků,“ pochvaluje si Šula.

Během závodů mají jezdci za úkol co nejrychleji překonat jednotlivá kola tratě vyznačené bójemi. V podání profíků, mezi které se řadí například i bývalý český závodník Moto GP Jakub Kornfeil, vypadá jízda na Jetsurfu jako hračka. Jak náročná jízda ve skutečnosti je, si může vyzkoušet každý zájemce v rámci projektu Jetsurf Academy. Kurzy pod dohledem trenéra jsou pořádány na vodních plochách ve Valticích, Hradci Králové či Třebouticích.

Foto: Jetsurf Jak se na Jetsurfu jezdí, si u nás mohou vyzkoušet i úplní amatéři

Právě covid zájem o Jetsurf nakopnul, zároveň ale házel a stále háže klacky pod nohy výrobě. „Outdoorové aktivity celosvětově zaznamenaly růst poptávky – a týká se to i Jetsurfu. Pokles jsme registrovali začátkem pandemie, kdy byl trh po dobu pár týdnů ochromen nejistotou z opatření,“ zmiňuje Šula.

„Pak se ale vše otočilo a poptávka enormně překročila stav před pandemií. Strana nabídky se však ocitá v potížích vlivem pomalejších a nepružných logistických řetězců, vysokým růstem cen energií a nedostatkem lidí ve výrobních sférách. To vše jsou reálné otázky a výzvy, kterým musíme čelit. Pozice výrobce v našem geografickém prostoru bude čím dál těžší,“ dodává Šula.

Pokles zájmu v období pandemie se také promítnul do hospodářských výsledků společnosti, která ukončila rok 2020 zhruba s deseti procenty pod hodnotou čistého obratu předešlého roku. V roce 2021 však přišel třicetiprocentní nárůst oproti roku 2019, přičemž v letošním roce společnost počítá s přibližně patnáctiprocentním růstem. Konkrétněji ale firma své výsledky nekomentuje.

Elektroskejty s oceňovaným designem

V růstu by mohly pomoci i suchozemské novinky. Jetsurf se totiž v poslední době začíná soustředit na vývoj a prodej elektřinou poháněných skateboardů s designem studia Prototypum. Jedná se o hračky schopné jet až 50 km/h, jejichž design boduje také v designových soutěžích jako Good Design Award či Big See Product Design Award.

Nejvytříbenějším modelem je skateboard Yacht v hodnotě 75 tisíc korun vyrobený z bílého lakovaného karbonu, který je doplněný o teakové dřevo. Prkno váží 11,5 kilogramu a je schopné na jedno nabití ujet až 40 kilometrů. Jetsurf s tímto výrobkem cílí na majitele jachet a všechny ty, kteří rádi tráví čas v přímořských destinacích.

Foto: Jetsurf Elektrický skateboard Yacht

„Skateboardy vidíme jako krásné designové hračky, které připomínají puntičkářský přístup k rádiově řízeným modelům aut. Je to o detailech a vzhledu jako takovém. Dbáme na materiály a technologie, design je ale v dnešní době důležitá součást, zejména u produktu, který má na trhu velkou konkurenci a první pohled často rozhodne o sympatiích. V tomto ohledu skateboard využívá také už jisté garance brandu Jetsurf a její etablovanosti na trhu,“ vysvětluje Šula, který coby jediný majitel firmy financuje veškerý vývoj z vlastních zdrojů.

Stejně tomu bylo i v případě čistě elektrického Jetsurfu, který by mohl celému projektu rozepsat zcela novou kapitolu. Surf vybavený elektromotorem je schopný jet rychlostí až 55 km/h po dobu 22 až 55 minut. Vychází přibližně na 340 tisíc korun a jeho provoz je zcela bezemisní.

Dle slov Martina Šuly by mohl celému nově etablovanému sportovní odvětví otevřít cestu až na olympiádu, která neustále hledá nové doplňkové inovativní sporty, přičemž ji zajímají i disciplíny využívající elektřinou poháněné stroje. Zda se olympijské mety podaří dosáhnout, ukáže čas, rozjezd Jetsurfu je však prozatím velice slibný.