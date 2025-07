Jak platit výhodněji v cizině? Místo Revolutu zkuste Partners nebo Air Bank, můžete ušetřit

Uložit 0

Cestování i online nákupy v zahraničí jsou dnes běžnou součástí života. Mnoho lidí proto řeší, jak v cizích měnách platit co nejvýhodněji. Ještě donedávna dominovaly trhu fintechy jako Revolut, které nabízejí směny bez přirážek nebo výběry z bankomatů zdarma. Teď se k nim ale přidávají i tradiční banky – nejnověji Air Bank ze skupiny PPF.

„Víme, že lidé chtějí mít placení pod kontrolou a nechtějí řešit přepočty měn nebo skryté poplatky. Proto přicházíme se Zahraniční kartou, která kombinuje jeden z nejvýhodnějších kurzů na trhu, nulové poplatky za výběry v zahraničí a jednoduché sjednání v pár krocích v mobilní aplikaci,“ tvrdí Jiří Suchý z Air Bank, která – na rozdíl od Revolutu – nezavádí o víkendu přirážky ke kurzu. Sazba tak zůstává stejná každý den.

S podobnou filozofií začala již na začátku letošního roku pracovat také Partners Banka. Ta od ledna převádí všechny platby v eurech, dolarech, librách, zlotých a dalších 26 měnách na české koruny kurzem Evropské centrální banky (ECB), tedy bez jakéhokoliv navýšení.

„Je to skvělá zpráva pro všechny cestovatele, lyžaře, návštěvníky přímořských letovisek – a také pro lidi ze severních Čech a severní Moravy, kteří rádi nakupují v Polsku. A rovněž pro ty, co nikam nejezdí, ale hodně nakupují na zahraničních e-shopech,“ napsal začátkem roku zakladatel banky Petr Borkovec na LinkedInu. Ostatně v nedávném velkém rozhovoru pro CzechCrunch společně se svým byznysovým parťákem Radimem Lukešem přiznal, že jeho cílem je konkurovat Revolutu.

Borkovec je na LinkedInu velmi aktivní – a právě na této profesní síti před několika dny hlásal, že už se v Česku „hnuly ledy“. Tím narážel na to, že v poslední době začaly podobné služby jako Partners nabízet i další banky.

Kromě Air Bank jde například o mBank, která představila mKreditku Travel zaměřenou přímo na cesty do zahraničí. Láká na nulovou přirážku ke směnnému kurzu Mastercard, a to i při nákupech v kamenných obchodech či e-shopech. Jde však o kreditní kartu s úvěrovým limitem do výše 500 tisíc korun. Kurz Mastercard je navíc obvykle mírně vyšší než kurz ECB. mBank má i debetní mKartu Svět, tu už ale od 1. července nenabízí novým zákazníkům.

Vedle specializovaných produktů řeší řada lidí řeší výhodnější placení v zahraničí i jinak – třeba tím, že si u své banky zřídí eurový účet, na který mají navázanou platební kartu. Směnu peněz si tak mohou pohlídat dopředu a tím se vyhnout nevýhodným konverzím při platbě.

Ve většině případů však vyjde levněji platit kartou s automatickou konverzí (například podle kurzu ECB bez přirážky) než si nejprve převést peníze z korun na eura, a pak platit z eurového účtu. Banky totiž při těchto převodech často nabízejí méně výhodné kurzy než samotné karetní schéma nebo ECB.

V tabulce výše najdete přehled zmíněných služeb, jejich podmínek a srovnání aktuálních kurzů k 9. červenci 2025 (vždy za jedno euro v korunách). Do tabulky jsme přidali i bezplatné běžné účty pětice největších bank v Česku, které uplatňují přirážku ke středovému kurzu ECB.

Jaké podmínky banky mají:

Partners Banka (běžný debetní účet)

Banka nic neúčtuje za výběr z bankomatu v zahraničí

Vedení účtu je zdarma

Air Bank (Zahraniční karta)

Výběr z bankomatu v zahraničí je zdarma

Vedení účtu je pro aktivní klienty zdarma (pět plateb plus 25 000 korun měsíčně na účet), jinak se platí 100 korun měsíčně

Pro ilustraci: běžná karta měla 9. července kurz 25,40 koruny (oproti kurzu 24,77 na Zahraniční kartě), výběry jsou u aktivních klientů zdarma, jinak se platí 35 až 100 korun

mBank (mKreditka Travel)

Za výběr z bankomatu si banka účtuje jedno procento z vybírané částky, přičemž minimálně jde o 49 korun

mKreditka je na první tři měsíce zdarma, poté stojí 99 korun měsíčně, pokud s ní neutratíte alespoň 5 000 korun za bezhotovostní platby

Vedení mKonta je bezplatné

Pro ilustraci: u běžného debetního účtu mKonto je aktuální kurz 25,38 koruny (oproti kurzu 24,68 u mKreditky), zdarma jsou výběry nad 1 500 korun

Revolut (Standard)

Aktuálně mírně pod kurzem ECB, o víkendu se uplatňuje přirážka jedno procento

Zdarma je až pět výběrů za celkem 200 eur (necelých 5 000 korun), poté si firma účtuje dvě procenta z vybírané částky, přičemž minimální poplatek je jedno euro za výběr

Vedení účtu je zdarma

Česká spořitelna (běžný Standard účet)

U bankomatů skupiny Erste v zahraničí se platí poplatek 5 korun, u bankomatů jiných finančních domů 40 až 125 korun v závislosti na vybírané měně

Vedení účtu je zdarma

ČSOB (běžný účet Plus Konto)

Výběr z bankomatů sesterských bank vyjde na 5 korun, další poplatky se pohybují mezi 40 a 100 korunami dle lokace a měny

Vedení účtu je zdarma

Komerční banka (běžný účet Tarif Start)

Výběr z bankomatu v zahraničí stojí 49 až 99 korun podle lokace

Vedení účtu je zdarma

UniCredit Bank (běžný Účet Start)

Výběr z bankomatu v zahraničí je zdarma při minimální výši výběru 2 000 korun

Vedení účtu je zdarma

Raiffeisenbank (běžný Chytrý účet)