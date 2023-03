Akcie Credit Suisse klesly o 30 procent. Hlavní investor jí nepomůže kvůli švýcarským regulacím

Vstup do pobočky banky Credit Suisse

Současná nálada v bankovním světě je po krachu americké Silicon Valley Bank nervózní – a pocit se přelévá dál. Akcie druhé největší švýcarské banky Credit Suisse dnes prudce klesají, odpoledne ztrácely zhruba třicet procent a dostaly se na rekordní minimum. Reagovaly na vyjádření největšího investora Credit Suisse, kterým je Saudi National Bank (SNB), že nemůže švýcarské bance poskytnout další finanční pomoc. Dopoledne bylo obchodování s akciemi Credit Suisse několikrát pozastaveno, uvedl zpravodajský server CNBC.

Předseda správní rady SNB Amar Chudajrí uvedl, že hlavní investor nemůže další pomoc švýcarské bance poskytnout, protože by se tak dostala se svým podílem nad hranici deseti procent, což by ho dostalo do problémů kvůli švýcarským regulacím. Saúdskoarabská banka nyní v Credit Suisse vlastní 9,88 procenta akcií.

Švýcarská centrální banka se na dotaz agentury Reuters odmítla k situaci v Credit Suisse vyjádřit. Předseda správní rady Credit Suisse Axel Lehmann uvedl, že státní pomoc není pro banku tématem. Dodal, že by nebylo přesné srovnávat problémy Credit Suisse s krachem americké Silicon Valley Bank (SVB), zejména proto, že obě banky podléhají odlišné regulaci.

Podle Chudajrího je Saudi National Bank spokojena s plánem na ozdravení Credit Suisse a nemyslí si, že by tato banka potřebovala více peněz. „Jsme spokojeni s transformačním plánem, který předložili. Je to velmi silná banka. Když se podíváte na jejich poměrové ukazatele, tak jsou v pořádku. A fungují pod silným regulačním režimem ve Švýcarsku a dalších zemích,“ prohlásil Chudajrí.

Saudi National Bank získala podíl v Credit Suisse loni, kdy se zúčastnila posílení kapitálu, a zavázala se investovat až 1,5 miliardy švýcarských franků (36,9 miliardy korun). Chudajrí označil investici za oportunistickou, která není časově omezena. Dodal, že Saudi National Bank investici opustí, až získá odpovídající hodnotu akcií.

Investoři také nadále vyhodnocují dopad úterního oznámení Credit Suisse, ve kterém banka uvedla, že zjistila závažné nedostatky ve svých finančních výkazech a kontrolních postupech z posledních dvou let. Švýcarská banka už s odlivem peněz klientů bojuje delší dobu. Má totiž za sebou řadu skandálů, které podkopaly důvěru investorů a zákazníků. Mezi nimi třeba bezprecedentní domácí stíhání týkající se praní špinavých peněz pro zločinecký gang. Banka poté kompletně obměnila vrcholové vedení a prochází druhým plánem restrukturalizace za několik let.

„Je to přesně jedna z bank, kde se teď vedení nejspíš hodně potí, protože ví, že kdyby se rozjela panika, tak oni budou první na ráně. A klidně tu mohou být další banky,“ řekl po pádu Silicon Valley Bank finanční analytik ze SoftVision Petr Hotovec pro CzechCrunch.

Credit Suisse svou pověstí problémy doslova přitahuje.

Podobně se pro ČTK vyjádřil analytik společnosti XTB Štěpán Hájek: „Krach tří středních bank ve Spojených státech přesouvá pozornost právě na Credit Suisse, která svou pověstí problémy doslova přitahuje,“ řekl. Podle něj odliv depozit z banky v nejbližších dnech zřejmě zrychlí a banka bude bojovat o přežití.

„Na finančních derivátech úvěrového zajištění, kde se investoři zajišťují proti krachu banky a neschopnosti banky splácet své závazky, již dnes vidíme extrémní sázky na její krach. V nejbližších dnech nejspíš budou zrychlovat hovory o její záchraně mezi evropskými zákonodárci a dalšími evropskými bankami,“ sdělil Hájek.

Credit Suisse už koncem loňského roku uvedla, že zaznamenává citelně vyšší výběry hotovostních vkladů, neobnovení splatných termínových vkladů a čistý odliv aktiv, a to na úrovni, která je vyšší než ve čtvrtletí předtím. Ve čtvrtém kvartále 2022 zákazníci vybrali z banky 110 miliard švýcarských franků, a to právě kvůli zmíněným skandálům, zděděným rizikům a selhání při dodržování předpisů.

V úterý banka dodala, že výběry pokračují, přestože zahájila rozsáhlou kampaň s cílem důvěru klientů získat zpět. Už počátkem února Credit Suisse uvedla, že za loňský rok prohloubila čistou ztrátu na 7,29 miliardy švýcarských franků z 1,65 miliardy franků předloni. Loňská ztráta byla její nejhorší od globální finanční krize z roku 2008.

Propad akcií Credit Suisse způsobil ztráty i dalším bankovním společnostem. Kvůli jejich vysokému propadu bylo pozastavené obchodování s akciemi několika italských bank, včetně UniCreditu, Finecobank či Monte Dei Paschi.

S přispěním ČTK