Albánie jako investiční alternativa k Chorvatsku. Byt u moře tam lze koupit do tří milionů

Přístav Drač patří k nejstarobylejším městům Balkánu. Podle legendy u jeho vzniku stál Héraklés, svou historickou stopu v něm zanechal Gaius Julius Caesar, vizigótský král Alarich i turečtí sultánové. Dnes je to především populární turistická destinace, kam ročně zavítá až milion návštěvníků. A je mezi nimi čím dál víc Čechů – ovšem nejen těch na zájezdech, ale také investorů, kteří si u pláží kupují (zatím ještě relativně dostupné) apartmány.

Daniel Mikulka navštívil Albánii poprvé v roce 2018. Vyrazil tam s rodinou, chtěli jet na Jadran, ale zažít něco trochu neobvyklejšího než Chorvatsko. A Drač, kde bydleli, mu učarovala. „Nemá cenu si nic namlouvat, ta země je zhruba dvacet let za námi. Nemůžete na ni klást požadavky, které považujeme za samozřejmé ve střední Evropě. Ale má zvláštní kouzlo. A velký potenciál.“

A protože má byznys v krvi (dlouho působil jako manažer v obchodech s náhradními automobilovými díly a navíc ho baví nemovitosti, ostatně najdete ho i jako šéfa realitní skupiny TH Arte), začal se zajímat o možnost koupit si v Drači byt. „Plán byl, že bychom tam jezdili s rodinou a jinak ho pronajímali,“ říká.

Z jednoho bytu byly nakonec tři, protože se jeho nápad zalíbil i několika kamarádům. A od tří bytů už bylo blízko k malé agentuře, která by zprostředkovávala Čechům nákupy přímo v Drači. Původně mělo jít jen o vedlejší projekt, který tuzemským investorům pomůže koupit pár nemovitostí na albánském pobřeží. Jenže přišel covid a loni se zájem lidí doslova urval ze řetězu. „Zájem sílil už koncem roku 2020, ale loni to byl masakr. A letos to pokračuje ještě rychleji. Zatím žádný propad nevnímáme, naopak.“

Jestliže v roce 2021 jeho společnost MyAlbania zprostředkovala lidem z Česka a Slovenska 130 nákupů apartmánů a bytů, letos už to je 160 nemovitostí a do konce roku Mikulka počítá, že pokoří dvě stovky. Popularita je pochopitelná, tamní ceny jsou ve srovnání s Českem nebo Rakouskem či Chorvatskem, kam zdejší investoři také rádi ukládají peníze, o poznání přijatelnější. Byt 2+kk o 60 metrech čtverečních v první či druhé linii od moře začíná v Drači nad 2,5 miliony korun, což je podle dat Deloitte na úrovni nejlevnějších regionů v Česku, jako jsou Karlovarský nebo Ústecký kraj. Ceny nemovitostí v Albánii rostou posledních několik let tempem zhruba deset procent ročně.

Foto: MyAlbania Podnikatel Daniel Mikulka

Mikulkova společnost se drží výhradně Drače, po metropoli Tiraně druhého největšího města Albánie, které je vzdálené dvacet minut od letiště. Navíc jeho mezinárodní přístav projde rekonstrukcí a z centra města se přesune na okraj, kde do něj investují přes dvě miliardy eur fondy z Dubaje. Albánie pak sice zůstává trochu ve stínu Řecka nebo států bývalé Jugoslávie, ale jejích 500 kilometrů pobřeží láká čím dál víc rekreantů.

„Albánie vstoupila do NATO, má status kandidátské země EU. Už to není zdaleka taková divočina, jak může mít zemi zafixovánu mnoho lidí kvůli problémům, kterými procházela po pádu komunismu v 90. letech,“ připomíná sedmačtyřicetiletý Mikulka s tím, že je ale dobré mít neustále na paměti, že Albánie je ryze balkánská země a Albánci balkánský národ se vším, co k tomu patří.

„Když vybíráme a prověřujeme nemovitosti, musíme být hodně důkladní,“ říká majitel MyAlbania se smíchem. Co to znamená? Že albánská společnost hodně dá na zvykové právo, takže je normální, že si třeba nějaký být nárokují lidé, kteří v něm dlouhodobě žijí, ačkoli jim formálně nepatří. Nebo že je běžné, že developeři prodávají apartmány, které nejsou zkolaudované. „Albánci to berou jako výhodu, koupí to díky tomu se slevou. Že kolaudace přijde za pár let, jim nevadí. Pro investora z Čech to je ale nepředstavitelné.“

Mikulka proto spolupracuje přímo v Albánii s vlastním malým realitním týmem, právníkem a dokonce i s poradci z tamní pobočky mezinárodní konzultační společnosti Deloitte. Klientům pak nabízí nejen pomoc při nákupu nemovitostí, ale i jejich správu. „Včetně poplatku za energie to investora vyjde zhruba na patnáct set korun měsíčně. My se postaráme o rezervační systém i pronájem hostům.“

Teď dokonce pilotně zkouší provoz české restaurace v Drači, rád by pro MyAlbania získal i status cestovní kanceláře, aby v podstatě celý byznysový kruh uzavřel: lidem pomůže koupit apartmány, ty pro ně pak bude spravovat a pronajímat, zároveň si do nich sám bude posílat „své“ klienty a turisty.

O tom, že si Češi oblíbili nákupy bytů v zahraničí, nesvědčí jen zkušenosti Daniela Mikulky, ale také Jana Rejchy z agentury Rellox. Ta se zaměřuje na osvědčenější trhy, jako jsou Chorvatsko, Španělsko či Rakousko. V nedávném rozhovoru pro CzechCrunch pak uvedl, že „pokud dnes někdo uvažuje o koupi bydlení v Praze nebo na českých horách, může se bez problému porozhlížet i v zahraničí a za svoje peníze pořídí srovnatelnou a v mnoha případech i lepší nemovitost než doma.“