Algoritmy už nebudou tak mocné. Europoslanci schválili regulaci digitálních firem i obsahu na sítích

Evropská unie chce udávat světový trend v regulacích spojených s online prostředím. O krok blíže svému konečnému schválení totiž přiblížila dva klíčové balíky zákonů – akt o digitálních službách, známý také jako Digital Services Act (DSA), a akt o digitálních trzích, známý jako Digital Markets Act (DMA). Ve Štrasburku je dnes schválili europoslanci. Chybí už jen souhlas členských států, respektive unijních ministrů v Radě EU.

Nová legislativa má třeba lépe chránit konkurenční prostředí na internetu či přimět velké společnosti jako Meta Platforms nebo Google aktivněji bojovat proti nezákonnému obsahu a dezinformacím. Evropská unie tak poprvé po dvou desetiletích výrazněji reguluje internetové prostředí a reaguje na rychlý vývoj komunikace a obchodování na síti. Co přesně ale DSA a DMA přinášejí?

Akt o digitálních službách

Podle DSA budou muset být platformy transparentnější, nebo chránit evropské uživatele při pohybu na internetu, nakupování online nebo vystavení nelegálnímu obsahu. Velkým firmám, které tak neučiní, budou hrozit pokuty až do výše šesti procent jejich ročního globálního obratu. Sociální média a internetová tržiště pak budou muset chránit uživatele před nabídkami nelegálního zboží a služeb.

Konkrétně by lidé například měli mít i lepší kontrolu nad tím, co uvidí na svých sociálních sítích a jak do obsahu budou zasahovat algoritmy. Jak upozornil na Twitteru irský občanskoprávní aktivista Johnny Ryan, dnes schválená verze DSA obsahuje v článku 29 i klauzuli o tom, že digitální platformy by měly poskytnout uživateli možnost se zcela vyhnout personalizovanému obsahu, tehdy bez vlivu algoritmů (respektive „doporučovacích systémů“, jak je zákon nazývá).

„Otevíráme černou skříňku algoritmů, abychom mohli důkladně nahlédnout do pozadí mechanismů, které sociálním platformám vydělávají peníze. Algoritmy musí být podrobeny analýze rizik a provozovatelé je budou muset otevřít neziskovým organizacím a vládám tak, aby se lidé mohli podívat na to, co se v jejich jádru skutečně děje,“ uvedla dnes na plenárním zasedání dánská europoslankyně Christel Schaldemoseová, která měla DSA na starosti jakožto parlamentní zpravodajka.

V jiných případech však naopak legislativa volá nepřímo po využití algoritmů, například k potlačení falešný informací. Podle článku 27 by platformy například měly zajistit, aby uživatel jednoduše rozpoznal zmanipulovaný obrázek či video, které připomíná skutečné osoby nebo objekty, třeba tím, že takový obsah explicitně označí. To se v množství obsahu, které na sítě přitéká, typicky nedá dělat jinak než přes algoritmy. Tato klauzule tak reaguje například i na fenomén deep fake videí.

Akt o digitálních trzích

DMA se oproti prvnímu balíčku zaměřuje na samotné velké platformy, které dnes určují kurz internetu a za léta působení si vytvořily značné monopoly. Firmám, jako je Meta, Google či Amazon, připisuje zákon pojem gatekeeper, což je velká společnost významně ovlivňující provoz internetu. Tyto firmy budou mimo jiné povinné sdílet více informací s menší konkurencí odkázanou na jejich služby, což by mělo přispět k narovnání konkurenčního prostředí.

Jak uvádí Rada EU na svém webu, taková společnost například nebude moci omezovat platební možnosti svou vlastní platební metodou (podobně jako to například činí Apple v rámci plateb v aplikacích na iOS, což bylo jádrem sporu s Epic Games), předinstalovávat určité aplikace nebo nadmíru propagovat své vlastní produkty na své platformě (viz například situace, za které byl v minulosti už v EU pokutován Google).

„Když tuto legislativu schválíme, bude Evropská unie nejdůležitějším zákonodárcem, jehož cílem je udržet trhy otevřené. Platformy budou muset také převzít zodpovědnost za legitimitu obsahu, které publikují,“ uvedl na zasedání německý europoslanec Andreas Schwab, který byl zpravodajem v případě DMA.

Přísnější bude i dohled nad antimonopolními pravidly či kontrola akvizic menších společností těmi velkými. Pokuty v případě DMA jsou vyšší a mohou dosáhnout až deseti procent celosvětového ročního obratu, v případě opakovaných porušení až dvaceti procent. Europoslanci po předchozí dohodě se zástupci členských zemí schválili obě normy jasnou většinou hlasů. Definitivně je potvrdí ministři členských zemí na některém z příštích zasedání vedených českým předsednictvím EU, následně budou muset být normy transponovány i do českého právního řádu.

S přispěním ČTK.