Alza pokračuje v dobývání lékárenského byznysu. Spouští asistovaný výdej léků na předpis
V první fázi je služba dostupná pro vybranou skupinu zákazníků, léky doručuje do termomonitorovaných schránek AlzaBoxů v Praze a okolí.
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Jednička české e-commerce Alza rozšiřuje nabídku v rámci lékárenské části svého byznysu. Spouští pilotní provoz asistovaného výdeje léků na předpis, který podle ní pacientům usnadní přístup k léčbě. Zdůrazňuje také, že služba funguje pod odborným dohledem farmaceuta.
V první fázi bude služba dostupná pro vybranou skupinu zákazníků, kteří si budou moct své léky vyzvednout v určené termomonitorované schránce v jednom z více než 700 AlzaBoxů v Praze a blízkém okolí. V mobilní aplikaci si zákazníci mohou zadat identifikátor svého eReceptu nebo načíst jeho QR kód, poté zvolí cílový box a udělí plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a jeho doručení do AlzaBoxu. Lékárník následně zjistí dostupnost, výši doplatku a zváží vhodnost asistovaného výdeje. Farmaceuti zároveň mají mít přístup k lékovému záznamu pacienta, mohou poskytovat komplexní poradenství a mají finální slovo v tom, zda je asistovaný výdej vhodný.
Zásilky jsou v boxech uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu, přičemž standardní lhůta pro vyzvednutí je 24 hodin. Členové AlzaPlus+ mají i v tomto případě doručení zdarma. „Zákazník má k dispozici všechny relevantní informace a může se v případě potřeby obrátit na lékárníka telefonicky anebo e-mailem. Stejně tak může farmaceut v případě potřeby aktivně kontaktovat pacienta,“ uvedl místopředseda představenstva Alzy Petr Bena s tím, že služba pomůže seniorům, nemocným i vytíženým zákazníkům získat potřebné léky bez nutnosti dojíždět do lékárny.