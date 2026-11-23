Tobogánem šup na hřiště. V jihočeské Plané mají děti novou školku jako z pohádky
Dvě budovy, dvě kulatá okna a společná zahrada. Nová školka doplnila historickou náves, kde stojí také kaplička a obecní úřad.
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Na první pohled připomíná tradiční venkovský domek, hned vedle něj ale stojí moderní dřevostavba. Obě budovy mají velká kulatá okna, společnou zahradu a ze střechy jedné z nich vede tobogán přímo na dětské hřiště. Právě takovou školku dostaly děti v jihočeské Plané, kde ji přímo na návsi postavili podle návrhu architektů ze studia Proam. Doplnila tak kapličku Nejsvětější Trojice a obecní úřad s hospodou.
Školka je rozdělená do dvou samostatných budov, z nichž každá slouží jedné dětské skupině. „Každý z domů má odlišný charakter,“ popisují architekti Václav Štojdl, David Šrom a Duc Pham Ngoc. První budova má bílou omítku a tmavou plechovou střechu, takže připomíná klasický venkovský dům. Druhá je naopak modernější a má dřevěnou fasádu. Velká kulatá okna navíc neslouží jen jako zajímavý prvek fasády – z jedné budovy se děti mohou dívat ven z vesnice, z druhé zase na dění kolem školky.
Prostor mezi oběma stavbami vyplňuje zahrada s hřištěm, které doplňuje venkovní učebna na střeše. Odtud se malí školáci mohou dostat dolů trochu netradičně, a to přímo tobogánem. Školka je zároveň postavená ze dřeva a navržená tak, aby v roční bilanci pokryla svou nízkou spotřebu energie z obnovitelných zdrojů. Splňuje tedy energeticky nulový standard, přestože na první pohled působí jedna její část jako obyčejný vesnický dům.