Z bývalé stodoly zbyly jen kamenné zdi. Česká malířka na jejím místě postavila dům s netradičními schody
Do meditační místnosti se leze po zvlněném modrém žebříku, koupelna připomíná asijské lázně. Umělkyně „Lu“ se inspirovala na cestách po světě.
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Když česká malířka Lucie Jindrák Skřivánková navštěvovala v Londýně rodinného přítele Petera Schillera, jednoho z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem, její dcery u něj rády posedávaly na schodech. Na tuto vzpomínku navázala, když si ve Stvolíneckých Petrovicích nedaleko České Lípy stavěla vlastní dům. Jeho ústředním prvkem se stalo právě točité betonové schodiště, které dovnitř spouštěl jeřáb otvorem ve střeše. Podle něj dostal malý bílý domek také své jméno – Stair House.
Pozemek si malířka původně pořídila se svým tehdejším manželem jako místo, kam by mohli s dcerami jezdit z Prahy za odpočinkem, dům už ale dokončila sama. Jeho podobu navrhl architekt Jan Žaloudek, který z někdejší stodoly zachoval půdorys, kamenné zdi i tradiční sedlovou střechu. Bílou fasádou se naopak novostavba záměrně odlišuje od sousední historické myslivecké roubenky. Nemá plot ani upravenou zahradu, jen dřevěnou terasu volně přecházející do okolních luk.
Zatímco zvenčí působí stavba poměrně střídmě, uvnitř si malířka pohrála s barvami, materiály i tvary. Dům totiž pojala jako takzvaný Gesamtkunstwerk – umělecké dílo, v němž se propojují architektura, design, výtvarné umění a okolní krajina. Společně s designérem Ivem Jedličkou navrhla například ručně vykládaný jídelní stůl a tapiserii, do jejíž chlupaté plochy mohou návštěvníci kreslit prsty. Pod stropem pak visí svítidla z papírmašé připomínající fantastické tvory. „Téměř každý detail tu vypráví příběh z mého života a našich cest po světě,“ líčí Jindrák Skřivánková.
Na půdorys o rozloze přibližně 60 metrů čtverečních se v přízemí vešla kuchyň s jídelnou, sauna i koupelna inspirovaná korejskými a japonskými lázněmi, o patro výš jsou dvě ložnice. Z té hlavní se dá po zvlněném modrém žebříku vyšplhat ještě do malé místnosti pod střechou. Malířka, které přátelé přezdívají „Lu“, ji po vzoru švýcarských lázní ve Valsu vybavila vestavěnými reproduktory a prvky pro úplné zatemnění. Sloužit má především k poslechu hudby, meditaci a odpočinku.
Stair House vznikal tři roky a původně měl sloužit jako soukromé rodinné útočiště. Jindrák Skřivánková se ale rozhodla otevřít ho i hostům, kteří si jej budou moci pronajmout na několik dní. Ráda by tu pořádala také menší setkání zaměřená na jógu, meditaci, dechová cvičení nebo výtvarnou tvorbu. V budoucnu by sem chtěla zvát i mladé umělce na rezidenční pobyty.