Bílá fasáda a terasa s výhledem na Pražský hrad. V Braníku vyrostl dům s nezvyklým uspořádáním
Jak může vypadat bydlení pro movité klienty? Studio Versatile se zeptalo přímo zájemců a jejich odpovědi promítlo do návrhu bytů v pražském Braníku.
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Než se architekti ze studia Versatile pustili do návrhu nového bytového domu v pražském Braníku, zajímali se o představy potenciálních kupujících. S těmi zůstali v kontaktu i během projektování a stavby, aby zjistili, jak chtějí uspořádat místnosti a co doma považují za nezbytné. Výsledkem je Viladům Dobeška, který stojí na nároží ulic U Dubu a U Dobešky. Má jen tři byty, každý zabírá celé podlaží a výtah zastavuje přímo v zádveří. Ten nejvýše položený je mezonet, k němuž patří střešní terasa s výhledem na Pražský hrad.
Pozemek má 629 metrů čtverečních, samotné byty měří 137, 145 a necelých 186 metrů čtverečních. K přízemnímu bytu patří soukromá zahrada, nejvyšší podlaží zase nabízí největší obytnou plochu. V podzemí se nacházejí tři garážová stání, sklepy a technické zázemí. Při navrhování řešilo studio soukromí obyvatel, výhledy z oken, kontakt s venkovním prostorem i výšku stropů. „Psychologická hranice je 2,80 metru, cokoli nad ní považuje za nadstandard i movitý klient,“ vysvětluje architekt Pavel Salák.
Viladům Dobeška charakterizuje bílá fasáda se svislými drážkami a velkými okny, která sahají od podlahy až ke stropu. Rýhování ovšem není jen na ozdobu – jeho profil odvádí dešťovou vodu tak, aby na povrchu ulpívalo méně nečistot. Přímo do omítky je zapuštěné tlumené LED osvětlení, zatímco venkovní žaluzie se schovávají v římsách. O vytápění a chlazení se starají tepelná čerpadla, na střeše jsou fotovoltaické panely a jednotlivé technologie propojuje centrální systém chytrého řízení. Stavba má čtyři nadzemní podlaží a výškou odpovídá okolní zástavbě, v níž převažují rodinné domy a menší bytové budovy.