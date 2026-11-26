Válčil s aerolinkami, které nenáviděly jeho byznys. Jak Oliver Dlouhý budoval a prodal miliardové Kiwi.com
Z nápadu na levnou cestu do Portugalska vyrostla firma, kterou teď kupuje americká Expedia. Co všechno předcházelo prodeji?
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„Kdyby za mnou přišel Sergey Brin, že mi za můj podíl ve Skypickeru dá podíl v Googlu, tak by to byla nabídka, nad kterou bych uvažoval,“ odpověděl v září 2015 sedmadvacetiletý Oliver Dlouhý v rozhovoru pro CzechCrunch na otázku, jestli by svou firmu prodal. Brněnský vyhledávač levných letenek tehdy denně utržil přes deset milionů korun a jeho zakladatel mluvil o přípravě na vstup na burzu. Jedenáct let nato se firma, mezitím přejmenovaná na Kiwi.com, skutečně prodává. Ne Googlu a ne na burze, ale americké cestovní skupině Expedia, která patří mezi největší světové hráče.
Expedia Group, která provozuje platformy Expedia, Hotels.com a Vrbo, se dohodla na koupi Kiwi.com a obchod chce dokončit v první polovině roku 2027. Odchází tím i hlavní vlastník, americký fond General Atlantic, který většinu v Kiwi.com koupil v roce 2019. Cenu ani jedna ze stran nezveřejnila. Podle odhadu CzechCrunche se hodnota celé firmy může pohybovat mezi 200 a 300 miliony eur (4,9 až 7,3 miliardy korun). Za tímto číslem je čtrnáct let, během kterých se z garážového startupu stal globální prodejce letenek a pak firma, která musela přežít pandemii, soudy s aerolinkami a dvě vlny propouštění.
Podnikat začal Dlouhý v Jindřichově Hradci. Jednota tam vykupovala od důchodců borůvky, on jim nabídl o korunu víc a prodával je Rakušanům na hranicích asi za čtyřnásobek. „To byla čistá arbitráž s vysokou marží a první reálné peníze, které jsem vydělal,“ vzpomínal letos v podcastu Money Maker. Podobný princip pak přenesl do letenek. Když v roce 2011 plánoval cestu do Portugalska, poskládal si lety přes Milán a zpět přes Eindhoven za necelé dva tisíce korun a došlo mu, že chybí web, který by takové kombinace hledal sám, popisoval serveru Lupa krátce po spuštění svého vyhledávače.
Jak CzechCrunch odhaduje hodnotu Kiwi.com
- Výchozím bodem je EBITDA, tedy zisk před úroky, daněmi a odpisy. Loni podle Olivera Dlouhého přesáhla třicet milionů eur (730 milionů korun).
- Burzovní konkurent eDreams Odigeo je oceněný zhruba na pěti- až sedminásobek ročního zisku EBITDA. U Kiwi.com by to dávalo 160 až 200 milionů eur (3,9 až 4,9 miliardy korun).
- Strategický kupec, který získává celou firmu, obvykle platí víc než investoři na burze. S násobkem osm až deset by Kiwi.com vyšlo na 240 až 300 milionů eur (5,9 až 7,3 miliardy korun).
- Podobně, kolem 250 milionů eur (6,1 miliardy korun), vychází i ocenění podle tržeb.
- Odhad se týká hodnoty celé firmy včetně dluhů, prodávající tak mohou dostat méně.
Skypicker založil v roce 2012 během studia na brněnské Newton College s programátorem Jozefem Képesim. První investici získali od Jiřího Hlavenky, zakladatele e-shopu Vltava.cz, který nejprve vložil několik stovek tisíc korun. „Líbilo se mi, že Oliver Dlouhý byl ochoten vložit do podniku i vlastní peníze,“ vzpomínal později pro Seznam Zprávy. Algoritmus skládal lety aerolinek, které spolu běžně nespolupracují, do jednoho itineráře. Když zákazníkovi kvůli zpoždění uletěl navazující let, firma mu na vlastní náklady koupila náhradní.
Letenky Skypicker kupoval ze svého a peníze od zákazníků dostával se zpožděním, takže potřeboval rezervu a přibíral investory. Holding Touzimsky Airlines Jana Veverky vložil desítky milionů korun, v roce 2015 přidal 25 milionů za desetiprocentní podíl zakladatel Centrum.cz Ondřej Tomek. Firma přitom už tehdy vydělávala, což jejího zakladatele spíš trápilo. „Vnímám to upřímně trochu jako průšvih, protože globální startup, jak ho vnímám já, by měl veškeré vydělané peníze použít na rozvoj firmy, tedy na růst,“ říkal v roce 2014.
Raketový růst a hádky o prodej
Rok 2015 skončil Skypicker s obratem 2,2 miliardy korun a čistým ziskem 40 milionů, počet lidí ve firmě vyskočil během roku ze tří desítek na zhruba 330. V květnu 2016 se Skypicker přejmenoval na Kiwi.com a za doménu zaplatil 800 tisíc dolarů. „Název Skypicker už nadále neodrážel dlouhodobou vizi společnosti, která počítá s rozšířením našich služeb nad rámec letecké dopravy,“ vysvětloval tehdy Dlouhý. Obrat v roce 2016 vzrostl na osm miliard korun a o rok později na 17 miliard korun.
Rychlý růst měl i svou cenu. V létě 2018, kdy měsíční obrat poprvé přesáhl sto milionů eur, Dlouhý přiznával, že zákaznická podpora nestíhá, a nabíral do ní další stovky lidí. Kiwi.com tou dobou spustilo platformu Tequila, přes kterou jeho technologii mohly využívat jiné weby, a do vedení přivedlo Davida Pavlíka ze SpaceX. Kolem firmy se přitom už od konce roku 2017 rozjela jiná hra. Hospodářské noviny tehdy psaly, že akcionáři chtějí prodávat a nabídky mají převyšovat deset miliard korun. Mezi zájemci se podle listu objevil i Priceline, majitel Bookingu.
Prodej se ale zadrhl. Akcionářů bylo osm, největší podíly měli Dlouhý, Touzimsky, Hlavenka a Képesi. Prodat chtěl hlavně Hlavenka, zatímco Dlouhý mohl jako člen vedení obchod zablokovat, psala v květnu 2018 Lupa. Odešla i výkonná ředitelka Lucie Brešová. „Když vidíte, že celý byznys každý den vyroste o několik procent, tak si říkáte wow, tohle je jízda, a ptáte se, kam to vůbec míří. Každý si v hlavě hned násobí své potenciální zisky,“ popisoval Hlavenka zpětně v podcastu CzechCrunche.
Dohoda přišla až v červnu 2019 a za výrazně nižší cenu. General Atlantic koupil přes polovinu firmy za sto milionů liber, tedy necelé tři miliardy korun, firmu tak ocenil na víc než pět miliard. Forbes to vysvětloval jiným typem kupce, tedy fondem místo strategického partnera, a spory akcionářů. Hlavenka, Tomek i Brešová prodali své podíly, Dlouhý s Képesim zůstali. „Z pozice investora to dopadlo podle mého názoru nejlépe, jak mohlo – prodali jsme v relativně dobrou chvíli,“ hodnotil Hlavenka. Jeho vklad 600 tisíc korun se podle Forbesu zhodnotil zhruba na 1,5 miliardy korun, tedy o více než 225 tisíc procent.
Covid, refundace a soudy s aerolinkami
S novým vlastníkem Dlouhý v listopadu 2019 ohlásil vizi „virtuálního globálního superdopravce“, který zákazníka dopraví z bodu A do bodu B letadlem, vlakem, autobusem i taxíkem. Firma měla přes 2 500 zaměstnanců. Pak pandemie zastavila leteckou dopravu. Model, ve kterém Kiwi.com letenky kupovalo samo, se obrátil proti němu. Zákazníci chtěli po firmě na refundacích stovky milionů eur, které neměla, protože sama čekala na peníze od aerolinek. „Aktuálně neexistuje žádná možnost, jak bychom to mohli urychlit,“ říkal Dlouhý v dubnu 2020.
Kritika zákazníků trvala měsíce. „Já to jen upravím na pravou míru, my peníze nedlužíme. Jsme zprostředkovatel a peníze jim dluží aerolinky,“ bránil se Dlouhý v prosinci 2020, kdy na peníze stále čekaly desítky tisíc lidí. Firma tehdy získala úvěr 45 milionů eur od Komerční banky a Citibank se zárukou státní pojišťovny EGAP. Obrat se jí za rok 2020 propadl ze 32 na 12 miliard korun a ztráta přesáhla miliardu. V září 2021 začalo Kiwi.com zákazníkům dorovnávat zrušené lety prostřednictvím kreditů ze svého.
Pandemie zároveň vyostřila spor s aerolinkami, které přeprodej svých letenek bez smlouvy nesnášely. Šéf aerolinky Ryanair DAC Eddie Wilson v roce 2020 tvrdil, že zákazníkům „neautorizovaných screen scraper webů“ nemůže vracet peníze, protože od nich dostává falešné kontaktní údaje. V srpnu 2021 Ryanair přestal pouštět na palubu cestující s palubními vstupenkami vydanými Kiwi.com. Spory se táhly přes soudy v Brně a Ústavní soud až do Španělska. V USA firma po žalobě v Dallasu přestala prodávat letenky Southwest Airlines.
Z nepřítele partner, ze dvou tisíc lidí stovky
Cestování se po pandemii rychle vrátilo. Za rok 2021 mělo Kiwi.com mírně kladnou EBITDA. V červnu 2022 získalo od nejmenovaného investora sto milionů eur formou konvertibilního dluhopisu, tedy půjčky, kterou lze za určitých podmínek přeměnit na podíl. V roce 2022 prodalo letenky za více než dvě miliardy eur (50 miliard korun). Vlastní tržby, tedy to, co mu z prodeje zůstane, ale činily 243 milionů eur (5,9 miliardy korun) při ztrátě 19,5 milionu eur. Dlouhý tehdy mluvil o tlusté čáře za covidem.
Zásadní obrat přišel v lednu 2024. Kiwi.com se po letech soudů dohodlo s Ryanairem a stalo se jeho autorizovaným prodejcem. K partnerství podle Dlouhého vedla i náhodná konverzace se šéfem skupiny Ryanair Michaelem O’Learym ve frontě na kávu na konferenci ve Francii. „Ty mě neznáš, ale nenávidíš mě. Já jsem Oliver z Kiwi,“ představil se mu podle svého vyprávění. „Já tě nenávidím? Ne, já nenávidím tvůj byznys model,“ odpověděl mu O’Leary, jak Dlouhý popisoval v podcastu Vojty Žižky.
Den po dohodě s Ryanairem firma ohlásila propuštění zhruba osmnácti procent z 1 200 zaměstnanců. „Rozhodnutí o těchto změnách bylo nejtěžší v mém životě,“ napsal Dlouhý na LinkedInu. Kiwi.com se prý odklánělo od modelu, na kterém vyrostlo: když neumí porazit cenu aerolinky, pošle zákazníka na její web. „Když jsme začínali, propojovali jsme lety společností, které spolu běžně nespolupracují. Tehdy to byla naše jediná přidaná hodnota,“ říká dnes. Po rekordních tržbách 293 milionů eur (7,2 miliardy korun) v roce 2023 přišel v následujícím roce pokles a ztráta 9,4 milionu eur.
Letos v lednu proto přišla druhá vlna propouštění, tentokrát zhruba 250 ze 700 lidí. Místo nich nastoupila umělá inteligence. „Nejvíc to je znát v péči o zákazníky. Až 85 procent komunikace už dnes obhospodařuje AI,“ říká Dlouhý. Tým zákaznické podpory, do kterého firma v letech největšího růstu nabírala stovky lidí, se podle něj zmenšil z přibližně 1 500 lidí na 110, jak uvedl v podcastu Uhlík vs Křemík. Změnila se i jeho role. „Můj mozek funguje jinak než u většiny lidí. Takže nejsem dobrý třeba pro nastavování procesů a jejich komunikování. Když jsem před dvěma lety předal provozní řízení svému kolegovi, hodně se mi ulevilo,“ popisuje.
Čísla za rok 2025 ukázala, že škrty zabraly. Tržby sice klesly o šest procent na 227 milionů eur (5,5 miliardy korun), provozní zisk ale meziročně vzrostl na pětinásobek, na 15 milionů eur (370 milionů korun). EBITDA přesáhla třicet milionů eur a čistá ztráta se smrskla na 0,6 milionu. Firma přitom platí úroky z úvěru, kterým po pandemii pokryla poslední refundace, jež od aerolinek nevymohla. „Tím jsme morálně napravili tehdejší průšvih,“ říká Dlouhý.
„Nikdy jsme nebyli ve stavu, že by nám docházela hotovost nebo že bychom dělali panická krizová rozhodnutí,“ tvrdí. Kolik z pandemických půjček a konvertibilního dluhopisu za sto milionů eur z roku 2022 ještě zbývá splatit, firma neuvádí. I na tom ale závisí, kolik akcionáři z prodeje nakonec dostanou.
Expedia letos nakupuje v Evropě. Převzala amsterdamskou platformu na vstupenky Tiqets a irský CarTrawler, který propojuje aerolinky a cestovní kanceláře s půjčovnami aut. Podle propočtů serveru Skift za Tiqets zaplatila zhruba 280 milionů dolarů (6,2 miliardy korun) a za CarTrawler kolem 350 milionů dolarů (7,8 miliardy korun). Od Kiwi.com chce nabídku letenek a technologie pro vlastní značku i prodej přes weby partnerů.
„Spojením technologií Kiwi.com s velikostí a sílou Expedia Group posílíme značku Expedia a postavení našeho B2B segmentu v oblasti letecké dopravy,“ říká generální ředitelka Expedia Group Ariane Gorinová. „Dosah a zkušenosti Expedia Group z ní dělají ideální domov pro další fázi růstu Kiwi.com,“ dodává za prodávající fond Tanzeen Syed, který v General Atlantic vede investice do internetových a technologických firem.
Kiwi.com má i po převzetí fungovat samostatně pod vlastní značkou a v jeho čele zůstane Dlouhý, uvádí mluvčí firmy Daniela Chovancová. „Po čtrnácti letech budování Kiwi.com je tohle důležitý moment nejen pro mě, ale pro všechny, kteří naši firmu pomohli dovést tam, kde je dnes,“ říká zakladatel, který mezitím s přáteli otevírá pivovar v rodném Jindřichově Hradci.