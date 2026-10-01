Na návštěvě u pana Ptáčka. Podívejte se do hospody, kterou dnes v Praze otevírá hvězda Kingdom Come
Luke Dale neboli pan Ptáček z Kingdom Come miluje Prahu. Teď na Vinohradech otevírá podnik Nobleman, který spojuje Česko, Británii i středověk.
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Pochází z Británie, ale přes deset let svého života spojil s Prahou. Dokonce říká, že je tady doma. A zabydlel se tu natolik, že si rovnou otevřel hospodu. Řeč je o hvězdě jedné z nejúspěšnějších českých videoher Kingdom Come: Deliverance, o herci Luku Daleovi, který právě dnes otevírá podnik, do něhož vás s předstihem zveme.
„Česko už je můj domov,“ říká jednoduše Luke Dale, představitel mladého šlechtice pana Ptáčka ve hře Kingdom Come od Warhorse Studios. Často byste tuhle větu brali jen jako frázi, ale Daleovi je velice snadné ji uvěřit. „Mám tady kamarády, přítelkyni, strávil jsem tu spoustu let prací na Kingdom Come a s každým rokem jsem si Prahu zamiloval víc a víc. Je jedinečná a nikde jinde se mi nelíbilo tolik,“ říká britský herec, streamer a nově i provozovatel hospody na Vinohradech.
Ta nese název Nobleman a právě dnes otevírá své dveře veřejnosti. Jakmile do nich vejdete, ucítíte vliv Kingdom Come. „Té hře vděčím za strašně moc,“ přiznává Dale. „Ale pozor, Nobleman není KCD hospoda. Je to místo, které spojuje anglickou a českou hospodu a tak trochu i historii Prahy,“ říká. A když Nobleman navštívíte – nebo aspoň mrknete do naší galerie –, nejspíš mu dáte za pravdu.
Podobný podnik by snadno mohl sklouznout ke kýčovitosti „středověkých“ hospod mířících na turisty. Zato Daleův bar na vás spíš dýchne příjemnou atmosférou britského pubu. Tmavé dřevo, stoličky, na čepu sice český Pilsner a Únětice (dokonce nealko), ale taky cider Thatchers. Anebo tu umíchají drinky z luxusních skotských whisky. Na jídelním lístku se kromě svíčkové brzy objeví třeba taky klasická anglická nedělní pečeně. „Tu jsem totiž v Praze ještě pořádnou neobjevil,“ směje se Dale.
Spojení Česka a Velké Británie tady ale koření i trocha té historie. Nejsou to však jen meče a zbroje na stěnách. „Ty jsou z českého kovářství Hefaistos a nejsou to jen ozdoby, jsou dokonce na prodej,“ vysvětluje Dale a hned se otáčí i na skleněné vitráže na baru: „Ty zase odkazují na příběh lidí, co za Noblemanem stojí.“ Najdete tu taky třeba text listiny krále Karla IV., kterou zakládal vinohrady na dnešních, no, Vinohradech. Nobleman totiž najdete přímo vedle ulice Korunní na adrese Chorvatská 17. Doslova jen pár kroků od zastávky Perunova.
Nobleman
Adresa: Chorvatská 17
Typ podniku: hospoda
Otevírací doba: pondělí až pátek 16:00–02:00, víkendy 12:00–02:00
Že Nobleman není jen rozmarem miláčka fanoušků, kterému doslova skákají fanynky do náruče, o tom svědčí i provoz podniku. „Možná tím pár lidí zklamu, ale tenhle podnik není o panu Ptáčkovi ani o mně. Nebudu každý den za barem,“ říká Dale. „Budu se tu snažit být co nejvíc a fanoušky Kingdom Come vždy rád uvidím, ale mám tu zkušeného provozního, skvělého kuchaře a profi tým, kteří se o Noblemana postarají desetkrát líp než já,“ dodává s úsměvem.
„Zároveň si uvědomuji, jak důležitá pro mě role v Kingdom Come byla. Postava pana Ptáčka je se mnou neoddělitelně spojená. Někteří herci to mají jinak, ale mně vůbec nevadí, že Luke Dale se pro hodně lidí rovná Jan Ptáček,“ říká se zmínkou o drzém šlechtici, který si mezi hromadou hráčů získal snad ještě větší popularitu než samotný Jindřich, hlavní hrdina her od Warhorse Studios. A jak Dale dodává, pan Ptáček a hospoda nejsou to jediné, čemu se věnuje.
„Mám rád víc želízek v ohni. Takže ani na herectví nebo filmařinu jsem nezanevřel,“ vysvětluje. Zároveň tím připomíná, že spolu s jiným videoherním hercem Alexem Montyrem, kterého můžete znát ze střílečky Stalker 2, točí v Česku hororový film. Ale zpátky do Noblemana, který otevírá své dveře už prvního října.
Celkem tu zvládnou obsloužit kolem devadesátky hostů, v prvních dnech v očekávání návalu strávníků a pijáků dokonce ani nepřijímají rezervace. „Uvidíme, co nám bude fungovat. Menu se může změnit, stejně tak třeba i otevírací doba,“ říká Dale. „Ještě před otevřením veřejnosti jsme měli jeden zkušební večer pro kamarády a naše nejbližší. Byl jsem šíleně nervózní. Vlastně stále jsem. Ale musím říct, že jsem byl absolutně nadšený. Lidi jedli, pili a bavili se. Skončili jsme v půl třetí ráno,“ uzavírá se smíchem Luke Dale, herní hvězda, herec a teď i hospodský.
Top novinky ze světa her
💰 Warhorse Studios hlásí velké výdělky. Dá se očekávat, že za ně opět může v drtivé většině Kingdom Come 2 – což by pro něj spolu s loňskou miliardou znamenalo značné přiblížení dvěma miliardám korun v zisku.
🎲 Češi jdou na Netflix. Ale ne se seriálem nebo filmem, dokonce ani ne s videohrou (tedy ne původně). Na největší streamovací službu na světě totiž míří nová digitální verze stolní hry Krycí jména od Vládi Chvátila a vydavatelství Czech Games Edition. Což je mnohem větší hit, než možná tušíte.
🚀 Český sólo vývojář Jan Orszulik právě vydal svou hru Divergence: Fracture v early accessu na Epicu. A protože milujeme Battlestar Galacticu, Star Wars i další sci-fi díla, kde se kosmické bitevníky utkávají v epických střetech, velice se nám jeho počin líbí!
🎵 Koncert Kingdom Come ze svaté Barbory v Kutné Hoře je online. Jestli jste tenhle těžko popsatelný zážitek neokusili naživo, pusťte si ho aspoň takhle, stojí to za to.
🐺 Fanoušci Zaklínače slaví, vyšla vylepšená verze třetího dílu, která hned rozpoutala debatu o graficky příliš hezkých holubech (a taky přinesla hromadu dalších změn, ale ty nejsou tak funny jako holub). Kolegové z Kotaku nicméně hlásí, že to byl planý poplach a ikonický letící holub, co vypadá jako zmuchlaná low poly obluda, je i v remasteru zachován!
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🧟 Oceňované herní studio Naughty Dog láká na hned dva chystané projekty ze světa The Last of Us. Jeho šéf Neil Druckmann navíc ujistil, že vesmírná novinka Intergalactic bude, ale víc se o ní dozvíme až příští rok.