Vedle Václaváku je bar, jaký byste tam nečekali. Uprostřed videoherních automatů tu zažili i svatbu
Joystick Bar v Jindřišské ulici je poměrně originální místo. Dáte si tu pivo i drink, ale taky zahrajete klasické videohry na automatech.
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Když se řekne bar u Václavského náměstí, nejspíš vás napadne, že to bude nějaká předražená turistická past. Ale kdepak. Pokud vám něco říkají názvy jako Super Mario, Tetris, Need for Speed nebo Mortal Kombat, tímhle podnikem se necháte lapit rádi. Ale i kdyby snad ne, tak vás může zlákat skutečnost, že ani v takovémhle centru Prahy nemusíte za drink zaplatit tři stovky.
Z Jindřišské ulice vede stejnojmenná pasáž do uličky V Cípu. Když dojdete na její konec, objevíte Joystick Bar. Podnik, který už svým názvem naznačuje, že jen o drincích to tu nebude. A není. Joystick totiž láká na vcelku neobvyklou zábavu. Najdete tady arkádové automaty s retro videoherními peckami i podobně stylizovanou výzdobu. Na baru tady mají potvůrky ze Super Maria a Pac-Mana, kostičková pípa vám zase připomene Tetris.
Tenhle podnik založila dvojice Tomáš Barth a Patrik Fiala už před deseti lety. Vlastně skoro přesně – jen pár týdnů nazpátek zde dekádu působení oslavili. „Potkávali jsme se v jednom baru, postupem času jsme se spřátelili, měli společné zájmy a napadlo nás si založit vlastní bar. Jenže nám bylo jasné, že uspět v Praze, dvojnásob v centru, nebude jednoduché,“ popisuje start podniku Fiala. „Takže jsme chtěli něco, co přitáhne lidi. Proto arkádový bar. Jenže taky nám to zkomplikovalo život,“ dodává.
„Na bar s arkádovými automaty totiž potřebujete strašně moc místa. Zaprvé na automaty, ale ty vás neuživí. A zadruhé pro samotné hosty, kteří vám umožní platit nájem,“ říká Fiala. Přes doporučení a tipy se o podzemním prostoru nedaleko Václavského náměstí zakladatelé dozvěděli od známých – a měli nebývalé štěstí. „Někdy v devadesátkách tu snad byla nějaká elektrotechnická dílna,“ přidává se do rozhovoru Barth. „Ale pak to byl obří a nevyužitý prostor,“ popisuje.
„Majitel s ním neměl žádný větší záměr, a když jsme mu ukázali náš nápad, vyšel nám vstříc. Na tuhle lokalitu nám nabídli skvělé nájemné,“ vysvětluje výhodu, kterou Joystick v počátku získal. Ale i tak podnik spolkl spoustu práce i nákladů. „Když jsme oslavili deset let, bylo vtipné se podívat na tu proměnu. Měli jsme sedm automatů a dvacet míst k sezení, na víc prostě nebyly peníze. Dnes jsme násobně větší,“ říká spoluzakladatel. I nájemné za tu dobu prý už narostlo do adekvátních výšin. Ale ceny pro zákazníky jsou překvapivě příznivé.
Za pivo – Zichovec, Clock nebo Pilsner – tady zaplatíte šedesát a míň korun, byť tedy za 0,4 litru. Za koktejly kolem sto sedmdesáti korun. Tři bloky od Václavského náměstí byste nejspíš čekali o dost víc. Ale Joystick podle svých zakladatelů těží z toho, že se kolem něj vybudovala komunita věrných a nadšených návštěvníků. „Parta nerdů! Nerdi jsou super,“ směje se Barth. Vzhledem ke svému umístění nicméně bar láká i cizince. „S místními jsou tak padesát na padesát,“ odhaduje.
Zmínkou o nerdech se dostáváme zpátky k založení Joysticku. Času na hraní prý už tolik nemají, velký vztah k němu ale oba parťáci mají. „Já jsem na hrách hlavně pro PC vyrůstal. A na pouti byla maringotka s automaty tím nejlepším způsobem, jak utratit drobné od rodičů. Takže retro feeling hrál velkou roli,“ říká Fiala. „Navštívili jsme třeba i ArcadeHry za Prahou, ale něco nám chybělo. Hledali jsme místo, které by kombinovalo hry i drinky, nakonec jsme se inspirovali newyorskými barcades, které arkády a bary spojují,“ dodává Barth.
Joystick Bar
Adresa: Jindřiská 5
Typ podniku: arkádový bar
Otevírací doba: pondělí a neděle 18.00–02.00, úterý až čtvrtek 16.00–02.00
„Automaty jsou navíc i fajn na pohled. I člověka, co sám nehraje, baví na něj koukat,“ doplňuje ho parťák. A kromě arkádových automatů s peckami jako Need for Speed („Díl Underground? Nejlepší! Ten soundtrack, Snoop Dogg, sakra!“ směje se Barth) nebo Pac-Man či Mortal Kombat tu můžete koukat ještě na jinačí druh zábavy. A to na pinball, na takzvané flippery. Takové ty stroje, co nejspíš znáte z amerických filmů a seriálů a na kterých skórujete co nejúspěšnějším pinkáním míčku a trefováním bodovaných míst.
Možná by vás přitom na první pohled nenapadlo, že právě flippery jsou tím nejnáročnějším kusem výbavy Joysticku. „Arkádový automat je vevnitř vlastně klasický počítač. Ale flippery jsou mechanické a na údržbu extrémně komplikované stroje,“ říká Fiala. „S údržbou nám pomáhají kluci z projektu Flippery.cz, kteří se k nám jednou přišli podívat a vznikla z toho dlouholetá spolupráce. Udržovat jich v provozu tolik je unikát, jakmile se stroji třeba třikrát týdně nevěnujete, rychle odchází,“ dodává.
V Joysticku se dokonce pořádají i pinballové turnaje, zároveň hostí třeba hospodské kvízy. Samozřejmě zaměřené na videohry. Hravá srdcařina a láska k tomuhle druhu zábavy je zde prostě znát. „Samozřejmě, kdybyste chtěli vydělat, bylo by jednodušší tu provozovat nějakou diskotéku a vybírat tři stovky za špatné drinky,“ míní Fiala. „Ale my si vážíme naší komunity a kamarádů, co to mají jako druhý domov a snad už ani nikam jinam nechodí,“ říká.
„A že jich není málo,“ doplňuje Barth. „Od otevření je to deset let života. Rostli jsme spolu s Joystickem. Zažili jsme tady seznámení, svatby, děti… A jednou za mnou Patrik přiběhl a hlásí: ‚Už jsem tu viděl tančit polku, ale že tu mezi automaty bude pochodovat průvod mexických mariachi v obřích sombrérech, to ještě ne!‘“ uzavírá vyprávění o hravém baru v centru Prahy.