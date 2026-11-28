Na tohle pivo se čeká celé roky. Divoká stvoření z Moravy se pijí od Kanady až po Japonsko
Lambik z Wild Creatures kvasí díky divokým kvasinkám ze vzduchu. Svět si ho oblíbil dřív než Češi, ti se k němu prý musí teprve propít.
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Ve skladu v Dolních Dunajovicích kousek od Mikulova stojí několik set dřevěných sudů. Nezraje v nich víno, jak by se v Jihomoravském kraji dalo čekat, ale pivo. Každý sud ukrývá nápoj jiného stáří a zakladatelka pivovaru Wild Creatures Jitka Ilčíková mezi nimi pečlivě vybírá, které zařadí do další várky. Některá z těchto piv přitom čekají na svou chvíli celé roky.
U běžného piva sládek zpravidla ví, jak dlouho bude kvasit a kdy bude hotové. U ležáku se celý proces počítá na týdny, nanejvýš měsíce. V Dunajovicích je ale potřeba mnohem větší trpělivost. „Je to podobné, jako když necháváte zrát víno v barikových sudech,“ přibližuje Ilčíková. Dlouhé zrání se podepisuje i na výsledné chuti, která má s typickým českým ležákem pramálo společného.
Takovému pivu se říká lambik. Jde o belgický pivní styl pocházející z okolí Bruselu. Na rozdíl od běžného piva nevzniká díky řízenému kvašení s předem přidanými kvasinkami, ale působením mikroorganismů z okolního prostředí.
Zatímco sládek obvykle do piva přidává pečlivě vybrané kvasinky, mladina pro lambik se nechává napospas divokým kvasinkám a bakteriím, které se do ní dostávají ze vzduchu i ze dřeva sudů. Ostatně i název pivovaru Wild Creatures lze přeložit jako divoká stvoření.
Ilčíková se výrobě belgického piva věnuje už od roku 2011. Dnes její firma s obratem v řádu milionů korun zaměstnává pět lidí a ročně vyrobí zhruba 30 tisíc litrů piva. Sedmdesát až osmdesát procent produkce míří do zahraničí, od Kanady přes Japonsko až po Čínu.
Výroba piva přitom původně vůbec nebyla jejím snem. Před patnácti lety byla Ilčíková na mateřské a za sebou měla léta práce finanční analytičky v mezinárodní firmě. Její muž, který vystudoval technologii vinařství, se ovšem rozhodl rozjet vlastní pivovar s ležákem Mamut. „Najednou jsem měla na stole projekt, který chtěl spíš můj manžel než já. A pak mi to došlo,“ vzpomíná na chvíli, kdy se jí v hlavě zrodila nečekaná myšlenka.
Vybavila si chuť piva, které před několika lety poznala na pracovních cestách po Belgii, a napadlo ji, že by se lambik k mikulovským vinohradům skvěle hodil. Víno i lambik koneckonců potřebují hlavně čas, dřevo a trpělivost. „Napadlo mě, že bych mohla díky našemu pivovaru dostat šanci vytvořit vlastní, český lambik. Tehdy to pro mě bylo především hobby,“ dodává.
První ochutnávka lambiku vám otevře zcela nový svět chutí.
Ochutnat tento nevšední styl poprvé je podle dnes už zkušené sládkové zážitek, který se stěží popisuje slovy. „Je to vjem, který k vám přijde a nečekaně otevře nový svět chutí. Neuvěřitelně komplexní a úplně jiný, než jste do té doby znali. Není to pivo, ale ani víno,“ líčí. Ať už člověku lambik na první dobrou sedne, nebo ne, skoro vždycky díky němu zbystří a začne pátrat, čemu se ona nová chuť podobá. „My lidé máme rádi, když jíme nebo používáme věci, které už trochu známe. Jenže tohle je nezařaditelné,“ vysvětluje Ilčíková. Lambik proto podle ní patří spíš do světa vína, protože se nepije na žízeň.
„U vína obvykle čekáme na ten správný okamžik. A u našich produktů tomu není jinak,“ říká. Chuť lambiku je často popisovaná jako „divoká a zároveň elegantní“ a jen těžko ji můžete nahradit jiným nápojem. I proto je tento styl sommeliery natolik ceněný. Mezinárodní pivní degustátor a spisovatel Michael Jackson se ostatně o lambiku vyjádřil následujícími slovy: „Je to vášeň, je to výzva a je to dobrodružství. Kdo jednou ochutná, bude navěky ztracen.“
Roky bez produktu, pak americký boom
Prvních pět let své existence pivovar Wild Creatures nic neprodával. Lahve se na trhu objevily až v roce 2016, do té doby se ladila výroba a zakladatelka zjišťovala, jestli její nevšední nápoj vůbec může obstát. „Do projektu jsem u startu vložila především své analytické myšlení. Ještě před začátkem jsem vyhodnotila, co podle mě bude reálné,“ líčí. Nejdůležitější pro ni byla opakovatelnost, tedy aby každá várka chutnala podobně. Jinak by to podle ní nedávalo ekonomický smysl. Pivo navíc muselo obstát i v zahraničí, protože už tehdy věděla, že bez vývozu se Wild Creatures neuživí.
Vyplatilo se. Na prestižním gastronomickém festivalu Terra Madre Salone del Gusto v italském Turíně, který pořádá hnutí Slow Food, získal pivovar zahraniční objednávky hned při první účasti. Největším zákazníkem se zpočátku stala firma ze Spojených států a kolem roku 2018 mířilo za oceán zhruba 70 procent produkce. „Měla jsem tehdy velký strach, že pokud budeme závislí na jednom odběrateli a něco se stane, náš pivovar padne,“ přiznává zakladatelka.
Hledala proto odběratele i jinde – a úspěšně. Pivovar rostl a z prostor, které sdílel s Mamutem, se musel přestěhovat do větších v Dunajovicích. Kromě Ameriky dnes český speciál cestuje do Kanady, Japonska, Číny, Austrálie, Skandinávie, Itálie, Francie nebo třeba Španělska.
Sen každého sládka
V zahraničí měla Ilčíková od začátku štěstí na nadšence, kteří ji propojili s distributory se zavedenou klientelou. Doma to jde ale i po více než dekádě ztuha. Sládková bez okolků přiznává, že přesvědčit české zákazníky, aby lambik vyzkoušeli, není snadné. „Mikulov není vnímán jako pivní velmoc. My Češi jsme navíc právem hrdí na ležák. Sama ho mám opravdu ráda, ale tahle kombinace pro nás představovala poměrně velký handicap,“ vypočítává. „Pokud dnes do marketingu neinvestujete obrovské množství peněz, je velmi těžké prokázat kvalitu.“ Domácí zákazníci si značky všimli až díky exportu.
Spontánně kvašeným pivům se v Česku věnuje jen hrstka pivovarů, i když zájem mezi sládky je podle Ilčíkové velký. „Když se zeptáte stovky pivovarníků, co by si chtěli uvařit, devadesát z nich vám řekne, že by si aspoň jednou chtěli zkusit lambik,“ tvrdí.
Je to podle ní jeden z nejvyšších cílů oboru, náročný na výrobu i na znalost chuti. Respekt si ovšem Wild Creatures vysloužil i u velkých hráčů. Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo připravila Ilčíková pro Budějovický Budvar, partnera české olympijské výpravy, limitovanou edici „pivního sektu“.
Šlo o šumivé pivo ve stylu lambiku s hrozny odrůdy Svatovavřinecké. Vzniklo ho jen asi sto lahví a v Českém domě v Miláně se otevíralo výhradně na počest medailistů. „Z byznysového hlediska to byl samozřejmě zajímavý obchod, ještě větší radost mi ale udělalo, že se Budvar rozhodl dát příležitost firmě, jako jsme my,“ líčí.
Po patnácti letech v oboru našla Ilčíková nový zápal i mimo sudy s lambikem. Cestu k němu jí paradoxně otevřelo samo pivo. Při párování s jídlem se dostala do kuchyní šéfkuchařů po celém světě a s nimi k dalším chutím, které do té doby neznala. „Proces ‚chci vědět víc‘ započal a už nebylo cesty zpět,“ píše na webu své značky Kami.
Kami stojí na koji, tedy ušlechtilé plísni, která je jedním ze základů japonské kuchyně. Využívá se při výrobě saké, sójové omáčky i misa, tedy kvašené sójové pasty, kterou většina Čechů zná z polévky v asijských restauracích. S rýží dělá koji zhruba to, co u piva slad: rozkládá škrob na cukry a bílkoviny na látky, které jídlu dodávají plnou chuť umami. Kuchaři ho proto berou jako přírodní zesilovač chuti. Přidávají ho do marinád, protože maso v nich změkne a dostane hlubší chuť. A třeba se pak skvěle hodí i k lambiku.