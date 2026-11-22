Balím PS5 a letím do Miami. Sterakdary, Jiří Král, Alžběta Trojanová a další prozrazují zážitky z GTA
Grand Theft Auto VI je venku. Co na hru říkají Jiří Král, Sterakdary, Mich Sako, Alžběta Trojanová a další herní osobnosti?
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Co mají společného Jiří Král, Dušan „Duklock“ Brachna, Alžběta Trojanová, Mikoláš Tuček, Radek „Sterakdary“ Starý, Michal „Mich Sako“ Forejt a Jan Modrák? Kromě toho, že to jsou osobnosti nějak spojené s videoherním světem, také tři písmena: GTA. Podívejte se, jaké zážitky spojené se značkou Grand Theft Auto na sebe práskli tihle youtubeři, herní novináři, influenceři a podnikatelé. Že to bude divoké, už nejspíš tušíte z titulku. Celé video si můžete pustit na YouTube či v přehrávači níže.
Těžko byste našli větší událost (nejen) zábavního průmyslu. Vydání GTA VI je obrovská záležitost, která je násobně větší, dražší a velkolepější než ty nejznámější filmy, seriály a videohry. „Je to ta největší kulturní událost od bible,“ říká pro CzechCrunch někdejší herní novinář Mikoláš Tuček, který u videoherního průmyslu zůstal jako konzultant.
Sedmičku hvězdných hostů jsme vyzpovídali v našem pořadu Good Game – a neptali jsme se jen na šestý díl série Grand Theft Auto, ale i na ty nejdivočejší vzpomínky na díly předchozí. Jestli jste některý z nich hráli, určitě jste také zažili šílené honičky s policií anebo brutální (a brutálně legrační) okamžiky. „Ty prostitutky. Člověk si to prostě ve svém věku musel užít,“ odhaluje nesmazatelnou vzpomínku s úsměvem na tváři herní publicista Jan Modrák.
„V díle Vice City je postava Vance. Celou dobu je to takový váš cool kámoš, ale pak vás zradí. Mně mohlo být dvanáct, když jsem to hrál… a on mě zradil! Jak mi to mohl udělat?! Strašně se mě to dotklo,“ vzpomíná youtuber Duklock na formativní okamžik se značkou GTA. „Obrovská sranda byla, když jsem v San Andreas objevil cheaty,“ odhaluje další oblíbený streamer Sterakdary – ale přidává i vzpomínky na úžas z odhalování otevřených světů v každém díle série. A přiznejte se, kdo to neměl podobně? Jak s cheaty, tak s těmi světy.
Nebavili jsme se ale jen o minulosti. „Očekávám od GTA VI nejlepší hru historie. Tak to má asi úplně každý i vzhledem k tomu, jak dlouho na tom pracují. Jiná očekávání ani mít nejde,“ říká o třináct let vyvíjené hře Mich Sako. A nejen jeho očekávání se naplňují. Recenze GTA VI vychvalují do nebes a podle průměrného skóre kritiků na webu Metacritic jde o nejlepší hru všech dob, podle odhadovaných rozpočtů i tržeb taky nejdražší a nejvýdělečnější.
Ale nečekejte jen přehlídku nekritického fanouškovství – i když tomu se u fenoménu jako Grand Theft Auto nejde vyhnout. Nicméně ve videu zazní i vážnější názory. „Jsou hry, které více využívají toho, že jsou hry a že v nich můžete dělat bláznivé věci. To si myslím, že v GTA zatím úplně nepředvedli. V rámci hratelnosti mi to přijde docela standardní,“ překvapuje třeba moderátorka Alžběta Trojanová.
„Ale to zní hrozně, říct o GTA, že to je jen standard. Oni to samozřejmě doplňují obrovským množstvím aktivit, které můžete dělat. Sbírat psí bobky, někoho jimi praštit, to je samozřejmě něco šíleného. Ale to ještě úplně nedělá dobrou hru,“ dodává. „Je zajímavá dynamika toho, jak je to očekávaná hra. A jestli může zklamat. Jestli to není ten fenomén ‚too big to fail‘,“ přidává další poznámku Jan Modrák. A jak si hru plánoval užít přímo v Miami Jiří Král? To se dozvíte v rozhovoru.