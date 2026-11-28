Dědkův Jablotron opět naděloval před Vánoci. Uklízečky i manažeři si v průměru mohli přilepšit o 150 tisíc
Třináct pracovníků jablonecké skupiny si dosud peníze nevybralo. Na virtuálních účtech už má každý z nich naspořeno téměř 600 tisíc korun.
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Už čtyři roky se podnikatel Dalibor Dědek dělí se zaměstnanci svého Jablotronu o zisk. Ani letos tomu nebylo jinak – jablonecká technologická skupina, kterou proslavily především alarmy, vyplatila svým lidem přes třicet milionů korun. Naspořené peníze si vybralo 210 z přibližně šesti stovek pracovníků a v průměru si tak každý přilepšil o 150 tisíc.
Skupina Jablotron loni podle výroční zprávy vydělala necelých 540 milionů korun. Desetinu zisku firma každoročně rozděluje mezi zaměstnance, kteří si mohou peníze buď vybrat, nebo je nechat dál zhodnocovat. Třináct pracovníků už má díky tomu na virtuálním účtu bezmála 600 tisíc. Původně činila úroková sazba sedm procent, dnes se pohybuje kolem čtyř, píše magazín Forbes, který na letošní výplatu podílů upozornil.
Dědek tento způsob odměňování zavedl v roce 2022, aby své lidi motivoval a zároveň si udržel ty zkušené. Na podíl ze zisku mají nárok uklízečky stejně jako manažeři. Podmínkou pro připsání peněz je alespoň pět let práce ve firmě, do té doby se ukládají a úročí na virtuálním účtu. „Celý systém investičního spoření udělá ze zaměstnanců spolupodnikatele,“ prohlásil tehdy zakladatel Jablotronu.
Část výdělku Dědek pravidelně věnuje také na dobročinné účely. Třicet procent loňského zisku skupiny zamířilo na pomoc Ukrajině, miliardář vedle toho dlouhodobě podporuje české vědce prostřednictvím Nadace Neuron. Té daroval podíly v investičním fondu zaměřeném na americké akcie v hodnotě sta milionů korun.
Letos navíc Jablotron nechal zaměstnance rozhodnout, které neziskové organizaci jeho nadace pošle pět tisíc korun. Zapojilo se 321 lidí, kteří tak mezi 101 spolků a dalších neziskových subjektů po celém Česku rozdělili přes půldruhého milionu. Nejvíce hlasů získaly plzeňské Maminy s rakovinou, na jejichž činnost putovalo 255 tisíc. V programu chce skupina pokračovat i příští rok.