Začínala s 80 tisíci a e-shopem pro děti. Dnes má žádanou platformu s módou pro ženy, kde otáčí desítky milionů
Tereza Goktas původně jen chtěla hezké věci i na mateřské. Z malého e-shopu vybudovala komunitu s tisícovkami členek a chystá první vlastní obchod.
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Svetry, šaty a kalhoty z vlastních kolekcí šité v pražských dílnách. K tomu zhruba šedesát vybraných značek, osobní styling a komunita více než třiceti tisíc lidí na Instagramu. Tak dnes vypadá wildmoon, lifestylová značka moderního šatníku pro ženy. Tereza Goktas ji přitom před devíti lety zakládala jako e-shop pro maminky.
Synovi ještě nebyl ani rok, když po večerech tvořila svůj první web. Měl to být e-shop s oblečením a věcmi pro malé děti i jejich maminky. Založila si i instagramový účet, který do té doby vůbec neměla. „Hodně mě v tom podporoval manžel. Říkal mi, ať to zkusím, že nejhorší, co se může stát, je, že se to nepovede,“ vzpomíná Tereza Goktas. Dva měsíce nato se konal dětský festival. Přihlášky už byly uzavřené, ona přesto zavolala, poslala pořadatelům krátkou prezentaci a místo pro malý stánek nakonec dostala. Tak před lety začal wildmoon.
Jako čerstvá máma totiž v Česku nemohla sehnat hezké oblečení pro dítě ani další výbavu, třeba tašky na pleny, lahve nebo krabičky na jídlo. Nabídka pro děti jí připadala nedostatečná – modrá pro chlapce, růžová pro holčičky, nebo naopak všechno křiklavě barevné, plastové a se sloníky. „Přišlo mi, že mateřství je hrozně oddělené od klasického života, který jsem do té doby vedla. Najednou jste prostě maminka a chybělo mi prostředí i pocit z nakupování, na který jsem byla zvyklá,“ popisuje Goktas. Inspiraci hledala na severu a západě Evropy. S počáteční investicí osmdesáti tisíc korun nakoupila asi pět zahraničních značek, nechala ušít jedny šaty a jeden overal a začala je nabízet.
Do podnikání přitom nešla úplně naslepo. Začínala v reklamní agentuře, mezi zakázkami stylovala pro módní časopisy, v Bellindě dělala brand manažerku francouzského spodního prádla a pak pět let vedla marketing v Pietro Filippi. „Tam jsem se víceméně naučila všechno – jak vzniká produkt, jak se tvoří jeho cena a co všechno za ním stojí,“ říká. Po přestěhování do Budapešti pak dva roky pracovala pro módní startupy, kde si vyzkoušela i nákup a prodej do zahraničních concept storů. Přesto byl první krok s vlastním podnikáním podle ní nejtěžší. „Schopných lidí je spousta. Ale udělat rozhodnutí, že půjdete sama za sebe a se svými penězi, je to nejtěžší.“
Úplně první šaty a overal nechala ušít v pražské krejčovské dílně, se kterou wildmoon spolupracuje dodnes. Na v úvodu zmíněném festivalu je ještě neprodávala, jen je ukazovala. Pak je dala na Instagram s možností předobjednávky a termínem dodání do tří týdnů. „Prodalo se nějakých deset patnáct kusů. Tehdy to pro mě bylo opravdu velké a byla jsem nadšená,“ vzpomíná. Model předobjednávek značce zůstal dodnes. Pomohla jí i doba – během covidu podle Goktas lokální značky a koncepty rostly díky silné podpoře zákazníků.
Postupně se ale ukázalo, že víc než dětské oblečení se prodává to pro dospělé. „I když do dětí chcete investovat, rostou a věci se ničí. Do sebe investujete jinak, protože víte, že vám to vydrží dlouho,“ vysvětluje. S tím, jak děti rostly, se měnily potřeby Goktas i jejích zákaznic. Bylo proto potřeba změnit sortiment a zaměřit se na to, co fungovalo nejlépe, tedy na oblečení z vlastních kolekcí. Z obchodu pro moderní mateřství se tak stala lifestylová značka, která nabízí svůj pohled na moderní šatník pro ženy obecně.
Dnes má wildmoon v nabídce zhruba šedesát značek, mezi nimi třeba Alohas nebo New Balance, se kterou se podle Goktas dohadovali celý rok. Hlavním tahounem je ale vlastní tvorba. Podle statistik značky tvořily vlastní kolekce v roce 2020 21 procent čistých tržeb e-shopu, v prvních devíti měsících letošního roku už 48 procent. Za stejné období jejich čisté tržby meziročně vzrostly o 33 procent a počet prodaných kusů o 36 procent.
Naší hodnotou podle mě není přidávat do oběhu další věci a oblečení. Je to pomoct vám vybrat ty správné.
Celý wildmoon přitom má pak roční obrat v nižších desítkách milionů korun. Součástí značky jsou i spolupráce, třeba se značkami In August a Yrnche, s Aloisem Fickem nebo s osobnostmi jako Bju či Zuzana Stráská. Vlastní limitované kolekce se podle značky vyprodají během několika dnů, vznikají v desítkách až stovkách kusů. Na předobjednávkách stojí wildmoon stále, a to z přesvědčení. „Na světě je strašně moc věcí a oblečení a toto mi umožňuje regulovat výrobu, takže a priori nevyrobím tři sta kusů na sklad,“ říká Goktas.
Komunita, která se vrací
Hlavním prodejním kanálem byl pro wildmoon od začátku Instagram. „Ze začátku to byla přímá úměra. Dala jsem tam novinku a okamžitě se prodala,“ vzpomíná Goktas. S algoritmy je to dnes podle ní úplně jiná disciplína, profil ale dál nechce plnit jen produkty. Má fungovat jako nástěnka celého světa značky, s atmosférou, zákulisím a stylingem.
Vztah se zákaznicemi prohlubují i doplňkové služby. Jednou z nich je vintage edice s vybranými kousky z druhé ruky. Goktas sama o sobě říká, že je „sekáčový typ“, a vlastní kabáty nebo shearlingové bundy proto šít nechce. „Asi bychom je vyrobit uměli, ale přijde mi to zbytečné, když je kolem spousta krásných vintage kousků. Můžeme je pro lidi vyselektovat, vyčistit, nafotit a nabídnout jako hotový produkt,“ vysvětluje. V létě takhle prodávali třeba oversize košile a saka.
Druhou službou je osobní styling. Vznikl organicky, na akcích, kde se tým potkával se zákaznicemi. „Často mi docházelo, že zákaznice hrozně rády slyší náš názor. Vědí, co se jim líbí, ale nejsou zorientované v sortimentu, což je úplně normální,“ popisuje. Za dvanáct tisíc korun přijde ke klientce domů a tři hodiny s ní prochází šatník i životní styl – co dělá, co nosí a v čem se cítí dobře.
„Hledáme způsob, jak šatník uzpůsobit, aby fungoval. Aby to nebyl kostým, ale věci, které se opravdu nosí, dělají radost a odrážejí osobnost,“ popisuje zakladatelka. Styling považuje za svou superschopnost, kterou ráda zúročí. Na závěr klientce pošle doporučení, co dokoupit, a to napříč trhem.
Po devíti letech teď značka plánuje dva velké kroky. Prvním je výrobní partner ze Slovenska, který by zajistil celý proces – od vzorování přes odstupňování velikostí až po sériovou výrobu, včetně látek a komponent. Pražské dílny si chce wildmoon nechat. Druhým krokem je první samostatný obchod. Ideálně na Vinohradech, kde je už šest let sesterský multibrand koncept Shop Up Stories a kde by podle zakladatelky mohl vzniknout jakýsi nezávislý shopping district. „Takové místo, kde nakoupíte, ale zároveň se tam cítíte dobře a dáte si kávu,“ popisuje.
Oba kroky už podle ní nejde zaplatit jen z vlastních peněz. Wildmoon si za devět let nikdy nepůjčil a rostl jen z toho, co vydělal, teď je ale poprvé otevřený vstupu strategického investora. „Nehledám nic gigantického. Nechci, aby se ztratila autenticita značky. Chceme ji ale posunout zase o level výš a ucelit celý koncept na jednom místě,“ říká Goktas.