Amazon zprovoznil v Kojetíně na Přerovsku nové robotické distribuční centrum za více než pět miliard korun. Plánuje v něm zaměstnat až dva tisíce lidí, kterým budou pomáhat technologie, jež byste prozatím nenašli ani ve stávajícím distribučním uzlu Amazonu v Dobrovízi. Zaměstnancům budou práci v novém logistickém centru usnadňovat speciální robotické jednotky.

„Jedná se o naše druhé distribuční centrum na území Česka, ale první vybavené nejmodernější robotickou technologií, která podporuje zaměstnance v plnění úkolů při vyřizování zákaznických objednávek,“ sdělil agentuře ČTK Noah Zyla z Amazonu.

Čtyřpodlažní robotické distribuční centrum v průmyslovém parku na okraji Kojetína pro Amazon postavila společnost Panattoni. Logistické centrum si vyžádalo investici více než pět miliard korun, projekt financovala skupina Accolade. Celková rozloha haly přesahuje 187 tisíc metrů čtverečních, její půdorys zabírá 51 tisíc metrů čtverečních. V místech, kde vedou schodišťové šachty, měří 27 metrů.

Firma před časem zahájila pro centrum v Kojetíně nábor zaměstnanců, podrobnosti o počtu zájemců o tuto práci nezveřejnila. „V distribučním centru nalezneme širokou škálu pracovních míst od inženýrů a odborníků na robotiku přes finanční manažery a IT specialisty až po týmy, které chystají, balí a expedují objednávky zákazníků,“ zmínili zástupci společnosti. První zásilka odeslaná zákazníkovi z Kojetína obsahovala stolní lampičku.

Nástupní mzda zaměstnanců na vstupních pozicích činí 190 korun za hodinu, u vedoucích týmů 225 korun za hodinu. Balíček zaměstnaneckých výhod zahrnuje například desetiprocentní bonus ke mzdě, životní pojištění, penzijní připojištění, bezplatnou dopravu do zaměstnání či dotované stravování. „Investice Amazonu v Kojetíně je dalším důkazem našeho závazku vůči Česku, neboť po plném zprovoznění zde vytvoříme až dva tisíce nových trvalých pracovních míst,“ uvedl generální ředitel Amazonu pro Česko Michal Šmíd.

Podle starosty Kojetína Leoše Ptáčka bude investice společnosti Amazon velkým přínosem pro celý region. „Kojetín prochází v posledních letech obdobím velké proměny. Mohutné investice do školství, kultury, sportu nebo rozvoje volnočasových aktivit vytváří ve městě klima, které oceňuje zejména nastupující generace. Přivést do města významného zaměstnavatele je další velmi podstatný střípek do mozaiky, na které několik let usilovně pracujeme,“ uvedl.

Americký Amazon je největším internetovým obchodem na světě, spolu s firmami Google, Apple a Microsoft patří k takzvané velké čtyřce technologických firem světa. V České republice Amazon působí od roku 2013, celkem investoval přes 26 miliard korun. První distribuční centrum Amazonu u nás bylo otevřeno v roce 2015 v obci Dobrovíz. V Česku nyní společnost zaměstnává přes čtyři tisíce lidí.

