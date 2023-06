Americká vláda schválila prodej F-35 Česku. I s výcvikem a přestavbou Čáslavi vyjdou nejvýše na 123 miliard

Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej letounů F-35 české armádě. České ministerstvo obrany se Spojenými státy jednalo o pořízení 24 těchto stíhaček páté generace, odhadovaná cena by neměla překročit 5,62 miliardy dolarů, tedy asi 122,6 miliardy korun. Tato částka pokryje celý desetiletý kontrakt a obsahuje i rezervu. Konkrétní návrh dohody vznikne do 1. října, následně česká strana rozhodne o jejím schválení.

„Navrhovaný prodej zlepší obranné schopnosti České republiky a podpoří operace NATO tím, že bude alianci chránit před moderními hrozbami a podpoří stálou přítomnost v regionu,“ píše se v prohlášení americké agentury pro obrannou spolupráci. Česko podle Pentagonu nebude mít se začleněním letounů F-35 do svých ozbrojených sil žádné potíže. Jednání probíhají o nákupu 24 letadel, návrh americké vlády nyní zamíří do Kongresu.

Částka 5,62 miliardy dolarů za americké stroje je maximální možnou pro případný desetiletý kontrakt. Suma je pro schválenou smlouvu nepřekročitelná, proto v ní standardně bývá zahrnuta i dostatečná rezerva. „Částka uvedená v tomto dokumentu tedy nepředstavuje cenu případného kontraktu mezi Českem a Spojenými státy, jehož návrh očekáváme v létě. Jakmile nabídka v létě dorazí, bude do 1. října předložena vládě České republiky, která následně rozhodne o realizaci nebo nerealizaci této akvizice,“ poznamenal mluvčí vlády Václav Smolka

„Smyslem rezervy je, aby vláda Spojených států nemusela znovu žádat o schválení Kongres, pokud by Česko v budoucnu případně požadovalo další vybavení či služby. Mohlo by jít například o doplnění munice,“ vysvětlilo české ministerstvo obrany. „Od začátku jsme s tím počítali a na průběhu jednání o pořízení víceúčelových nadzvukových letounů F-35 to nic nemění, jedeme podle plánu,“ reagovala vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva obrany Blanka Cupáková na cenu uvedenou v americkém dokumentu.

Podle ministerstva obrany zahrnuje částka i náklady desetiletého životního cyklu stíhaček. Cupáková, která zároveň od začátku vede vyjednávací tým, v dubnu řekla deníku Právo, že pořízení amerických strojů bude stát nejméně sto miliard korun. Samotná nová letadla vyjdou na 40 miliard korun a zbytek ceny půjde podle jejího tehdejšího vyjádření do výcviku pilotů a personálu, výzbroje a přestavby čáslavského letiště.

Konečná cena bude záviset na obsahu dodávek zboží a služeb, rovněž se bude odvíjet od aktuální ekonomické situace, která se bude promítat do cen výrobků a služeb v dalších deseti letech. „V případě vzniku neočekávaných situací, na jejichž krytí je určena rezerva, bude průběžně kontrakt měněn transparentně dodatky, a to maximálně do výše schválené Kongresem,“ dodalo ministerstvo obrany.

Zahájit jednání s americkou vládou o případném nákupu doporučila armádní analýza, podle které požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 mohou splnit pouze stroje páté generace, jež by vystřídaly nyní využívané švédské gripeny. Jejich jediným dostupným zástupcem je v současné době právě F-35 amerického výrobce Lockheed Martin, který by společně se společnostmi Boeing a Raytheon byl hlavními signatáři potenciálního kontraktu.

S přispěním ČTK