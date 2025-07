Nový hráč v Česku vyráží v prodeji ojetých vozů proti AAA Auto a spol. Nechceme nikoho odrbat, hlásí

Uložit 0

Před deseti lety začínali s pojišťovnou, a když se rozrostla, chodili za nimi klienti s tím, že pojistky jsou sice fajn, ale pořád musí řešit soustu lapálií třeba se servisem vozů nebo sjednáním náhradního auta. To byl pro Pavla Řeháka a jeho skupinu Direct jasný signál a pustili se také do byznysu s auty. Z divize Direct Auto se rychle stal klíčový pilíř celé skupiny a nově otevřená pražská obchodní galerie s více než tisícovkou aut má definitivně potvrdit ambice stát se soupeřem největších hráčů na trhu. V příštích dvou letech chce podobných poboček otevřít po celém Česku přes dvě desítky.

Podobně jako v pojišťovnictví také na trhu s prodejem aut je silná konkurence. Největším prodejcem ojetých vozů nejen v Česku, ale v celé střední a východní Evropě je Aures Holding, jehož nejznámější značkou je AAA Auto. Dále jsou tu například Auto Esa nebo AutoPalace. V pozici jednoho z největších dealerů v Česku je zase například Louda Auto, který se otevřením obřího autosalonu u Poděbrad více pustil i do ojetin. Pavel Řehák se svým týmem nyní otevřel podobně velkou prodejnu, ale je přesvědčen, že má pro zákazníky něco navíc.

„Bereme si to, co funguje ve světě prodeje ojetých aut a co funguje ve světě prodeje nových aut, a stavíme unikátní koncept, kde oboje propojujeme. Navíc žádný ze subjektů na trhu za sebou nemá pojišťovnu ani další pilíře naší skupiny, takže jsme přesvědčeni, že budujeme něco, co lze jen velmi těžko replikovat,“ říká David Hofman, výkonný ředitel Direct auto. Výsledkem je mimo jiné nová obchodní galerie, která se v průmyslovém parku P3 Prague Horní Počernice rozprostírá na celkové ploše pětadvaceti tisíc metrů čtverečních a nabízí na jednom místě více než tisíc vozů.

Foto: Direct Pavel Řehák, zakladatel skupiny Direct

Jde o nové i zánovní modely od osmi značek a další mají přibývat. Direct Auto už teď patří k největším dealerům vozů Volkswagen i Škoda Auto v Česku a v jeho Direct auto Parku, jak svůj velký autosalon nazývá, nabízí také například značky Hyundai, Renault, Kia, Ford nebo Mercedes. „Už nemusíte jezdit po celých středních Čechách, přeměřovat kufry, dělat si excelové tabulky a zkoušet, kam se vám vejde kočárek nebo golfové hole. Tady najdete všechna auta na jednom místě,“ popisuje Pavel Řehák, zakladatel skupiny Direct.

„Navíc eliminujeme veškerý další stres spojený s nákupem auta. Když záhy po nákupu zjistíte, že jste udělali chybu, můžete auto vrátit nebo vyměnit,“ doplňuje Řehák. Právě to má být jedna z hlavních propozic, proč koupit vůz v Direct auto. Každý zákazník dostane třídenní lhůtu pro vrácení auta bez udání důvodu. Do čtrnácti dnů pak má nárok na bezplatnou výměnu za jiný vůz.

V Direct auto Parku má mít podle jeho šéfů zákazník jistotu také v tom, že nedostane pokroucenou historii auta ani stočený tachometr, což jsou aspekty, které se v rámci prodeje ojetých vozů v Česku často řeší. „Nechci slyšet od žádného klienta, že ho tady někdo ‚odrbal’ a odchází s pocitem nejistoty,“ zdůrazňuje Řehák.

Klíčem k úspěchu má být i zmiňovaný ekosystém skupiny Direct, která v rámci své auto divize nabízí prodej nových vozů, ojetých vozů, servis i flexibilní operativní leasing pod značkou Birne, zároveň k tomu přidává i pojištění, které pak zákazníkům přináší další výhody. Kdo si zřídí pojistku na auto u Directu, ten získá takzvanou garanci mobility.

To znamená, že v případě servisu dostane náhradní auto zdarma a přednostní termín servisu. „To umíme zařídit jen v rámci našeho ekosystému,“ doplňuje Řehák, který věří, že s tímto konceptem může bodovat i vzhledem k tomu, jak se jeho skupině v prodeji aut daří. V případě nových i ojetých vozů má Direct růst meziročně o desítky procent, zatímco celý trh zdaleka tak rychle neroste. V ojetinách by rád letos atakoval čtyři tisíce vozů, u nových jich plánuje prodat přes sedm tisíc.

První obchodní centrum Direct auto Park bylo otevřeno koncem loňského roku v Olomouci. Na pražskou vlajkovou pobočku má od září navázat další v Kladně a ještě v letošním roce by podle současných plánů měly přibýt další dvě lokality. Po otevření zhruba tuctu poboček v Česku se chtějí Řehák a spol. vydat i do zahraničí. Aktuálně působí prostřednictvím své pojišťovny v Polsku, nedávno pak akvizicí banky A1 vstoupili do Rakouska. Celá skupina Direct loni utržila téměř deset miliard korun, více než čtyři miliardy z toho vygeneroval byznys s auty. V letošním roce cílí Direct na 12,5 miliardy, autobyznys má překročit 6,5 miliardy.