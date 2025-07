Takovou porážku jsme nečekali. Filmový souboj Fantastické čtyřky a Supermana má jednoznačného vítěze

Uložit 0

Měl to být superhrdinský souboj léta. Restartovaný Superman od DC versus restartovaná Fantastická čtyřka od Marvelu. A vítěz je naprosto jednoznačný. Jestli má novinka jménem Fantastická 4: První kroky být první kapitolou nové avengerské ságy, tak se fakt máme na co těšit… V tom nejhorším smyslu té věty.

Začne to slibně. Na planetě Zemi v jiné dimenzi, než kterou známe z Avengers a dalších marvelovek, je všechno retrofuturistické, jakoby šedesátkové, barevné, pozitivní a divácky zábavné. V tomhle světě mají titulní čtveřici hrdinů, která – když nebojuje s krtčími lidmi z podzemní říše nebo obřími monstry – létá do vesmíru, dojednává mír mezi národy, vysílá vědecké pořady v televizi, chodí pobavit diváky do talk show, je vzorem pro kreslené seriály či prostě dělá dobré skutky pro své sousedy.

Jenže Fantastická 4: První kroky všechno tohle během pár minut zahodí, protože se blíží obrovská kosmická hrozba jménem Galactus. Který vypadá jako nějaký padouch z Transformers a žere planety. Skoro dvě hodiny tak všechno naprosto předvídatelně směřuje k úplně jasnému konci. V tomhle je film zcela klasická marvelovka. Možná s nějakým nápadem začne, ale pak zdegeneruje do obřího souboje s tunou přinejlepším průměrných triků a efektů. Ach jo.

Přitom když problikává to milé, pozitivní, rodinné a hezky barevné zasazení, tak si říkáte, že toho byste rádi viděli víc. Že Pedra Pascala coby ustaraného génia a současně hlavu rodiny byste fakt chtěli sledovat v nějakém kratším seriálu, který by se nebral úplně vážně a ve kterém se za umělého smíchu dívají herci do kamery. Ve kterém Pascalův Mr. Fantastic přijde domů, kde jeho kámoš Ben a švagr Johnny zase udělali nějaký průšvih, ale hodná Invisible Woman to všechno s mateřským úsměvem vyžehlí.

Prostě takový Čtyřlístek pro fanoušky Marvelu. A pozor, v tom není ani trocha výsměchu! Když sledujete fantastickou rodinku v (relativně) civilních situacích, tak je Fantastická čtyřka dobrá. Když sledujete čtyři superhrdiny v akci, je nenápaditá, nudná, nezajímavá tím starým známým a okoukaným způsobem. Naneštěstí je toho prvního ve filmu asi jen patnáct minut. Ze sto patnácti.

Nabízí se tak srovnání s nedávným a výrazně lepším Supermanem. Neměli jsme od něj prakticky žádná očekávání. Možná v nás byla malinkatá jiskřička naděje, že tentokrát se film od DC povede. A byl z toho pořádný plamen lehce naivní, ale pozitivní a opravdu povedené superhrdinské zábavy, která ukázala Muže z oceli jako symbol naděje, jako pravého hrdinu – a jako velice lidskou postavu.

Takže laťka pro Fantastickou 4 byla překvapivě vysoko, ale přece jen jsme jí věřili víc než Supermanovi. Jenže Marvel, který komiksovým filmům kdysi kraloval, s Prvními kroky jen potvrdil, že tenhle vlak mu už definitivně ujel. A že ani všechny neúspěchy posledních let mu neotevřely oči. Anebo že ho ani ty povedenější kousky jako Thunderbolts nenavedly na správnou trať. Bohužel.

A ještě přidejme to nejhorší na konec. Novinka opřená o hvězdnou sílu Pedra Pascala má být startem nové éry nových Avengers. Takže se opravdu začínáme bát, co všechno ještě přijde. Že Fantastická 4: První kroky bude ve srovnání se Supermanem až tak mdlá, jsme totiž fakt nečekali.