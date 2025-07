Revolut v Česku spouští spořicí účty. Úroky bude připisovat denně, sazby patří ale k průměrným

Uložit 0

Původně nabízel Revolut především levnou směnu cizích měn, poté rozšířil produktovou nabídku o jednotlivé akcie a také kryptoměny. Jeden, pro české klienty možná velmi důležitý produkt, však neměl. A to se nyní mění – Revolut přidal pro tuzemské klienty spořicí účty. Jejich benefitem bude vysoká likvidita a úrok, který se připisuje denně. Spořicí účty jsou dostupné v několika verzích podle uživatelského tarifu: základní plán nabídne sazbu 1,25 % ročně, placené tarify Premium a Metal úročí 1,75 % a 2,5 %, a nejvyšší tarif Ultra umožní zhodnocení až 2,75 %.

„Díky okamžité dostupnosti vkladů a atraktivním sazbám chceme zákazníkům usnadnit spoření i správu peněz a považujeme toto za klíčový krok na naší cestě k tomu, aby se Revolut stal nejlepší volbou pro každodenní bankovnictví,“ říká Maria Lukash, která má v Revolutu na starost právě expanzi v regionu střední a východní Evropy.

Z průzkumu agentury Dynata pro Revolut vyplývá, že nejčastějším důvodem, proč Češi spoří, je vytvoření rezervy pro nečekané situace (39 %), pocit klidu a jistoty (37 %) a úspory na dovolenou (28 %). Hlavními překážkami jsou ale podle respondentů nečekané výdaje (28 %), nedostatek volných financí (27 %) a znehodnocování úspor kvůli rostoucím životním nákladům (23 %).

Právě kombinace denního úročení a flexibility bez výpovědních lhůt může pro řadu z nich znamenat atraktivní alternativu ke klasickým spořicím účtům. Česká republika patří k prioritním trhům Revolutu ve střední Evropě – aplikaci zde využívá více než milion retailových uživatelů. Firma na tuto poptávku reaguje lokalizovanými funkcemi, přičemž spoření je dalším krokem v evoluci platformy.

Už dříve Revolut zabodoval například nabídkou eSim pro cestovatele, v Evropě už nabízí také mobilní tarify. Momentálně jde o jeden z nejhodnotnějších startupů Evropy, podle nedávné zprávy Financial Times společnost aktuálně nabírá další investice s valuací 65 miliard dolarů. Za rok 2024 vykázala čistý zisk miliardu eur a měla globálně 52 milionů klientů.

Češi mají obecně konzervativní bankovní produkty v oblibě. Mezi nejvýnosnější spořicí účty podle aktuálního přehledu portálu ušetřeno.cz patří nabídky bank Creditas a Raiffeisenbank, které shodně nabízejí úrokovou sazbu 4,00 % pro vklady do 150 tisíc korun i do 300 tisíc korun. Creditas při vyšším vkladu do půl milionu snižuje sazbu jen mírně na 3,95 %, zatímco Raiffeisenbank na 3,99 %, což je stále nadprůměrná nabídka.

Vysoce konkurenceschopnou variantu představuje také Česká spořitelna, která do výše 300 tisíc korun nabízí 3,80 %. Naopak další banky jako mBank nebo Air Bank poskytují nižší úroky kolem 2,01–2,50 %, a zejména Fio banka a Komerční banka výrazně snižují sazbu při vyšších vkladech. Výběr optimálního spořicího účtu tak závisí zejména na výši plánovaného vkladu.