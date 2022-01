Taková investice chce mít pořádnou odvahu a taky fištrón. Většina investorů na trhu by totiž podobný počin ani nezvažovala. Vždyť akcie americké internetové společnosti Groupon se od startu pandemie propadly více než o polovinu, a zatímco jiné se už zmátořily, slevový portál zatím paběrkuje. Velkou příležitost v tom však spatřil Jan Barta s kolegy z investiční skupiny Pale Fire Capital. Po posledním nákupu se z nich stal už druhý největší akcionář firmy, a i díky zkušenostem ze Slevomatu ji chtějí vrátit zpátky na růstovou trajektorii.

Poprvé o sobě dal v Grouponu Jan Barta vědět koncem minulého roku, kdy nakoupil první akcie a stal se minoritním akcionářem. Už tehdy hlásil, že by se chtěl aktivně podílet na jeho rozvoji, a teď to potvrdil dalším nákupem. Zkušený investor, který se netají tím, že se v grafech, tabulkách a nekonečných datech snaží najít skryté podklady a často sází proti proudu, se společně se svým byznysovým parťákem Dušanem Šenklypem stal s 9,5 procenty druhým největším akcionářem Grouponu.

V řeči čísel patří Bartovi, Šenkyplovi a také skupině Pale Fire Capital dohromady zhruba 2,8 milionu akcií. Hodnota jednoho cenného papíru s označením GRPN se na americké burze Nasdaq aktuálně obchoduje za téměř 28 dolarů, ale Barta pro CzechCrunch prozradil, že průměrně nakupoval zhruba za 22,5 dolaru. Do firmy, která v USA před dvanácti lety zažehla nástup slevových portálů, tak investoval zhruba 63 milionů dolarů, tedy necelých 1,5 miliardy korun. Barta se Šenkyplem akcie drží jako soukromé osoby, menší podíl má jejich skupina PFC.

Aktuálně má jejich podílu hodnotu přes 77 milionů dolarů (zhruba 1,7 miliardy korun). „Groupon sleduju od jeho založení a od chvíle, kdy to byl prakticky nejrychleji rostoucí startup všech dob,“ popisuje pro CzechCrunch Jan Barta a prozrazuje, že investuje do byznysu, který pro něj není úplně cizí. „Pod Net Brokers Holdingem jsme měli vertikálu slevových agregátorů, která vydělávala 30 milionů ročně (ukazatel EBITDA – pozn. red.). Nebyl to nejmenší byznys. A také jsme vždy sledovali story Slevomatu, v Grouponu proto vidíme velký potenciál,“ říká šestatřicetiletý investor.

Léčba Slevomatem

Když Barta s Dušanem Šenkyplem a Davidem Holým před lety zmíněný Net Brokers Holding prodali, vložili peníze mimo jiné do investiční skupiny Pale Fire Capital. V ní investují do technologických firem, mezi něž patří například Favi, Zuri nebo Aukro, a teď začínají budovat další pilíř v podobě investic do veřejně obchodovatelných firem. Podobně jako v jiných společnostech, do nichž investuje, nechce být Pale Fire Capital ani v Grouponu pasivním investorem. Naopak. Barta se Šenkyplem už za sebou mají první hovor s novým CEO firmy, Kedarem Deshpandem, který nastoupil koncem roku.

„Jsme domluvení, že si po blížícím se ohlašování finančních výsledků opět zavoláme, abychom mohli Grouponu představit naši prezentaci. Ta je věnovaná cestě Slevomatu, jak se z tuzemského klonu Grouponu, tedy klasického slevového portálu, stalo tržiště se zážitky a cestováním. To Groupon nemá a jsme přesvědčení, že jeho nový CEO se může v příběhu Slevomatu v mnoha ohledech inspirovat. Přijde nám to jako smysluplná cesta,“ představuje strategii Barta. Slevomat podle něj v posledních letech dělal všechno lépe než Groupon, když například dříve odřízl neefektivní byznysové modely a zaměřil se na zážitky.

Jan Barta z investiční společnosti Pale Fire Capital Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Příběh Grouponu ve Spojených státech byl podobný jako dění v Česku. Kolem roku 2010 tu také vznikly desítky slevových portálů, které se inspirovaly Slevomatem Tomáše Čupra. Ten se naopak v roce 2010 díval právě do Ameriky. Už pod novým vedením i majitelem pak Slevomat v Česku prošel za více než deset let velkou transformací, a zatímco většina původních slevových portálů skončila, Slevomat změnil byznys model a dál se mu daří. To Grouponu, kdysi opěvované firmě, se přizpůsobit nepodařilo. Pomoci má ale právě i nový šéf, jenž dosud vedl obrovského internetového prodejce Zappos.

Při vstupu na burzu v roce 2011 se akcie Grouponu prodávala za více než 500 dolarů, ale od té doby setrvale klesá. Groupon se už původním číslům nedokázal přiblížit. Jeho tržní kapitalizace nyní činí zhruba 820 milionů dolarů, ale čeští investoři jsou přesvědčeni, že ještě neřekl poslední slovo. „Když se podíváte na akcie cestovních firem jako Booking Holdings nebo Expedia, všechny se vrátily na předpandemickou úroveň nebo se jí alespoň přiblížily. Groupon ne, přitom je stejně velký beneficient toho, že lidé zase budou méně utrácet za produkty a elektroniku a větší kus peněženky půjde do služeb a cestování,“ je přesvědčen Jan Barta.

Aktuálně má v hlavě načrtnutou pro Groupon dlouhodobou strategii, a přestože přiznává, že na akciovém trhu nikdy nemůžete plánovat s naprostou jistotou, bere investici jako dlouhodobou, aby mohl společně s novým vedením pracovat na oživení firmy. Její akcie se přitom v posledních dnech zmátořily a vyskočily směrem vzhůru zhruba o 30 procent. Důvodem však zatím nejsou kroky tuzemských investorů, ale zpráva o tom, že má Groupon nemalý podíl v platebním startupu SumUp, jenž by měli investoři v rámci chystaného investičního kola ocenit až na 22 miliard dolarů.

„Investice do Grouponu nám dává smysl i bez toho, věříme jeho byznysu, ale SumUp je samozřejmě bonus, který může být velmi příjemný,“ přitakává Barta. Podle agentury Bloomberg jedná SumUp o půlmiliardovém investičním kole (v dolarech) a odhaduje se, že hodnota podílu Grouponu, jenž britský startup podpořil už v začátcích, by mohla být kolem pěti procent. Pokud by tedy zmiňovaná investice klapla, podíl Grouponu v SumUpu by rázem mohl být větší, než je jeho vlastní kapitalizace na burze. Samotný Groupon v roce 2020 utržil 1,4 miliardy dolarů a v posledním kvartálu reportoval zhruba čtvrtmiliardové tržby, což byl propad o necelou třetinu.