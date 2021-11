Americký lídr rozvozových služeb kupuje za 177 miliard korun finský Wolt, který vozí nejen obědy i v Česku

Rozvozová služba DoorDash patří k těm nejoblíbenějším v Americe, dovážky jídla i potravin v podání Woltu jsou naopak velmi žádané v Evropě. Nyní obě služby, které nabraly na síle zejména v dobách nejhorších pandemických měsíců, spojí své síly a začnou podnikat pod jednou střechou. Americký DoorDash oznámil, že finský dovážkový startup Wolt koupí ve své dosud největší transakci oceněné na 8,1 miliardy dolarů (177 miliard korun).

Původem sanfranciská firma DoorDash, která vznikla před zhruba osmi lety a pomohla rozjet trend rozvozů jídla z restaurací až k prahům domů zákazníků, si od tohoto kroku slibuje především celosvětový přesah. Dosud totiž působila primárně ve Spojených státech, kde s tržním podílem okolo 55 procent vede oproti jiným službám typu Uber Eats, Grubhub nebo Postmates. Nyní naplno pozná i zákazníky v Evropě.

Tím, že pod svá křídla pojme finský startup Wolt, se dostane na trhy, které jsou pro ni prakticky zcela nové. Jakmile se obchod zfinalizuje, což se očekává v první polovině příštího roku, vliv to výhledově může mít i na český trh, kde Wolt působí v deseti městech. Zformuje se totiž nová značka pod názvem DoorDash International, kterou povede dosavadní šéf Woltu Miki Kuusi.

„Wolt bude pokračovat pod stejným názvem, značkou, službami a týmem jako dříve, se stejnou aplikací. Tato zpráva nemá žádný vliv na zákazníky ani partnery,“ uvedli pro CzechCrunch zástupci českého Woltu. O tom, zda se o přejmenování Woltu na DoorDash a přepnutí do nové aplikace uvažuje do budoucna, zatím firmy hovořit nechtějí.

DoorDash okusí sílu evropského trhu Foto: DoorDash

„DoorDash a Wolt sdílejí společnou vizi vybudovat globální platformu pro místní obchodování, která posiluje komunity, v nichž působíme,“ zmínil k akvizici Tony Xu, spoluzakladatel a šéf firmy DoorDash. „Pod vedením Mikiho Kuusiho vybudoval Wolt kulturu optimismu, provozní přísnosti a odhodlání jednat, což odpovídá i naší kultuře,“ doplňuje v oficiálním prohlášení.

Do řad společnosti DoorDash přejdou přes čtyři tisíce zaměstnanců Woltu rozmístěných napříč třiadvaceti státy, kde působí. I díky nim se americký rozvozový hráč bude snažit posilovat svůj produktový vývoj a lépe se adaptovat na mezinárodní trhy. Tony Xu mimo jiné dodává, že DoorDash má v plánu do společného týmu i více investovat – to vše za účelem dalšího růstu a celosvětové adaptace.

„DoorDash vybudoval neuvěřitelný podnik na nejdůležitějším trhu na světě, zatímco Wolt pochází z malé domovské země a museli jsme velmi brzy zvládnout umění expanze. Během tohoto procesu jsme si uvědomili mnoho podobností našich dvou týmů, kultur a společností, protože jsme byli formováni podobnými okolnostmi, i když na jiných stranách světa. Jsme opravdu nadšeni, že můžeme spojit síly s Tonym Xu a týmem DoorDash, abychom společně vybudovali něco ještě většího,“ říká Kuusi.

Pod jednou střechou se firmy ovšem nebudou soustředit jen na rozvozy obědů a večeří, na kterých své byznysy prakticky vybudovaly. Čím dál větší důraz budou klást i na doručování supermarketového zboží a dalších doplňků, aby se pro zákazníky staly jakýmsi pojízdným nákupním centrem. Wolt ostatně tento plán prosazuje také v Česku, jak jeho lokální šéf Jan Foret popisoval ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch.

DoorDash svou dosud největší akvizici oznámil při prezentaci hospodářských výsledků za uplynulý kvartál. Během něj utržil zhruba 1,3 miliardy dolarů (28 miliard korun), tedy o přibližně 400 milionů dolarů více než ve stejném období loňského roku. Naopak meziročně více než zdvojnásobil svou čistou ztrátu na 101 milionů dolarů. Ovšem o tom, zda byl mezi zákazníky o rozvážky zájem, svědčí zejména počet uskutečněných objednávek.

Jejich objem se zvýšil o 47 procent na 347 milionů s hrubou hodnotou okolo 10,4 miliardy dolarů, přičemž klíčovým impulsem pro tento růst byly přetrvávající obavy lidí z pandemické situace. I když se minimálně ve Spojených státech obchody otevírají a situace se blíží normálu, zákazníci stále mnohdy preferují pohodlí toho, kdy jim jídlo nebo potraviny dorazí až domů nebo do kanceláře.

Akcie DoorDashe v reakci na akvizici Woltu rostly až o jedenáct procent.