Poetizer původně vznikl jako globální sociální síť, která se měla stát útočištěm současných autorů poezie. Uživatelům chtěl nabídnout alternativu k sociálním sítím jako Facebook a Instagram, kde by měli prostor pro psaní a čtení básní. Nyní se tvůrcům platformy podařilo vyvinout model, díky němuž mají autoři možnost začít prodejem svých knih vydělávat. A díky němuž by měl bohatnout i český startup.

„Doba bezbřehého růstu bez monetizačního modelu à la Clubhouse je naštěstí pryč,“ říká zakladatel a CEO Poetizeru Lukáš Sedláček a pro srovnání se odkazuje na hlasovou sociální síť, která se zjevila uprostřed covidové šedi.

Svou zónu pro básnickou komunitu vytvořili manželé Johana a Lukáš Sedláčkovi v roce 2017 a v průběhu let se ukázalo, že tvůrčí činnost skutečně táhne. Jen za poslední rok získali 100 tisíc nových uživatelů a jejich sociální síť již čítá na tři miliony básní. Stále tak pracují na tom, jak by mohli platformu překlopit do plnohodnotného byznysu.

Poetizer letos na jaře představil takzvanou „Canvu pro spisovatele“. Tedy možnost vytvořit si v několika jednoduchých krocích vlastní ilustrovanou knihu poezie s využitím původních a na Poetizeru již zveřejněných básní. Autoři tím získali způsob, jak jednoduše publikovat knihy bez problémů s formátováním a složité komunikace s ilustrátory. Ostatně Canva je název populární a rozšířené aplikace pro grafický design.

Americké tažení

A nyní přichází další průlom, k němuž – pro někoho překvapivě – dochází za oceánem. Uživatelé v USA budou nově moci poskytnout svou knihu ke koupi ostatním lidem na Poetizeru. A začít tak snadno vydělávat. „Stále více lidí by se rádo věnovalo psaní, ale čelí četným bariérám. Dnešním dnem jsme jim odstranili poslední překážku, a to finanční. Nyní s námi mohou bez dodatečných peněžních nákladů a úsilí začít vydělávat prodejem svých knih,“ líčí Sedláček.

Na severoamerický trh se Poetizer zaměřuje přednostně, jelikož má mimo jiné největší podíl prodaných knih na světě – konkrétně 30 procent. Jde tak pochopitelně o oblast, kde se chce český startup co nejdřív etablovat. „Technologické řešení můžeme již nyní nabízet v dalších zemích, ale nyní se chceme soustředit na jeden trh a investice cílit hlavně na něj,“ upřesňuje šéf startupu.

Poetizer tímto krokem vstupuje na pole samovydávání, což je velmi zajímavá oblast světového knižního trhu. V současnosti má hodnotu 142 miliard amerických dolarů ročně, meziročně přitom roste o desítky procent. Počet knih, které si autoři vydávají sami, během posledních pěti let stoupl o 264 procent.

Foto: Poetizer Poetizer nově umožňuje básníkům vydělávat prodejem vlastních knih

Samotný startup bude mít marži z každé knihy, která jeho prostřednictvím půjde do tisku. Vyšší bude v případě barevného tisku a za využití ilustrací v databázi Poetizer, které budou moci autoři brzy využít také na přebalech svých knih. „K tomu si vezmeme ještě 20 procent z provize, kterou si nastaví samotní autoři nad cenu tisku. Tvůrcům tak půjde 80 procent z marže z provize nad cenu tisku,“ upřesňuje Sedláček.

A přibližuje, že strategií je nejprve globálně ovládnout segment poezie, který dle jeho slov představuje více než deset procent světové populace. Poté zváží přidání dalších žánrů. Důležitým aspektem byznys plánu je navíc důraz na ekologii, o němž zakladatelé mluví dlouhodobě. V tradičním nakladatelském průmyslu se knihy tisknou ve velkých počtech, převážejí se po celém světě a ty neprodané často končí na skládkách.

S Poetizerem se knihy mají vyrobit v tiskárnách blízko prodeji až po jejich zakoupení. Tím by se mělo eliminovat zbytečné užití papíru a díky kratší vzdálenosti by mělo také vzniknout méně emisí oxidu uhličitého. Nyní probíhá tisk i následná distribuce přes zprostředkovatele, dalšími investicemi by se chtěli zakladatelé Poetizeru napojit na tiskárny přímo, aby mohli zvýšit svou marži. Kromě tištěných knih plánují zařadit do plánu také ty elektronické.

Autoři při využití Poetizeru nemusejí podle Sedláčka vydávat spoustu financí za různé služby související s vydáváním knihy nebo tisknout svá díla ve vysokých nákladech. Mohou také využít zázemí digitální sociální platformy, která je spojuje s jasně definovanou cílovou skupinou čtenářů. Na Poetizeru mají k dispozici kompletní technické řešení, které jim umožňuje dílo rychle zformátovat a ilustrovat, jakož i data pro cílený prodej a marketing.

Rozvoj na americkém trhu a zařazení monetizačního prvku se zakladatelům Poetizeru podařilo také díky investici miliardáře Karla Janečka, který výměnou za finanční injekci ve výši 70 milionů korun získal podíl 38,2 procenta. Manželé Sedláčkovi drží aktuálně 52,9 procenta. Dalšími spolupodílníky jsou Petr Gryc, ředitel české firmy ComAp pro Blízký východ, bývalý generální ředitel firmy E.ON Michael Fehn a investor David Ruml či zakladatel digitální agentury Appmine Tomáš Neumann.