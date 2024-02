Americký startup chce odhalit začínající rakovinu do 15 minut. I od Čechů nabírá půl miliardy

Uložit 0

Každý rok je deseti milionům lidí diagnostikována rakovina v pokročilém stádiu, kdy jsou již vyhlídky na vyléčení malé. Včasná diagnostika tak dokáže zachraňovat životy a americký startup rumunského zakladatele Ezra se snaží o to, aby byla co nejdostupnější, a to zejména díky pokrokům v oblasti umělé inteligence. Během pěti let od svého vzniku firma pomohla včas odhalit rakovinu stovkám lidí, na podporu dalšího vývoje teď nabrala téměř půl miliardy korun, a to i s přispěním od českého fondu Credo Ventures.

Zainvestovaný startup: Ezra

Kdo investuje: Kolo vedly fondy Healthier Capital a FirstMark Capital s přispěním Allianz Life Ventures, rodiny Schwarzmanových a Davida Priora. Přidali se také dřívější investoři – kromě českého Credo Ventures to byli Seedcamp, LDV Capital, Accomplice, Founders Future, Vlad Tenev, Anne Wojcicki a Esther Dyson.

Kolik a v jakém kole: 21 milionů dolarů (v přepočtu 491 milionů korun) v sérii B, celkem již startup nabral 43 milionů dolarů (jedna miliarda korun)

Co startup dělá: Ezra využívá umělou inteligenci, aby dokázal včas diagnostikovat rakovinu. Podle svého zakladatele se od ostatních v oboru odlišuje tím, že jako jediný se zaměřuje na všechny tři klíčové složky procesu screeningu rakoviny – na diagnostické zobrazování, analýzu i reporting.

Jaká je vize: Hlavním cílem startupu je nabídnout patnáctiminutovou celotělovou magnetickou rezonanci za maximálně 500 dolarů (11 700 korun). „V poslední době jsme zaznamenali řadu průlomových objevů v oblasti AI, které mě ujišťují v tom, že se nám to podaří během příštích dvou až tří let,“ říká zakladatel Emi Gal. Během loňska například jako první na světě Ezra představil celotělovou magnetickou rezonanci, která zabere jen třicet minut.

Zakladatel: Rumun žijící v New Yorku Emi Gal

Sídlo startupu: Začínal před pěti lety v New Yorku, aktuálně působí v sedmi městech a v osmnácti zařízeních. Cílem pro letošek je rozšířit se do dvacítky měst a padesáti zařízení.

Proč je to zajímavé: „Naším posláním je včasné odhalení rakoviny u všech lidí na světě. Od založení společnosti před pěti lety jsme vyšetřili tisíce lidí a stovkám jsme pomohli včas odhalit rakovinu. Mnozí z našich členů podstoupili léčbu, a protože byla jejich rakovina zachycena včas, nyní žijí bez ní,“ přibližuje Gal stav u některých typů rakoviny.

Na co startup plánuje využít investici: Nové finanční prostředky využije zejména na další vývoj své umělé inteligence a na expanzi.