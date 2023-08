Příští rok na podzim volí Američané prezidenta a favoritem na republikánského kandidáta je stejně jako před třemi lety Donald Trump. Bývalá americká hlava státu má ale nabitý kalendář nejen kvůli předvolebnímu turné – kromě politických mítinků má objíždět i soudní síně. Letos ho totiž americké prokuratury různých států obvinily už čtyřikrát, například ze spiknutí. I tak má neotřesitelné jádro voličů, které ho podle Igora Lukeše, historika z Boston University, volí i přesto, že slibuje nesplnitelné.

„Trump láká, že vrátí čas do padesátých let, kdy jeho voliči světu rozuměli,“ říká profesor Igor Lukeš, který do Spojených států, kde učí historii a mezinárodní vztahy, přesídlil na konci sedmdesátých let. „Tehdy byla Amerika otevřená země. Oproti dnešku je to velký rozdíl. Spojené státy jsou daleko uzavřenější. Ne ale proto, že by přišel zlý člověk a diktoval by to. Je to důsledek špatných věcí, které se USA v minulosti staly,“ vysvětluje.

Největší ránou podle něj byly pro Spojené státy teroristické útoky z 11. září 2001, které nastartovaly obrat mimo jiné v přístupu k bezpečnosti. „Je to daň, kterou platíme za určitou jistotu. Když si má společnost vybrat mezi ní a svobodou, zvolí si raději jistotu, i když to znamená snížení svobody,“ říká Lukeš v podcastu Čestmíra Strakatého. Události tohoto typu dokáží vytvořit atmosféru strachu, kterého určití politici dokáží využít ve svůj prospěch. A to má být i případ Trumpa, který ve volbách v roce 2016 těžil z frustrace americké pracující třídy.

„Těch lidí jsem se tehdy zastával. Je jasné, že ocelářský dělník je naštvaný, když ztratí zaměstnání. Ale když začne jejich kandidát dosazovat lidi do úřadů, jako je Nejvyšší soud, je to jiná věc. V posledních prezidentských volbách, které prohrál, navíc získal ještě o několik milionů více hlasů, což ukazuje, že se voliči nepoučili,“ uvažuje Lukeš o bývalém americkém prezidentovi.

Trump je v současnosti ve Spojených státech obviněný ve čtyřech kriminálních případech, například v souvislosti s tajnými dokumenty, které měl mít vědomě u sebe i přes to, že k nim už jako bývalý prezident neměl mít přístup. „Je ale obžalován i ze znásilnění. A když voličům nevadí, že jsou kolem jejich kandidáta taková obvinění, jde na mě strach,“ říká Lukeš v podcastu.

Nejaktuálnějším obviněním čelí Trump od začátku tohoto týdne v Georgii, které na první pohled připomínají ta ostatní. Trump měl organizovat spiknutí, aby zvrátil výsledky prezidentských voleb z roku 2020. Obžaloba je však rozsáhlejší než předchozí. Poprvé jsou navíc některá obvinění spojena i s povinnou minimální dobou za mřížemi, kterou by v případě odsouzení musel Trump strávit.

Jen o současných Spojených státech nicméně nemluvil. Jak říká: „Lidé často nechápou, že politika je nesmírně vážná věc a volí spíše lidi, kteří je budou bavit. Čechům to nemusíme vykládat, ti si také zvolili baviče, Miloše Zemana.“ Došlo i na dalšího bývalého českého prezidenta Václava Klause, který podle Lukeše záměrně lže o válce na Ukrajině, kde se bojuje o budoucnost Evropy.