Anabáze historického kryptokrachu. Kdo a jak vydělal na pádu Terry, který se dlouho chystal?

Všechno padá a na grafech vývoje kapitálových i kryptoměnových trhů v posledních dnech jasně dominuje červená barva. Mezi všemi propady však aktuálně vyčnívá kryptoměna Terra, která zažila doslova spektakulární krach. Její token se ještě nedávno obchodoval za více než 100 dolarů, aby se ale v řádu pár desítek hodin propadl hluboko pod jediný dolar. A spolu s ní se zhroutil i takzvaný stablecoin TerraUSD, který byl navázaný na dolar, ale v krizi se jako příliš stabilní neukázal. Jak k tomu došlo a co to znamená pro celý kryptosvět?

Celou situaci v uplynulých dnech bedlivě sleduje také Petr Fiala, výkonný ředitel společnosti SoftVision, která vyvíjí systém automatizovaného algoritmického obchodování. Před pár týdny zároveň spustil regulovaný hedge fond p-hat, který taktéž využívá plně automatizovaný systém k obchodování kryptoměn, a v komentáři pro CzechCrunch popisuje, co se s kryptoměnou Terra vlastně stalo a co se může dít dál.

***

Celý kryptoměnový svět žije pádem kryptoměny Terra (známá též jako Luna), který kulminoval včera po poledni. Cena této kryptoměny se zastavila pod hranicí jednoho amerického dolaru, přitom ještě na začátku měsíce dubna se obchodovala za více než 100 dolarů. Investor do kryptoměny Terra, který včera ve tři hodiny odpoledne otevřel svůj mobilní telefon, aby zkontroloval, jak si vede jeho portfolio, se mohl zděsit pohledem na údaj −95 %. Přesně o tolik Terra oslabila za posledních 24 hodin.

V kryptoměnovém světě zavládla panika srovnatelná s pádem Lehman Brothers v roce 2008. Spolu s pádem kryptoměny Terra totiž padal také související stablecoin TerraUSD (značka UST), což je kryptoměna navázaná na dolar v poměru 1:1, a ukázalo se, že ne všechny stablecoiny jsou opravdu tím stabilním přístavem, který podle svého názvu slibují.

TerraUSD se v jeden okamžik obchodoval pouze za 22 centů. Není tedy divu, že sociální sítě se brzy začaly plnit velmi depresivními vzkazy lidí, kteří měli v Terra a TerraUSD své životní úspory. Velmi zjednodušeně celý problém obou kryptoměn nastal již o víkendu, kdy cena stablecoinu TerraUSD oslabila a odloučila se od své vazby na dolar v poměru 1:1, což vedlo k tomu, že investoři začali masivně směňovat TerraUSD za jiné stablecoiny a zároveň ztratili důvěru v kryptoměnu Terra, která zajišťovala stabilitu ceny TerraUSD.

Foto: CoinMarketCap Vývoj ceny kryptoměny Terra (LUNA) za poslední měsíc

Celý systém má fungovat tak, že se do oběhu uvolňují nové TerraUSD, případně se z něj TerraUSD stahují v závislosti na tom, jaká je jejich současná tržní poptávka a nabídka. Když je po TerraUSD velká poptávka a je jich relativně málo, má dojít k jejich uvolnění do oběhu. K tomu dojde tím, že uživatelé „spálí“ pomocí blockchainového smart kontraktu kryptoměnu Terra, čímž by mělo dojít ke zvýšení ceny Terra a dodání dostatečného množství TerraUSD do oběhu.

V případě, kdy je poptávka po TerraUSD nízká a její cena padá, mělo by dojít k jejímu stažení z oběhu. V takovém případě uživatelé pomocí smart kontraktu „spálí“ kryptoměnu TerraUSD a vytěží kryptoměnu Terra. Tím by mělo dojít ke snížení ceny kryptoměny Terra a zvýšení ceny TerraUSD až ke kurzu 1:1 s dolarem. Tento systém dobře fungoval v období všeobecného růstu, problém nastal v okamžiku, kdy ochladla poptávka po TerraUSD a Terra zároveň – došlo tedy k současnému propadu ceny obou kryptoměn. Situaci nepomohl ani pokles ceny bitcoinu, který měl sloužit jako rezerva, za kterou se měla dokupovat kryptoměna Terra, což mělo udržovat její vysokou cenu.

Je otázka, zda tato ztráta důvěry a pád obou kryptoměn vznikly spontánně, podobně jako bankovní run, nebo zda to byla cílená práce organizované skupiny. Množí se neověřitelné teorie, že za pádem mohli stát zákulisní hráči. Již v minulém roce se totiž objevovaly názory, že je možné provést útok, který bude mít za následek pád ceny kryptoměn Terra a TerraUSD. Různé anonymní účty na sociálních sítích Twitter a Reddit odhadovaly, že k provedení úspěšného útoku za využití mezer v designu obou kryptoměn je potřeba zhruba jedna miliarda dolarů.

Jeden twitterový účet pod jménem FreddieRaynolds navrhoval provést útok zhruba takto:

V prvním kroku útočník nejprve otevře long pozici na kryptoměně Terra v objemu 100 milionů dolarů.

Následně v druhém kroku nakoupí kryptoměnu Terra v hodnotě 100 tisíc dolarů, převede ji z burzy a smění ji za TerraUSD.

Za pomoci robota bude tento krok opakovat, až tímto způsobem získá 500 milionů TerraUSD.

Ve třetím kroku je třeba zavřít long pozici na kryptoměně Terra, kdy autor tweetu předpokládá, že v důsledku druhého kroku (nákupu velkého množství Terra) dojde ke zvýšení ceny kryptoměny Terra o 30 %. Na stomilionové long pozici tedy útočník vydělá 30 milionů dolarů.

Ve čtvrtém kroku je třeba uložit kryptoměnu bETH na Anchor Protokol jako zástavu a půjčit si vůči této měně 100 milionů TerraUSD. (Anchor Protokol byl založen s cílem zvýšit poptávku po nativním stablecoinu TerraUSD tím, že věřitelům nabízí 20% výnos.)

V pátém kroku je pak třeba s těmito půjčenými penězi otevřít short pozici na kryptoměně Terra ve výši 100 milionů dolarů.

V šestém kroku je třeba zopakovat druhý krok, akorát v opačném pořadí, tedy zkonvertovat nakoupené TerraUSD na Terra, kterou je třeba následně hned prodat a způsobit tak snížení její ceny.

V sedmém kroku autor očekává, že cena Terra spadne zhruba o 30 % v důsledku velkého množství konverzí z TerraUSD na Terra a následných prodejů Terra. Útočník tedy zavře short pozici ve výši 100 milionů dolarů a vydělá zhruba 30 milionů dolarů.

Poslední krok zahrnuje splacení půjčky zajištěné pomocí bETH.

Dle autora lze tuto strategii opakovat a zajistit tak kolaps obou kryptoměn. Jedná se pouze o jeden z popisů potenciálního útoku na kryptoměnu Terra, samozřejmě nemůžeme vědět, zda byl skutečně proveden a stál za cenovým kolapsem, a proto je třeba ho brát s rezervou. Samotný fakt, že se navrhovaných způsobů, jak útok provést, objevovalo velmi mnoho už od podzimu 2021, svědčí o tom, že se velké množství lidí aktivně zajímalo o to, jak způsobit pád kryptoměn Terra a TerraUSD a vydělat při tom velké množství peněz.

Podobné organizované útoky nejsou v prostředí kryptoměn žádnou novinkou, proto je velmi důležité uvážit každou investici, aby se investor pokud možno vyvaroval držení rizikových a potenciálně problematických kryptoměn. Celé prostředí je stále dosti divoké a neregulované. Oproti světu akcií se dá říci, že jsou kryptoměny stále v plenkách. Kryptoměnové projekty neprochází zpravidla žádným auditem a investoři tak nemají přístup k důvěryhodným údajům. V kryptosvětě neexistují ověřitelné účetní závěrky, je tedy třeba mít důvěru v tým stojící za konkrétním projektem. Postupně se ale situace začíná měnit s tím, jak na trh přichází regulované subjekty.

Foto: CoinMarketCap Vývoj ceny stablecoinu TerraUSD (UST) za poslední měsíc

Pád kryptoměny Terra a stablecoinu TerraUSD je pravděpodobně dosud největším krachem v historii kryptoměn. Terra v jednom okamžiku dosáhla tržní kapitalizace (počet kryptoměny Terra vynásobený tržní cenou Terra) zhruba 40 miliard amerických dolarů. Přitom k dnešku tržní kapitalizace klesla zhruba k jedné miliardě amerických dolarů.

Následující dny ukážou, jak se tento pád projeví i na ceně ostatních kryptoměn, zda dojde k rychlému oživení, nebo zda budou kryptoměny v čele s bitcoinem pokračovat v propadu. Většina kryptoměn včetně bitcoinu v reakci na problémy kryptoměny Terra a TerraUSD dosud padla o více než deset procent.

Už teď je však jisté, že tato událost neunikla pozornosti státních institucí a jejich představitelům, jako je například americká ministryně financí Janet Yellen. Ta při slyšení před senátní komisí prohlásila, že případ kryptoměny TerraUSD ukazuje, že stablecoiny jsou rapidně rostoucím aktivem, které představuje potenciální hrozbu finanční stability, a je nutné přijít s jejich regulací, v jejíž představení doufá do konce tohoto roku.

Zajímavé bude sledovat, zda se týmu Terra podaří obnovit směnný kurz TerraUSD na 1:1 za dolar a dojde k záchraně projektu, nebo zda již v podstatě skončil. To bude mít jistě vliv i na ostatní algoritmické stablecoiny. Pro profesionální investory a fondy to každopádně byla a je zajímavá příležitost, zejména pro ty, kdo pokles očekávali a s pomocí shortovací strategie na něm dokázali vydělat.

Prach se po pádu obou kryptoměn dosud neusadil. Není jasné, zda Terra a TerraUSD bude do budoucna pokračovat, nebo zda najde nový směnný kurz pevně svázaný s nulou. Dopady budou každopádně znát. Už teď se množí zprávy o tom, že vedle běžných investorů měly v kryptoměně Terra a TerraUSD velké prostředky i mnohé kryptoměnové projekty, což bude mít jistě vliv na celý kryptoměnový prostor.

Nemůžeme tedy nyní s jistotou říci, jaké budou mít události posledních dnů vliv na budoucí vývoj kryptoměnového ekosystému. Jiisté však je, že se jedná o historický moment, který vyvolal lavinu reakcí, jejichž ozvěna bude znát ještě dlouho.