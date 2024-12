Andrej Babiš jako velký fanoušek bitcoinu? Na rozdíl od Petra Fialy jen pochopil, kudy běží zajíc

Uložit 0

Komentář Luboše Kreče. Jednou z klíčových vlastností úspěšného politika je, že dokáže vycítit téma, které společnost zajímá. A pokud to neumí, měl by se obklopit lidmi, kteří ví, jak na to. Zvlášť v tak dynamické době, v jaké žijeme, je schopnost číst, kudy běží zajíc, klíčová. Dají se tak sehnat cenné politické body a – pozor – ne nutně výměnou za zpronevěru hodnot. Jak to funguje v praxi, teď ukázal Andrej Babiš na bitcoinu. A premiér s vládou naopak předvádí, jak to nedělat.

Populisté celého světa rádi opisují od Donalda Trumpa, který jim už v létě ukázal, jaký potenciál verbální podpora bitcoinu může mít. Má to dvě voličské roviny, které sice samy o sobě volby nevyhrají, ale ve chvíli, kdy se hraje o každý hlas – a to by správný politik měl –, se to prostě hodí.

Užší kryptokomunita jsou lidé s přirozenou nedůvěrou k systému, ale také lidé přemýšliví, podnikaví, aktivní. A po roky zvyklí na úřední ústrky a na to, že vrcholní politici je v lepším případě ignorují. Širší bitcoinové zázemí jsou už dnes desetitisíce (v Americe miliony) lidí, kteří vědí, o co rámcově jde, mají nejspíš malé investiční portfolio a vnímají krypto jako něco moderního, progresivního a jako něco, co se docela zajímavě zhodnocuje.

Tím, že před nimi vystoupí Donald Trump nebo teď na pražské konferenci Emergence Andrej Babiš a řeknou, že fandí bitcoinu a že si ho dokonce chtějí pořídit, na sebe pozitivně upozorní, protože čelné vládní politiky u kryptotémat zahaluje nezájem, bezbřehá šeď či unavující opatrnost.

Ani Trump, ani Babiš tím ze sebe nesmyjí historické nánosy střetů zájmu, nedůvěryhodnosti, populismu ani oportunismu. Ale naleptají je, protože ukáží, že ví, co baví a zajímá (povětšinou) mladé lidi, a že jim chtějí jejich život usnadnit. Že to je jen hra na efekt? Možná, ale to je klíčový prvek celé politiky.

Téma jakés takés podpory bitcoinu leželo na českém stole už pár týdnů. Média denně přinášela zprávy o tom, jak jeho hodnota roste a jak překonala 100 tisíc dolarů, referovala o jeho investičním potenciálu, v podnikatelských kruzích, které mají z principu k vládě Petra Fialy blízko, byla největší kryptoměna oblíbeným předmětem chit chatu. Navíc v Česku existuje silná byznysová kryptotradice, firmy jako Satoshi Labs, Braiins nebo Coinmate jsou světovými průkopníky oboru.

Takže jen stačilo téma zvednout, třeba jakou součást komunikační ofenzivy, kterou premiér rozjel a v jejímž rámci rozdává rozhovory o fotbale, sní o německých platech a z billboardů s vyhrnutými rukávy připomíná, jak srazil schodek státního rozpočtu. Vyjádření Petra Fialy, který se nechal přimět k reakčnímu videu, kde vyjmenovává, co všechno bude jinak, to opravdu nezachrání.

Nikdy by mě nenapadlo, že budu sdílet video Andreje Babiše. Ve kterém mluví o kryptoměnách. A to tak famózně, jako ještě nikdo před ním v politice nemluvil. Nádherně mu to napsali a podepisuji každé jedno slovo na 100 %. Čeští tzv. „pravicoví“ politici se mají ještě co učit.… pic.twitter.com/yoWk5lT52h — Pavol Rusnak (@PavolRusnak) December 5, 2024

O to víc, že to byl jeho stranický kolega Jiří Havránek, který je poslaneckým zpravodajem balíčku zákonů, jež mimo jiné zpřehlední a zjednoduší podnikání v kryptu i investování do něj. Občanský demokrat Havránek je navíc jedním z ideových nositelů nápadu ulehčit kryptonadšencům v Česku život.

Jenže na to, aby díky tomu mohla vládní koalice u veřejnosti nějak bodovat, není dost známou figurou. To by se k bitcoinu musel výrazně postavit Fiala či ministr financí Zbyněk Stanjura. Ostatně pořadatelé konference Emergence, kde se blýsknul Babiš, to zkoušeli, žádali předsedu vlády, ať vystoupí. Nemusel tak nechat všechnu smetanu slíznout šéfovi hnutí ANO, odpověď ale byla taková, jakou byste očekávali – pan premiér má důležitější povinnosti…

Aby toho nebylo málo, na sociálních sítích zveřejnil Babiš v pátek ráno fotografii, jak se před hlasováním o zákonech upravujících nakládání s kryptoměnami oblékli s Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem do triček s logem bitcoinu. A přidal k tomu popisek: „Tímto zákonem chceme narovnat prostředí v tomto odvětví (na úroveň akcií). Když se nám to podaří, podpoříme české investory a nalákáme i ty zahraniční.“

Takže znovu se mu daří ukrást pro sebe téma, o něž se sice moc nezasloužil, ale které mu nabídli sami jeho protivníci: protože zcela vyklidili prostor a rezignovali na akční, dynamický, flexibilní politický marketing. Mohli ukázat, že moderní svět jim není cizí. Ano, byla by to show, ale mohla by zafungovat… jenže to dopadlo jako vždycky.

Ostatně tweet jednoho z bitcoinových pionýrů nejen české, ale vůbec globální scény Pavola „Sticka“ Rusnáka, mluví za vše: „Nikdy by mě nenapadlo, že budu sdílet video Andreje Babiše. Ve kterém mluví o kryptoměnách. A to tak famózně, jako ještě nikdo před ním v politice nemluvil. Nádherně mu to napsali a podepisuji každé jedno slovo na 100 %. Čeští tzv. „pravicoví“ politici se mají ještě co učit. Když Babiš mluví o Slush Poolu a Trezoru, nezapomene zmínit, že tyhle projekty vznikly bez jakékoliv podpory od státu. To, že je celý v černém jako správný cypherpunk, je třešnička na dortu celé dokonalé přípravy jeho týmu. Tohle všechno, a ještě fakt, že to píšu v den, kdy bitcoin poprvé překročil hranici 100 tisíc dolarů, je jenom další důkaz, že žijeme v simulaci…“