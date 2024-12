Bitcoin na vrcholu? Kryptoměna prolomila 100 tisíc dolarů a některým přinesla pohádkové zbohatnutí

Uložit 0

Komentář Petra Hotovce. Těžko uvěřitelné se stalo skutečností. To, o čem snili jen ti nejoddanější bitcoinoví maximalisté – že bitcoin dosáhne hranice 100 tisíc dolarů –, se stalo realitou. Přitom ještě před dvěma lety, po pádu kryptoměnové burzy FTX, se obchodoval za pouhých 16 tisíc dolarů. Ti, kdo tehdy nakoupili u lokálního dna, zhodnotili svou investici během dvou let šestinásobně. Pohádkové zbohatnutí.

Přes magickou hranici 100 tisíc dolarů se nejznámější kryptoměna přehoupla zhruba v půl čtvrté ráno našeho času. Jen několik hodin poté, co nově zvolený americký prezident Donald Trump oznámil, že do čela americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) chce jmenovat Paula Atkinse, který je považován za zastánce kryptoměn. A šéf americké centrální banky Jerome Powell přirovnal bitcoin k digitálnímu zlatu. Trh to všechno evidentně potěšilo.

Bitcoin ale není jen o radosti z výnosů, ale také o frustraci z jeho divokých výkyvů. Jak upozorňuje například profesor Ladislav Krištoufek, prorektor Karlovy univerzity oceněný za výzkum kryptoměn, volatilita bitcoinu zůstává stále vysoká. Kdybyste například bitcoin nekoupili před dvěma lety, ale o rok dříve, byla by vaše pořizovací cena 50 tisíc dolarů. A pokud byste ho drželi až dodnes, nevydělali byste šestinásobek, ale „jen“ 100 procent. I to je solidní výnos, ale cesta k němu by byla jako jízda na horské dráze – s propadem ceny až o 68 procent.

Dnes je bitcoin sedmým nejhodnotnějším aktivem na světě. Před ním je pouze zlato a technologičtí giganti jako Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google) a Amazon. Aby bitcoin dosáhl na první příčku a překonal zlato, musel by svou cenu zvýšit devítinásobně. Je to možné? Ano – kdysi také nikdo nepředpokládal, že překoná 100 tisíc dolarů. Ale je to pravděpodobné? V dohledné době spíše ne.

Trhy mají svou logiku – po období růstu zpravidla následuje pád. Jaké maximální hodnoty bitcoin v tomto cyklu dosáhne, však nikdo nedokáže přesně předpovědět. Může to být 120, 150, nebo dokonce 200 tisíc dolarů. Jisté je, že každé lokální či globální maximum jednou vystřídá období stagnace nebo poklesu. To ale zjevně ještě nenastalo, jinak byste nečetli tento článek.

Bitcoin se teď může zdát drahý, nebo naopak – může to působit jako začátek něčeho většího. Po překonání magické hranice 100 tisíc dolarů růst možná teprve nabírá na obrátkách. Je jen na vás, zda tuto spekulativní mánii budete ignorovat, nebo vsadíte na další růst či pokles. Jedno je však jisté – objemy obchodování rostou, zájem veřejnosti i institucí se vrací a bitcoin opět vstupuje do období vysoké volatility.