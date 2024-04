Z komedie je zaděláno na tragédii, napsal Svoreň. Místo něj nakonec kupuje Zbrojovku Brno někdo jiný

Uložit 0

Nekonečná sága o prodeji brněnského fotbalového klubu má nečekané rozuzlení. Dlouho to vypadalo, že do Zbrojovky Brno vstoupí jako majoritní akcionář Pavel Svoreň, který má v zádech investiční skupinu Portiva. Právě on s dosavadním majitelem Zbrojovky vedl od loňského roku intenzivní vyjednávání. Tento týden měl podle původních plánů nabýt většinový podíl. Nakonec je ale všechno jinak. Brněnský klub oznámil, že novým majoritním majitelem klubu se stává Libor Zábranský, kterému patří i hokejová Kometa Brno.

Podle tiskové zprávy, kterou Zbrojovka publikovala na svém webu, přebírá Libor Zábranský 80% podíl vlastnictví klubu. Finalizaci této akvizice mají aktuálně dotahovat právníci. Bližší informace o tom, komu bude patřit zbylá pětina, zatím nejsou známé. Dosavadním majoritním akcionářem byl Václav Bartoněk. Ten se přitom loni v létě domluvil se šéfem investiční skupiny Portiva Pavlem Svoreněm, který měl Zbrojovku v obchodu za několik desítek milionů korun postupně ovládnout. V klubu nejprve nabyl minoritní podíl, který se měl právě v těchto dnech díky opci přetavit ve většinový podíl ve výši 61 procent.

Zdá se však, že z tohoto dealu na poslední chvíli sešlo. „Celá řada lidí se na mě obrací se žádostí o stanovisko. Dejte mi a mým kolegům prosím alespoň krátký čas. Zatím se omezím na konstatování, že největším poraženým budou oba sportovní kluby a z komedie je zaděláno na tragédii. I přesto Vzhůru Brno!“ napsal v krátkém vyjádření na síti X Pavel Svoreň.

Šéf Portivy poslední měsíce vedl s Václavem Bartoňkem a dalšími důležitými činovníky plánovaného obchodu intenzivní debaty. Naposledy v březnu vydaly obě strany po spekulacích, že se jednání zadrhla, společné prohlášení, že se již shodly na všech parametrech modifikované obchodní dohody, která bude finálně vypořádaná k 26. dubnu. Nakonec o den dříve došlo k úplně jinému obchodu.

Novým většinovým majitelem Zbrojovky se stal padesátiletý Libor Zábranský. Bývalý hokejový obránce a brněnský zastupitel je od roku 2005 majitelem hokejové Komety Brno, kterou tehdy zachránil před krachem. Fotbalová Zbrojovka se už dlouhé roky taktéž zmítá ve velmi neutěšené ekonomické i sportovní situaci. „S Václavem Bartoňkem nás pojí dlouholeté vazby, oba kluby jsou a musí být v symbióze. V minulosti Vašek pomohl Kometě, a je tedy logické, že já teď pomůžu Zbrojovce,“ komentuje svůj akcionářský vstup do klubu Zábranský.

„Cílem je vytvořit mezi oběma kluby synergii a naplnit potenciál. Do budoucna se nabízí i myšlenka vybudování společného tréninkového centra, což by mohlo výrazným způsobem posunout zejména mládež. Nechci ale příliš předbíhat, musíme jít krok po kroku,“ doplňuje Zábranský.

„S ohledem na sportovní úspěchy a stabilitu Komety Brno věřím, že se jedná o nejlepší řešení pro Zbrojovku a její fanoušky. Libor Zábranský dlouhodobě a usilovně prokazuje, že mu na brněnském sportu záleží, a proto mu Zbrojovku můžu s klidným svědomím a důvěrou předat. Doufám, že toto ocení i fanoušci, kteří jsou nedílnou součástí klubu,“ uvedl současný majitel Zbrojovky Václav Bartoněk.