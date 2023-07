Do Zbrojovky Brno vstupuje nový investor. Chceme zlepšit tým, reputaci klubu i práci s fanoušky, říká

Po letech ústupu ze slávy, který nakonec letos v květnu vyústil až v sestup do druhé ligy, se Zbrojovce Brno blýská na lepší časy. Do tradičního fotbalového klubu z jižní Moravy vstupuje nový investor, kterého dlouho vyhlížel jak stávající majitel Václav Bartoněk, tak fanoušci. Těsně před startem nového ročníku tuzemských fotbalových soutěží získává minoritní podíl ve Zbrojovce společnost Pavla Svoreně, který je šéfem a akcionářem investiční skupiny Portiva. Právě její kapitál celou transakci, která se pohybuje řádově v desítkách milionů korun, pohání.

Brněnský fotbalový klub vlastnil od roku 2013 Václav Bartoněk. Po sportovní stránce však jeho éra nebyla úspěšná. Zbrojovka skončila pouze jednou v horní polovině tabulky první ligy a hned čtyřikrát sestoupila. Naposledy v uplynulé sezoně, a tak letos bude hrát pouze druhou nejvyšší soutěž. Neúspěšnou éru budou chtít utnout noví investoři, kteří v klubu nejprve získají minoritní podíl, který by se měl nejpozději na konci právě startující sezony proměnit v majoritní.

Hlavním investorem je Pavel Svoreň, který má za zády silné kapitálové zázemí investiční skupiny Portiva. Připojuje se také Regionální hospodářská komora Brno. „Vnímáme to jako velkou byznysovou příležitost a především příležitost pomoci městu a kraji zvednout klub na nohy,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro CzechCrunch Pavel Svoreň. Pro investiční skupinu Portiva, kterou jako minoritní akcionář vede z pozice výkonného ředitele, je to první vstup do sportovního světa.

Portiva se věnuje především obnovitelné energetice, nemovitostem a digitálním službám v oblasti automotive a působí v sedmi zemích střední a západní Evropy. I proto, že s fotbalem nemá zkušenosti, plánuje přenechat řízení klubu manažerům, kteří je mají. Do Zbrojovky každopádně s Portivou přichází silné kapitálové zázemí. Objem aktiv pod správou celé skupiny činil na konci loňského roku 11,8 miliardy korun při obratu 2,9 miliardy a zisku EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) ve výši 639 milionů.

Nový investor (Pavel Svoreň a Portiva) nabývá v FC Zbrojovka Brno minoritní podíl.

V průběhu právě začínající sezony navýší svou majetkovou účast na většinových 61 procent.

Zároveň bude mít předkupní právo i na zbytek akcií.

Minoritní podíl ve výši 5 procent bude mít ve Zbrojovce RHK Brno.

Dosavadní majitel Václav Bartoněk prozatím zůstává, aby pomohl s tranzicí.

Kupní cena má více parametrů, rámcově jde o desítky milionů korun.

Pavel Svoreň ve velkém rozhovoru popisuje, proč se rozhodl do brněnského fotbalu vstoupit, jaké má se Zbrojovkou sportovní i byznysové plány a na co se mohou těšit fanoušci. „Máme naplánovanou pětiletou cestu, a tak bych poprosil fanoušky Zbrojovky, aby naši práci hodnotili právě až po této pětiletce,“ říká. První ostrý test ho společně s hráči a celým klubem ale čeká už v pondělí 24. srpna, kdy Zbrojovka Brno hostí Vlašim.

Podnikatelský záběr Portivy je dnes široký, ale fotbalový klub je přeci jen úplně mimo vaše pole působnosti. Jak jste se dostali k tomu, že koupíte právě ten?

Rozhodnutí bylo relativně rychlé a nebylo plánované. Jako skupina se hodláme i nadále investičně držet tří segmentů, které máme, tedy energetiky, nemovitostí a digitalizace automotive. Nicméně několik kol před skončením loňské sezony se na nás obrátila skupina podnikatelů z řad Regionální hospodářské komory Brno (RHK Brno), s níž jednal vlastník klubu s tím, že se Zbrojovku, která podle empirických dat patří mezi čtyři až pět největších a nejvýznamnějších klubů v Česku, nedaří nastartovat. A že je potřeba, aby ji strukturálně uchopil nový silný vlastník, který nepřivede jen kapitál, ale posílí manažerské řízení a dokáže nastavit odpovídající firemní strukturu.

Foto: Portiva Pavel Svoreň, výkonný ředitel skupiny Portiva

Pár týdnů jsme se rozhodovali a upřímně to bylo jedno z nejsložitějších rozhodování, které jsme kdy vedli. Jednak tento typ aktiv nepatří do našeho preferovaného investičního portfolia, zároveň si uvědomujeme, že Zbrojovka je v Brně a celém Jihomoravském kraji velmi silně vnímaný symbol, takže se vstupem do klubu přichází také silná odpovědnost. Vnímali jsme ji ale jako velkou příležitost byznysovou a především příležitost pomoci městu a kraji zvednout klub na nohy.

Pojďme si popsat aktuální situaci. Vy v klubu nejprve získáte minoritní podíl a v průběhu sezony nabudete většinových 61 procent. Proč tento konstrukt?

Jsme zvyklí dělat akvizice profesionálně, což běžně trvá řadu měsíců. Standardní souslednost, kdy se podepisuje term sheet (rámcová dohoda se základními parametry zvažované investice – pozn. red.), provádíme due diligence a následně proběhne akvizice, by dle nás zabral šest až osm měsíců. Rozhodovali jsme se tedy mezi variantou vstoupit do klubu na konci příštího ročníku majoritně po due diligence a variantou jít do rizika, koupit nyní minoritu a do zahájení jarní části soutěže dokoupit majoritní podíl. Jelikož dnes klub není v kondici, kdy by měsíce mohl čekat na nového vlastníka, rozhodli jsme se pro druhou variantu. I přes minoritní podíl nasazujeme do klubu část managementu, vstupujeme do představenstva a máme většinu v dozorčí radě.

Vaše skupina je z Brna. Jste fanouškem Zbrojovky či fotbalu obecně, nebo to berete čistě jako byznysovou příležitost?

Fotbal sleduji aktivně od dětství. Sám z Brna historicky nejsem, na Zbrojovku jsem ale chodil od vysokoškolských studií, byť za skalního fanouška se označit nemohu. Nicméně od chvíle, co jsme začali celou transakci řešit, jsem ke klubu zcela přirozeně přilnul. Teď budeme dělat maximum, abychom Zbrojovku vrátili tam, kam patří. Potřebujeme se v tuto chvíli maximálně oprostit od emocí a stavět klub racionálně. Jako vlastníci nemíníme do denního řízení klubu zasahovat. Naším úkolem je definovat vizi, jasné cíle a vytvářet prostředí, které novému vedení umožní tyto úkoly realizovat.

Byznysová příležitost a český fotbal je pořád trochu protimluv. Nelze očekávat, že budete ve Zbrojovce vydělávat miliardy korun. Jak to vnímáte?

Naše primární úvaha nestojí na tom, že bychom vydělávali miliardy nebo stovky milionů korun. Je to věc reputační. Zbrojovka je jeden z nejstarších a největších sportovních subjektů v Česku, který nám jako skupině dodá relevanci, otevře mnoho dosud zavřených dveří a zase nás posune o stupínek výše. Zároveň nejsme naivní a vnímáme, že málokterý klub v Česku je dlouhodobě samofinancovatelný. Proto chceme stavět na silné a kvalitní akademii, kterou Zbrojovka má, abychom byli schopni vychovávat hráče nejen pro pražská S, ale klidně pro evropské kluby.

Hráči jako David Jurásek nebo Adam Hložek prošli Brnem a ze Slavie a Sparty šli do zahraničí za stovky milionů korun. Věříme, že když klubu dáme dostatečnou stabilitu, nebude muset prodávat hráče příliš brzy a bude je schopen později prodat do Evropy. To jednak přinese klubu významné cash flow a také to zhodnotí naši investici, protože se zvedne hodnota klubu jako takového.

Do klubu s vámi vstupuje také RHK Brno, která získává pětiprocentní podíl. Chápu správně, že byli partnerem v celém prodejním procesu?

Přesně tak. Brněnská hospodářská komora byla jeden z motorů vyjednávání. A protože je to v rámci Brna a okolí renomovaný a respektovaný subjekt, vnímáme, že je velmi vhodné třeba optikou přivedení nových partnerů, aby s námi na projektu participoval jako garant. Současně mezi námi a RHK Brno existuje psaná dohoda, kde se zavazujeme postupovat ve věcech klubu společně. V praxi je to tedy tak, že nově příchozí jako monolitický blok zastupují 66 procent akcionářských práv.

Kolik jste za vstup do Zbrojovky zaplatili?

Struktura kupní ceny není úplně jednoduchá. Skládá se ze základní kupní ceny a doplatku podle toho, jak se bude například dařit dělat přestupy nebo bude přicházet kapitál za hráče, kteří již odešli. Rámcově se bavíme o desítkách milionů korun. Na poměry skupiny Portiva je to zlomková investice, nicméně s velkým společenským přesahem.

Foto: Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno hraje v Adax Invest Areně

Po nabytí většinového podílu zároveň máte předkupní právo na získání více než 99 procent. Je v plánu, že k tomu dojde?

Předpokládáme, že se to v určitém období stane. Podíl nakupujeme postupně mimo jiné kvůli stávající vlastnické a manažerské struktuře. U standardní firmy bychom si koupili společnost i s managementem, který by buď zůstal a dál ji řídil, nebo by předával agendu našim nominantům. V případě Zbrojovky je ale klub manažersky relativně limitovaný, proto je logické, že určitou dobu potrvá, než dojde k tranzici kompetencí na nově vznikající management.

To znamená, že Václav Bartoněk, tedy dosavadní vlastník, ve strukturách klubu i nadále zůstává a bude pomáhat s tranzicí.

Přesně tak. Minimálně po určitou dobu to tak bude. Nyní jsme všichni na jedné lodi. Starý vlastník, noví vlastníci i management. Teď na tu loď potřebujeme dostat i fanoušky, partnery, město a kraj. Bude to dlouhá cesta, ale už z dosavadních jednání jsem přesvědčen, že poplujeme správným směrem.

Zároveň už v předchozích týdnech došlo například ke změně v trenérské funkci, kterou obsadil Luděk Klusáček, přišel také sportovní manažer Zdeněk Psotka. Počítám, že to už byly kroky, které se s vámi koordinovaly?

Zdeněk Psotka přicházel už v období, kdy jsme o vstupu jednali. Věc jsme konzultovali, ač je potřeba říci, že jeho přesun vyjednal s FAČR pan Bartoněk. Chceme mít velmi silný manažerský tým, který bude mít zodpovědnost a zároveň potřebné kompetence. Zdeněk Psotka byl z našeho pohledu nejlepší možný kandidát, na kterého si Zbrojovka na českém trhu mohla sáhnout. Nebyl vázaný v žádném klubu, ze kterého bychom ho nemohli vyplatit, ale působil na svazu.

Čekáme, že vybuduje kompletní sportovní úsek. Řešit bude nejen A tým a přestupní politiku, ale také mládežnické výběry. V rámci naší strategie bude klíčové těžit z nejlepší akademie na Moravě, chceme proto vytvořit dlouhodobou koncepci rozvoje, aby hráči od nejmladších ročníků po A tým hráli podobným způsobem. Také tady očekáváme personální posílení, které bude mít v kompetenci Zdeněk Psotka. Budeme hledat šéftrenéra mládeže a další.

Uděláme maximum pro to, aby se postoupilo do první ligy, protože Zbrojovka do ní svou důležitostí jednoznačně patří.

Zároveň již máte také výkonného ředitele, kterým se stane Ladislav Valášek. Ten bude řešit všechny ostatní záležitosti mimo sportovní úsek?

Pozici Ladislava Valáška bych neoznačoval jako výkonný ředitel. Vnímáme ho spíše jako prozatímního interim ředitele, v Anglii se tomu říká „bridge director“. Potřebovali jsme do klubu dostat někoho, kdo se ve fungování těchto subjektů velmi dobře vyzná, což člověk s historií z vedení klubů jako Viktoria Plzeň nebo Bohemians 1905 bezesporu je. Potřebujeme, aby pro nás rozklíčoval co nejvíce slabých míst, pomohl nám ucpat díry v lodi a co nejlépe a nejrychleji připravil pozici pro nového výkonného ředitele.

V oblasti managementu se přitom nebavíme pouze o sportovním a výkonném řediteli. Chceme výrazně zlepšit komunikaci klubu s partnery a fanoušky. Chceme změnit marketingové oddělení a dát fanouškům možnost, aby se s klubem ztotožnili. To můžeme napravit rychle a budeme posilovat také v této oblasti. Chceme ze Zbrojovky udělat místo, kam se bude chodit nejen za fotbalem, ale kde se budou bavit celé rodiny. Chceme podstatně zlepšit celou show v den zápasu, aby si na své přišly děti, aby bylo kvalitní gastro a z fotbalu bylo celospolečenské odpoledne. Příklady, že to jde, jsou. A je jich hodně.

Počítám tedy, že hlavním cílem musí být vrátit Zbrojovku po sestupu zpátky do první ligy?

Je to velmi důležitý cíl, ale není nutně vitální. Pokud by měla nastat situace, že se vrátíme do první ligy a za rok z ní zase spadneme, protože nebudeme mít dostatečně kvalitní kádr nebo struktura klubu nebude funkční, tak upřímně za sebe říkám, že dám přednost tomu, abychom dotvořili podhoubí a základy pro to, abychom se mohli v dalších letech etablovat jako stabilní člen první ligy někde v klidném středu a měli jsme odrazový můstek pro růst v horizontu pěti let do skupiny o titul. Z pohledu ekonomického i sportovního každopádně uděláme jako nový spolumajitel maximum pro to, aby se postoupilo do první ligy, protože Zbrojovka do ní svou důležitostí jednoznačně patří.

Znamenají plány, které popisujete, také to, že oživíte myšlenku stavby nového stadionu, o které se už pár let mluví?

Jedním z cílů bude jednak dobudování akademie, ve které budou moci vyrůstat fotbalové talenty nejen z Brna, ale z celé jižní Moravy, a vedle toho stavba stadionu. Klub pro to ze své pozice udělá maximum. Věříme, že kvalitní prací uvnitř klubu, spoluprací s městem i krajem a dobrou strukturou financování za účasti všech zmíněných subjektů se podaří aktivity akcelerovat.

Nicméně je třeba říct, že to musí jít ruku v ruce se vzestupem klubu samotného. Potřebujeme být dlouhodobě v první lize, mít kvalitní výsledky a širokou celospolečenskou podporu. Potřebujeme přivést fanoušky na stadion a aby se město s klubem ztotožnilo. Pak může být stavba realistická, bez těchto podmínek se stadion nepostaví.

Foto: Zbrojovka Brno Jakub Řezníček, kapitán Zbrojovky Brno

Jak dnes vypadá zapojení města do brněnského fotbalu?

Nechci mluvit o konkrétních částkách, to by nebylo úplně korektní, nicméně z mého pohledu město pomáhá a pomáhá finančně více, než si široká veřejnost zřejmě myslí. Za to patří mé velké díky. Na druhou stranu věřím, že podpora může být ještě větší, a to nejen z pohledu finančního plnění, ale spíše z pohledu podpory města například při výstavbě nové infrastruktury, jako je akademie nebo stadion. Současně bych byl rád, kdyby se nám podařilo získat rovněž širší podporu Jihomoravského kraje, protože Zbrojovka nereprezentuje jen město Brno, ale celý zdejší region.

V jaké je vlastně Zbrojovka finanční kondici? Václav Bartoněk dříve říkal, že do ní investoval desítky milionů korun a třikrát ji během let ubránil před hrozbou insolvence.

Stav klubu není kritický. Hospodaří s relativně vyrovnaným rozpočtem, což je dáno i tím, že není tak velký. Na druhou stranu ve druhé lize ho budeme mít jednoznačně největší, protože si i pro novou sezonu držíme stejný rozpočet jako dosud. Každopádně v porovnání s kluby, se kterými se chceme měřit v první lize, je pořád relativně malý. Nicméně až na jednotky milionů je nyní v zásadě naplněný.

S jak velkým rozpočtem Zbrojovka operuje?

Nebudu říkat úplně konkrétní číslo, ale pohybujeme se někde pod 100 miliony korun. Naším cílem je stávající rozpočet udržet a po návratu do první ligy ho postupně navyšovat, zhruba na dvojnásobek. Nemůžeme to však udělat skokově. Klub by zcela logicky nebyl připravený, kdybychom začali masivně investovat do příchodu hráčů. Chybí nám infrastruktura a zázemí pro hráče, abychom vůbec požadovanou kvalitu přivedli, nemáme nejlepší reputaci ani zázemí pro uspokojení fanouškovského zážitku ve 21. století, takže budeme muset jít krok za krokem. Zlepšovat postupně tým, reputaci klubu, marketing, přivádět fanoušky na stadion. To je podle nás pětiletá cesta, a tak bych poprosil fanoušky Zbrojovky, aby naši práci hodnotili právě až po této pětiletce.

Investice půjdou jednak od vás a jednak z řad komerčních partnerů?

Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od řady subjektů zejména z Jihomoravského kraje, že by se rádi podíleli na vzestupu a pozitivním příběhu Zbrojovky. Jsem přesvědčen, že kvalitní prací nejen s fanoušky, ale také s partnery jako takovými jsme schopni velmi dobře plnit rozpočet i mimo finanční kontribuci vlastníků. Zároveň i my jako skupina máme v portfoliu celou řadu firem, pro které je vhodná marketingová participace na fotbalových aktivitách.

Jak tato investice ovlivňuje vaše aktivity v rámci skupiny Portiva. Je to úplně oddělená záležitost, nebo tam jsou nějaké synergie?

Do naší stávající struktury fotbalový klub příliš nezapadá. Vlastně vůbec. Kromě toho, že nejde o investici ve třech divizích, kterými se zabýváme, tak ani svou velikostí. Za normálních okolností by byla pod naše rozlišovací schopnosti. Jsme na procentu objemu, který jsme obvykle zvyklí investovat. Jak jsem ale zmínil, pohnutek je pro nás jednak reputační, jednak jako velká skupina cítíme, že je naším závazkem klubu, městu i regionu pomoci. Pomáháme už i v jiných oblastech, než je sport. Dále vidíme potenciál ekonomického růstu klubu a zásadní také je, že nás to baví.