Antičtí bohové byli malicherní a krutí… A proto se jim před 30 lety postavil seriálový Herkules!

Devadesátky. Kevin Sorbo. Trapné triky. Počátky Xeny: Princezny bojovnice. A tuna nefalšované zábavy, když jsme se vrátili ze školy a zapínali televizi, abychom se podívali, s jakou antickou příšerou se silák ze starověku utká tentokrát. Když se řekne Herkules, taky máte tyhle vzpomínky?

Toto je příběh z dávných časů. Z času mýtů a legend, kdy antičtí bohové byli malicherní a krutí a stíhali lidstvo útrapami. Jen jeden člověk se odvážil postavil jejich moci… Herkules! Herkules měl sílu, jakou svět předtím neviděl. Jeho fyzickou sílu předčila jen síla, kterou měl v srdci. Putoval světem, bojoval s přisluhovači své zlé nevlastní matky Héry, všemocné vládkyně bohů. Ale všude tam, kde se zjevilo zlo, tam, kde trpěli nevinní, tam byl i… tenhle totálně 90s seriál.

Chcete se sami cítit jako ze starověku? Tak vězte, že seriálový Herkules právě dnes slaví 30 let od premiéry. Tedy té americké, kde se coby Hercules: The Legendary Journeys v půlce ledna roku 1995 prvně představil na obrazovkách. Do Česka doputoval o dva roky později.

Tehdy to samozřejmě nebyla doba netflixová a disneyplusová a maxová. Co dávali na Nově nebo co jste si odnesli z půjčovny na videokazetě, to byl vrchol entertainmentu. I když se mu dneska spíš smějeme, tehdy pro nás Herkules zábavný byl. A kdo říká, že ne, ten se na něj kouká dodnes.

Kevin Sorbo byl usměvavý, správňácký a jako titulní polobůh vždycky vyhrál nad zlem (ale radši si nevyhledávejte, čemu se pan Sorbo věnuje v posledních letech…). Jeho parťák Ioláos byl sidekick, jak má být. Chemie jim nechyběla, a i když herecké výkony jiných postav občas byly prkennější než nabídka Baumaxu, nám to nevadilo. Ani to, že s hloubkou scénářů by mohla soupeřit kaluž na Sahaře.

Protože z každého dílu jsme si odnesli spoustu úsměvů z přihlouplých vtípků (které kolikrát vlastně tak naivní ani nebyly, to jen my jsme byli nevinnými dětmi!). Připomenutí řeckých mýtů a legend. Ponaučení, že se zlem si neradno zahrávat. Radost z akce, když Herkules porazil hydru nebo lidského padoucha. Trochu strachu, když se triky a makeup příšer občas (ne často) povedly. Nadšení ze spoře oděných bohyň a/nebo svalnatých reků. Anebo z toho, když se Herkules spřátelil s nějakou novou postavou!