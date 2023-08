Aplikaci Freedom24 používají i čeští investoři. Kvůli ruským vazbám čelí útoku dravců z Wall Street

Dostat se k nákupu akcií firem, které vstupují na burzu v New Yorku, není jen tak. Zvlášť, když jste drobný investor z východní Evropy a jde o emisi (takzvané IPO) firmy, která je v danou chvíli sexy. Kazašská brokerská služba Freedom24 přesně to už několik let svým klientům včetně těch z Česka slibuje. Sama navíc své akcie umístila na burzu Nasdaq a dosáhla hodnoty přes čtyři miliardy dolarů. Jenže teď na ni zaútočili dravci z Hindenburg Research, kteří umí skvěle jednu věc: vytipovat pochybnou firmu, poslat ji do kolen a ještě na tom vydělat. Na kontě už mají pár hodně zvučných zářezů.

Timur Turlov se v roce 2021, ve svých pětatřiceti letech, dostal do žebříčků nejbohatších lidí světa, jeho jmění přesáhlo dvě miliardy dolarů. Tehdy dramaticky meziročně narostla hodnota jeho sedmdesátiprocentního podílu ve finanční skupině Freedom Holding, kterou moskevský rodák v roce 2008 založil a v roce 2019 uvedl na burzu v New Yorku.

Bylo to v době technologického boomu a také boomu zájmu o retailové investice. Freedom Holding, resektive jeho brokerská aplikace (v Evropě známá jako Freedom24), se svezl na mánii, kterou odšpuntoval Robinhood a kterou živily burzovní premiéry firem jako Zoom, Beyond Meat nebo Rivian. Při pohledu na cenu jejich akcií dnes se to může zdát humorné, ale dva tři roky zpátky bylo investování hitem a IPO populárních startupů zájem dále násobily.

Turlov a spol. těchto emisí šikovně využili v byznysu: klientům včetně těch českých slibovali, že skrze ně si budou moct akcie některých trendy firem, které se na burzu chystaly vstoupit, pořídit. To není pro drobné investory vůbec samozřejmé a i proto se v praktikách Freedom Holding začali šťourat někteří novináři. Turlov se odpovědím tehdy vyhnul s tím, že k akciím firem se dostává přes nejmenovaný hedgeový fond, který pak cenné papíry přeprodá jeho klientům.

Nyní se tato obchodní praktika Freedom Holding stala jedním z mnoha terčů, na které vypálili známí shortaři (investoři sázející na pokles ceny akcií) z Hindenburg Research. Ti vyzpovídali desítky Turlovových bývalých zaměstnanců a jeho skupinu vykreslili jako podnik, který jednak pomáhá Rusům obcházet mezinárodní sankce, jednak manipuluje s čísly, která pak vykazuje v účetních knihách, nebo že hraje levou se svými zákazníky, právě třeba v případě slibů o účasti na zvučných emisích.

„Moje podezření je, že žádná skutečná IPO tam vlastně nejsou… Že to jsou spíš jen nějaké deriváty a akciové alokace,“ řekl týmu vedenému Natem Andersonem bývalý zaměstnanec firmy. To může znít jako jeden zhrzený hlas, jenže Hindenburg Research těch pochybností shromáždili opravdu hodně a především – jsou to titíž analytici, kteří vyšťourali, že automobilka Nikola posílala svůj elektrický kamion z kopce, aby to vypadalo, že jezdí. Nedávno také v podstatě zdecimovali indický konglomerát Adani.

Hindenburg Research, kteří platí za ikony oboru a pochvalně o nich hovoří i známí čeští investoři se zálibou v shortování jako Lubor Žalman nebo Aleš Vávra, ve svém materiálu hodně prostoru věnovali Turlovovým ruským vazbám. Uvedli například, že i když oficiálně prodal ruskou část Freedom Holding, i nadále si v ní uchoval vliv. Nebo že zákazníkům sankcionované ruské Alfa Bank pomáhá investovat v USA a vyvádět černé fondy. Kritice pak už delší dobu čelí Turlovova společnost FFIN, která sídlí v Belize a přes kterou teče podstatná část finančních prostředků z a do Freedom Holding.

Tiskové oddělení evropské divize Freedom Finance Europe pro CzechCrunch odmítlo, že by se společnost dopouštěla čehokoli nezákonného: „Tvrzení uvedená ve zprávě jsou mylná, založená na nesprávné interpretaci informací z otevřených zdrojů, odvozená z fám, nespolehlivých zdrojů nebo přímo nepravdivá. Je důležité si uvědomit, že sankční režim neomezuje ani nezakazuje veškeré aktivity všem ruským klientům. Existují podrobné požadavky a omezení, která společnost striktně dodržuje.“

Foto: Freedom Holding Timur Turlov, zakladatel Freedom Holding

Zároveň společnost dodala, že firma Timura Turlova už své vazby na Rusko dostatečně rozvázala. „Sto procent ruských aktiv bylo prodáno místnímu vedení. Společnost oficiálně oznámila úplné stažení z Ruska v roce 2022. Dohoda byla dokončena a schválena regulačními orgány v únoru 2023. Timur Turlov ani ostatní akcionáři či vrcholové vedení FRHC neovládají žádná z bývalých aktiv společnosti v Rusku. Sám Timur Turlov se navíc v minulém roce vzdal svého rodného ruského občanství a za svým rozhodnutím si i nadále stojí.“

Akcie se značkou FRHC na zjištění Hindenburgu reagovaly poklesem, ovšem ne tak velkým, jak se to dělo v minulosti u Adani nebo Nikoly. Za posledních pět dní jsou dole zhruba o osm procent, od začátku roku jsou nicméně pořád ještě o 12 procent silnější. Že by firma chystala nějaká speciální opatření, prý není na místě: „Společnost se nadále soustředí na své podnikání a zaměstnance. FRHC je i nadále odhodlána poskytovat služby většímu počtu klientů a vykazovat růst v klíčových obchodních ukazatelích.“

Jak přesně se firmě daří přímo v Česku, nicméně neuvedla, pouze zmínila, že za poslední rok zaznamenali 59procentní nárůst zdejší zákaznické základny a že v následujících letech vidí ještě větší potenciál pro růst. Celosvětově měla na konci března společnost 370 tisíc klientů, uvedla to ve svém pololetním reportu. Zároveň provedla v posledních letech několik výrazných investic, v Kazachstánu koupila banku Kassa Nova a v USA zase brokerskou kancelář Prime Executions.