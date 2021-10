Apple představil nové AirPody. Populární sluchátka jsou menší a nabídnou prostorový zvuk

Bezdrátová sluchátka AirPods jsou nepochybně jedním z nejpopulárnějších produktů, které Apple kdy představil. Díky svému snadnému párování, spolehlivému fungování a decentnímu bílému designu se prodávají jako na běžícím páse, což kalifornská firma nyní podpoří novou verzí. Na říjnové prezentaci představila AirPods třetí generace, které mají obměněný design a přichází s takzvaným prostorovým zvukem.

Na úvod je nutné podotknout, že mluvíme o základních AirPodech, nikoliv o později představených AirPodech Pro, které přišly s klíčovou výhodou v podobě aktivního potlačení okolního ruchu. V pondělí večer představená varianta pokračuje ve šlépějích původních modelů, které se nyní nicméně svému pokročilejšímu sourozenci přibližují po stránce designu. V pořadí třetí generace AirPodů má o něco kratší nožičky a znatelně přepracované hlavy, v nichž se nachází reproduktory.

Díky novému tvaru by měly lépe sednout do uší a napodobit klasické špuntové provedení, byť jde pořád o „pecky“, které třeba nemají žádné silikonové koncovky. V nožičkách je ukrytý senzor na ovládání (například hlasitosti, písniček nebo Siri), který má stejný snímač síly jako AirPody Pro – nebude tedy reagovat na poklepání, ale jemný stisk.

Klíčovou novou funkcí nových jablečných sluchátek je takzvaný prostorový zvuk, který posluchače dokáže „obklopit“ a pomocí dynamického snímání polohy hlavy zajistí, aby zvuk přicházel z toho správného směru. To se může hodit zejména při sledování filmů a seriálů. Součástí je také funkce Adaptive EQ, respektive adaptivní ekvalizér, který má zajistit přesnější poslech hudby, a podpora zvuku Dolby Atmos. Neméně podstatnou novinkou je i výdrž na baterce.

AirPods třetí generace se velikostí sluchátek i krabičky podobají AirPodům Pro Foto: Apple

Bezdrátová sluchátka Apple AirPods třetí generace Foto: Apple

Apple uvádí, že nová sluchátka mají oproti předchozím generacím vydržet až šest hodin poslechu a až čtyři hodiny hovoru. Vylepšeno je také nabíjení, které bude rychlejší – pět minut nabíjení má zajistit zhruba hodinu navíc a se čtyřmi dalšími nabitími v pouzdře mohou uživatelé získat až třicet hodin celkové doby poslechu. Pouzdro lze mimo jiné nabíjet i přes malý magnetický puk MagSafe, představený spolu s iPhony 12.

AirPods třetí generace stojí 179 dolarů, v České republice pak 4 990 korun, tedy o něco víc než dosud. Ve více než šestadvaceti zemích světa se začínají prodávat dnes s tím, že v obchodech se objeví v úterý 26. října, a platit by to mělo také pro tuzemské obchody. Minimálně online obchod Applu hlásí stejnou dostupnost. V nabídce zůstávají také předchozí AirPody druhé generace, a to za 3 790 korun. Aktuální AirPody Pro mimo jiné dostaly také podporu nabíjení přes MagSafe.

Vedle AirPodů se Apple představil novinky také u dalších hudebních produktů, konkrétně u reproduktoru HomePod mini a streamovací služby Apple Music. U svého malého reproduktoru představil tři nové barvy – červenou, modrou a žlutou. Dohromady je tak k dispozici v pěti barevných kombinacích (včetně klasické bílé a černé).

Pro Apple Music pak firma uvedla nový předplatitelský plán, nazvaný Voice Plan. I prostřednictvím něj se dostanete ke katalogu více než 90 milionů skladeb, desítek playlistů a podobně, ovšem pouze přes Siri. Jde totiž o čistě hlasový plán, který spolupracuje výhradně s virtuální asistentkou na základě hlasových povelů. Stojí 4,99 dolaru měsíčně a je tedy o polovinu levnější než standardní předplatné s plným přístupem. V Česku ale prozatím nebude dostupný.