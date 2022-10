Apple představil nové iPady. Základní verze má přepracovaný design, Pro modely supervýkonný čip M2

Zatímco iPhony nebo chytré hodinky Apple představuje s železnou pravidelností každé září, iPady mají poněkud složitější historii a někdy se ani přesně neví, v jakém bodě cyklu který model je nebo na koho cílí. Tentokrát technologický gigant nové tablety uvedl ještě méně okázalým způsobem, a to prostřednictvím tiskové zprávy a videa bez velké prezentace. Mohlo by se zdát, že to znamená jen minimální změny – a nový iPad Pro má opravdu hlavně jiný procesor. Základní iPad ale prošel zajímavým vývojem.

Zaprvé se konečně zbavil stárnoucího designu a nyní je jeho přední strana jen displej s relativně tenkým rámečkem okolo – stejně jako u vyšších verzí tabletů Applu. Zatímco tedy loňský iPad nabízel displej s úhlopříčkou 10,2 palce, u nového narostla na 10,9 palce, při zachování skoro stejných rozměrů celého zařízení. Na první pohled je téměř k nerozeznání od dražšího iPadu Air.

S novým displejem se pojí také změny dalších aspektů designu. Čtečka otisku prstu Touch ID se přesunula do uspávacího tlačítka na horní straně zařízení, tlačítko obrazovky je pryč, nahrazeno softwarem jako u jiných produktů s iOS či iPadOS.

Foto: Apple Základní iPad dostal plnohodnotnou klávesnici s řadou funkčních kláves

Novou pozici má také přední kamera – po několika letech zprvu marného volání mnoha novinářů i uživatelů je nyní uprostřed delší strany tabletu, takže je konečně možné pohodlně dělat videohovory s iPadem naležato. Kamera je navíc širokoúhlá, takže podporuje Center Stage automaticky sledující uživatele pohybujícího se po pokoji. Vylepšení dostala také zadní kamera, která nyní dokáže natáčet video v rozlišení 4K.

Z externího hardwaru je pak třeba zmínit ještě zmizení portu pro nabíjení a přenos dat Lightning. Nahradilo ho USB-C s lepší kompatibilitou i konektivitou. Apple na webu uvádí podporu externích disků, doků, displejů a dalších periferií.

Menší, ale stále užitečné změny proběhly uvnitř zařízení. Oproti loňskému modelu letošní iPad pohání o rok mladší čip A14 Bionic, tedy ten samý jako je v iPhonech 12. Apple uvádí, že tablet má díky tomu až trojnásobný výkon oproti verzi z roku 2019. Už samozřejmostí je nakonec podpora příslušenství jako první verze Apple Pencil a nového pouzdra s plnohodnotnou klávesnicí i s řadou funkčních kláves Magic Keyboard Folio, které vyjdou na 2 990 a 7 490 korun.

Výhradně interních změn doznala dvojice modelů iPadu Pro s 11palcovým a 12,9palcovým displejem. Konkrétně nově nabídnou čip M2, jenž Apple letos poprvé představil v novém MacBooku Air a 13palcovém MacBooku Pro. Tablety díky tomu mají mít v řádu pár desítek procent vyšší výkon nebo až trojnásobně rychlejší práci s videoformátem ProRes.

Kromě toho dostaly letošní iPady Pro podporu pro Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a lepší podporu sítí 5G. Oba mají stále ProMotion displej s obnovovací frekvencí do 120 Hz a HDR s tím, že jen větší 12,9palcový model má podsvícení Mini LED s výrazně vyšším jasem a kontrastem.

Nakonec Apple představil novou funkci pro Apple Pencil. Ten začne s displejem tabletu interagovat ještě před přímým dotekem. Například grafikům to má umožnit přesnější polohování stylusu, náhled vybraných barev či velikostí štětce před samotným tahem a podobně.

Foto: Apple iPady Pro si ponechávají design předchozích generací

iPady Pro začínají na ceně 25 990 korun za 11palcovou a 35 490 za 12,9palcovou verzi, u obou se 128 GB úložiště. V nabídce je dále 256 GB, 512 GB, jeden TB a dva TB. Samozřejmostí je také možnost si vybrat mezi tabletem pouze s Wi-Fi a s podporou 5G mobilních sítí. Předprodej už Apple spustil, prodej začíná 26. října.

U základního iPadu Apple přišel s malým překvapením. Nový model totiž nenahradí svého rok starého sourozence. Ten zůstane stále v nabídce za cenu od 10 490 korun, zatímco letošní verze bude začínat na 14 490 korunách za poněkud zastaralých 64 GB úložiště. S navýšením úložiště na 256 GB nebo připojení podpory mobilních sítí (i s 5G) přitom vždy vzroste cena o dalších 4,5 tisíce. Nejdražší 10,9palcový iPad tak vyjde na 23 490 korun. Předobjednávky jsou možné hned, prodej začíná 26. října.

Vedle iPadů Apple uvedl ještě novou generaci Apple TV 4K. Ta má nyní výkonnější čip A15 Bionic a vedle Dolby Vision podporuje i HDR 10+. Základní verze nabídne Wi-Fi a 64 GB úložiště za 4 190 korun, vyšší pak přidá Ethernet a zdvojnásobí úložiště za 4 790 korun. Objednat je možné hned, prodej začíná 4. listopadu.