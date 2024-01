Apple ustoupil EU. Sníží poplatky, umožní jiné obchody než App Store a povolí konkurenty Apple Pay

Uložit 0

Evropská unie nedává Applu spát. Začalo to momentem, kdy ho prakticky donutila, aby konektor Lightning v iPhonu nahradil USB-C, a pokračuje do fáze, která bezprecedentně mění fungování iOS. Vývojáři už nebudou muset nabízet aplikace pouze přes App Store, Apple si znatelně sníží provize, možná se v budoucnu na iPhonech objeví i něco jako Google Pay. Papírově chce Apple vyjít vstříc vývojářům v Evropě, realita pro ně ale nemusí být tak růžová.

Hlavní roli v dost možná největší změně iOS v historii hraje takzvaný Akt o digitálních trzích, respektive Digital Markets Act (DMA), na kterém se v roce 2022 shodly členské státy Evropské unie s tím, že v platnost vstoupí v březnu tohoto roku. Jeho cílem je, aby byl digitální prostor férovější a podporoval rovné podmínky pro zdravou konkurenci. Prakticky tak má udržovat největší technologické firmy pod ještě větším drobnohledem.

Týkat se bude jak Microsoftu, Mety, Googlu nebo Amazonu, tak právě Applu, který byl ze strany regulátorů a vývojářů často napadán za to, že zvýhodňuje své produkty na úkor konkurence. Společnost pod vedením Tima Cooka tak bude muset udělat několik zásadních změn, aby mohla na evropském trhu i nadále operovat. A některé z nich jsou natolik velké, že bylo dříve nemyslitelné, že by vůbec nastaly. O co jde?

App Store byl dlouhodobě jedinou možností, jak jste mohli kupovat a stahovat aplikace do iPhonu. S příchodem iOS 17.4 – a tím pádem v souvislosti s Aktem o digitálních trzích – už ale monopolní pozici mít nebude. Nová verze operačního systému vám umožní, abyste si aplikace a hry mohli instalovat také z obchodů třetích stran. Apple je nazývá alternativními tržišti s aplikacemi.

Každý nový obchod bude muset projít schválením od Applu. Poté si alternativní app store budete moci stáhnout a používat ho pro instalaci aplikací. Dokonce i těch, které nejsou v přesném souladu s podmínkami Applu. Spolu s tím se tvůrci budou moci rozhodnout, jestli chtějí používat platební systém od Applu, nebo si integrují vlastní, aniž by Applu platili další poplatky.

Firma ale stále bude bedlivě kontrolovat proces distribuce aplikací, tudíž bez pravidel to zdaleka nebude. Všechny alternativně nabízené aplikace budou muset být pečlivě ověřeny, a to z pohledu funkčnosti i zabezpečení. Striktní má být i kontrolní fáze proti případným chybám, které by mohly zařízení poničit, respektive odhalit vaše digitální soukromí.

Součástí změny je i možnost nastavit si alternativní obchod jako primární – a tím pádem vůbec nebýt závislý na App Storu. Pro vývojáře se dále otevře možnost nabízet své produkty na více tržištích, na druhou stranu vám Apple může teoreticky omezit některé funkce typu nahlašování problémů, rodinné sdílení nebo vracení peněz za nákupy. To má být věc provozovatelů obchodů.

Safari je na iPhonech hlavním prohlížečem, byť jste si mohli stahovat i jiné, typicky Chrome od Googlu. Dosud ale šlo o to, že Apple alternativním webovým prohlížečům nedovoloval, aby fungovaly na svých standardních enginech, tudíž přicházely o několik více či méně užitečných funkcí, na které jste mohli být zvyklí odjinud. I to už teď ale nebude platit.

Pro iOS 17.4 budou moci vývojáři naprogramovat takovou verzi prohlížeče, která na takzvaném WebKitu (enginu přímo od Applu) nebude muset běžet. To znamená, že s největší pravděpodobností dostanete možnost si nastavit například Chrome jako výchozí prohlížeč bez jakéhokoliv omezení na funkcích. Tedy za předpokladu, že Apple vše ověří a schválí.

Zajímavé je, že by vám na iPhonu v rámci toho měla vyskočit zcela nová obrazovka (takzvaný ballot screen), která výběr prohlížečů automaticky nabídne.

Pokud používáte iPhone, potažmo Apple Watch, a platíte bezkontaktně, s Apple Pay máte nepochybně četné zkušenosti. Nejde však jen o náhradu za plastovou kartu u terminálu, ale také o službu, přes kterou lze platit digitálně přímo v zařízení, třeba za předplatná, objednávky z internetu a podobně. Nově toto všechno jen na Apple Pay stát nebude.

S příchodem iOS 17.4 skončí i jeho monopol – vývojáři dostanou možnost nasazovat do svých platebních aplikací vlastní platební systémy a informovat tak třeba uživatele o slevách a dalších výhodách. Nehledě na to, že Apple Pay by se mělo dát nahradit i během bezkontaktního placení, protože firma otevírá NFC čip i třetím stranám.

Standardně si Apple od vývojářů bere provize v rozmezí 15 až 30 procent za to, když uvnitř aplikace uskutečníte platbu. Ať už jde o nákup nějaké herní měny, nebo předplatné konkrétní služby. Za výši těchto poplatků byl dlouhodobě konfrontován a například vyhrocený spor s tvůrci populární střílečky Fortnite Epic Games se dostal až k soudu. Teď přichází korekce.

Apple se některých provizí zřekne, konkrétně těch, které by plynuly z aplikací nainstalovaných skrze alternativní obchody, respektive z alternativních platebních systémů, které budou nově v Evropské unii v rámci iOS 17.4 povoleny. Na druhou stranu ale zavádí něco, čemu říká Core Technology Fee, což budou vývojáři platit v momentě, kdy si aplikaci nainstalujete.

Takzvaný technologický poplatek bude činit 0,5 eura za jednu instalaci na roční bázi. První jeden milion instalací bude pro všechny vývojáře zdarma, po překonání této hranice ale zmíněný poplatek vstoupí v účinnost. Jak dobře to má Apple spočítané, mohou ukazovat diskuze na sociální síti X, kde se nevybíravě vyjadřuje i šéf Epic Games Tim Sweeney.

Provize u vývojářů, kteří budou nadále pokračovat v distribuci aplikací klasicky přes App Store, pořád zůstanou, ale sníží se. Z původních 30 procent budou třetí strany odvádět 17 procent, přičemž poplatky ve výši 15 procent, se kterými museli souhlasit vývojáři spadající do kategorie „malých podniků“, klesnou na 10 procent. Apple tvrdí, že naprostá většina aplikací bude mít nárok právě na desetiprocentní sazbu.

Nutno podotknout, že tyto změny se týkají pouze uživatelů v zemích Evropské unie, protože jde o reakce na uvedený Akt o digitálních trzích. Zbytku světa se v této fázi novinky nedotknou.

Under the App Store’s new fee structure for Europe, if you make $10 million in sales, Apple’s cut is $6.2 million annually.

Assuming you have no operating costs or salaries, your take home amount:

$2 million after tax—or 20% of your sales

I will never launch an app in Europe. pic.twitter.com/MUCxVHcHOo

— Nikita Bier (@nikitabier) January 25, 2024