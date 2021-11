Apple už dlouhé roky čelí kritice kvůli někdy cílenému omezování oprav svých produktů. Sám Steve Jobs ostatně razil přesvědčení, že uživatelé do hardwaru nemají co zasahovat, nemožnost snadné výměny součástek ale dnes platí i pro servisy. Firma teď ohlásila krok, který alespoň na první pohled situaci zásadně mění – zákazníkům začne poskytovat návody a součástky pro menší opravy zařízení. Reaguje tak na rostoucí vliv hnutí Right to Repair (v překladu Právo na opravu).

Změna se prozatím týká iPhonů, které s mnoha revolučními vlastnostmi mezi mobilními zařízeními rozšířily také velký problém: uživatelé si sami nemohli vyměnit ani baterii. V průběhu let se tento přístup rozšiřoval dále, třeba ke ztěžování servisní výměny displeje s Touch ID (a Face ID), problémům při použití neautorizovaných (byť originálních) akumulátorů nebo přímo jejich vlepování do šasi zařízení. Kvůli tomu mohla být výměna dokonce nebezpečná.

Nyní se zdá, že by se Apple od podobných praktik mohl začít vzdalovat směrem k větší otevřenosti. Od roku 2022 firma začne uživatelům nabízet vlastní návody a prodávat součástky i nástroje pro opravy doma. Vyměnit bude možné to, co nejčastěji působí problémy, tedy baterii, displej nebo fotoaparát – a pochopitelně bude možné využít jen autorizované komponenty Applu. V nabídce má být více než 200 jednotlivých součástek a nástrojů.

Společnost doporučuje, aby se do oprav pouštěli pouze zkušení technici a většina uživatelů by se kvůli takovým zásahům stále měla obracet na profesionály. Podle všeho ale nebude složitě kontrolovat, jestli je daný člověk pro servis dostatečně vycvičený a zásah do hardwaru (minimálně pokud nevyústí v jeho poškození) neporuší záruční dobu.

Výměna baterie patří mezi nejčastější zásahy do iPhonu Foto: T. Lastovich/Unsplash

Nový program, pojmenovaný Self Service Repair (v překladu Vlastnoruční servis), bude spuštěn začátkem příštího roku ve Spojených státech a postupně se rozšíří i do světa. Zprvu budou podporovány iPhony 12 a 13, brzy pak mají následovat i počítače Mac s čipy M1. Časem mají přibývat další možnosti oprav – celý trh teď bude čekat, zda do nich zahrnou i součástky třetích stran, typicky mnohem levnější než ty přímo od výrobce telefonů.

Ohlášené změny by mohly jednak snížit cenu oprav pro zákazníky, jednak prodloužit životnost zařízení a snížit tak jejich uhlíkovou stopu. Podle studie kanadské McMaster University, citované serverem Fast Company, může mít nové zařízení stejný environmentální dopad jako jeho používání po dobu deseti let. Z programu nakonec bude profitovat také Apple, jelikož lidé budou přímo od něj nakupovat součástky a nástroje.

Firma tímto ohlášením může situaci s mizernou opravitelností svých zařízení zásadním způsobem zlepšit, ale ne zcela vyřešit. Zaprvé i nejnovější iPhony stále mají daleko k tomu, aby základní opravy či výměny součástek byly uživatelsky jednoduché. Od známého servisu iFixit modely 12 dostaly 6 bodů z 10 ve stupnici opravitelnosti, modely 13 jen 5 bodů. Největší problém u obou představuje výměna displeje, vzhledem k jeho náchylnosti na rozbití jedna z nejčastějších oprav.

Také současné MacBooky i iMacy pro dlouhodobý servis a užitečnost představují větší problém než kdysi. Jelikož jsou komponenty připájené na základní desku nebo přímo obsažené v čipu M1, nelze v nich vyměnit či rozšířit interní úložiště ani paměť RAM. V posledních letech se alespoň zlepšila vyměnitelnost baterií a nejnovější MacBooky Pro mají například záložky, díky nimž je akumulátor snadné vytáhnout (uživatelé to však mají oficiálně stále zakázáno).

Ohlášení Applu je skvělé, ale nedostatečné

Společnost iFixit, nejčastěji spojovaná s hnutím práv na opravu, ohlášené novinky přijala s nadšením, upozornila ovšem také na několik dalších problémů. „Velice nás těší, že Apple uznal to, co my víme už dlouho: každý je dostatečně dobrý na to, aby opravil iPhone,“ napsala firma na Twitteru. V samostatném článku pak dodala: „Toto není otevřená servisní revoluce, o kterou usilujeme.“

Jak už zaznělo výše, Apple v současnosti nedovoluje použít jiné než ve speciálním softwaru autorizované součástky. Ty, které autorizací neprošly, v lepším případě upozorňují na svou „neoriginalitu“ nebo zablokují funkci True Tone, v horším zcela znefunkční zařízení. Zároveň není možné použít ani součástky získané z jiného, například rozbitého iPhonu. Dále iFixit upozorňuje, že cena součástek a nástrojů může být nakonec stejná jako cena celé opravy v autorizovaném servisu Applu.

Podle mnohých si tak firma od nového programu slibuje především další zdroj příjmů, zajištění kontroly nad servisem schvalováním jen vlastních součástek a možnost smést ze stolu legislativní požadavky hnutí Right to Repair. Zcela jednostranná kontrola nad servisem by v krajním případě mohla i znamenat, že Apple jednoduše sám rozhodne, kdy pro dané zařízení přestane nabízet součástky a ukončí tak jeho životnost.

Umožnění uživatelům opravit si vlastní zařízení představuje od společnosti Tima Cooka posun, jaký snad nikdo nečekal. Podle tiskové zprávy je dokonce záměrem zvyšovat opravitelnost u dalších zařízení. Ohlášený krok je přesto jen prvním v mnohem rozsáhlejším souboru změn, které by zajistily skutečně dobře fungující globální servisní trh. Téma se dnes řeší i v Evropském parlamentu.