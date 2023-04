Apple v Česku vylepšil své Mapy. Přináší více detailů, lepší navigaci i vlastní Street View

Když Apple v roce 2012 představil vlastní mapovou aplikaci, se kterou chtěl nahradit konkurenční Google Mapy, nesetkal se s velkým úspěchem. Jeho aplikace totiž za ostatními značně zaostávala a měla zásadní chyby. Během více než deseti let však nejhodnotnější společnost na světě na svých Mapách významně zapracovala a teď i do České republiky přináší nejnovější verzi aplikace s větším detailem mapových podkladů, podrobnějším pokrytím silnic, lepší navigací i funkcí Look Around, která dělá to samé jako Street View od Googlu.

Nová generace Apple Map postupně přichází do celého světa. Tento týden byla představena v Rakousku, Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. V těchto zemích mohou uživatelé podle Applu získat rychlejší a přesnější navigaci, bohatší detaily i informace, komplexní zobrazení silnic, budov, parků, letišť a nákupních center a také trojrozměrné zobrazení vybraných pamětihodností, jako je Wiener Riesenrad v Rakousku, amfiteátr v chorvatské Pule a Budínský hrad v Maďarsku.

Vylepšená navigace má nabídnout přirozeněji znějící hlasové pokyny, navádění do správných jízdních pruhů při odbočování či upozornění na blížící se rychlostní radary. V rámci plánování tras mohou uživatelé nově přidat až 15 zastávek dopředu. Veškeré trasy se přitom synchronizují mezi Macy, iPady a iPhony, takže si lze připravit trasu na počítači a pak jen v iPhonu spustit navigaci. S přáteli a dalšími uživateli je možné sdílet předpokládaný čas příjezdu, přičemž příjemce může sledovat vaši cestu a Mapy mu v případě výrazného zpoždění aktualizují odhadovaný čas příjezdu.

Foto: Apple Porovnání původní a nové verze Apple Map v Česku

Apple se rovněž při vylepšování svých Map inspiroval u populárních konkurenčních aplikací od Googlu, tedy jejich oficiálních Map i aplikace Waze, která Googlu taktéž patří. Také v Apple Mapách mohou uživatelé nahlásit nehodu, nebezpečí nebo kontrolu rychlosti na své trase, a pokud už byly některé události zobrazené na mapě odstraněny, mohou reportovat aktuální stav.

Také do Česka nově přichází funkce Look Around, která funguje stejně jako Street View od Googlu. V rámci Map si můžete prohlédnout interaktivní snímky na úrovni ulic s 3D fotografiemi ve vysokém rozlišení, což pomůže například s hledáním vybrané adresy v cílové destinaci, kterou neznáte. V Česku mají všechny mapy včetně těch od Googlu či Applu slušnou konkurenci také v aplikaci Mapy.cz, za níž stojí Seznam. Ta dříve sloužila především turistům, ale dnes ji stále více využívají i řidiči jako navigaci.