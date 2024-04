Aprílová podívaná. Dokument o velkém daňovém podvodu 90. let, který stvořil nejbohatšího psa světa

Uložit 0

Dnes je první duben, tedy ideální příležitost dělat, ale třeba se i podívat na něco opravdu bláznivého. Dobrou volbou může být Jim Carrey či tvorba Sachy Barona Cohena, nic ale nepřekoná skrytý poklad Netflixu v podobě minisérie Gunther’s Millions. Dokument vás zavede do příběhu, ve kterém neustále čekáte, kdo vykřikne „Apríl“. Jenže to se nestane. A tak se noříte stále hlouběji do šíleného příběhu o chlupatém dědicovi miliard žijícím v domě Madonny, pokusech o tvorbě nadlidí i daňových únicích. Vítejte ve světě Gunthera IV., nejbohatšího psa na světě.

Příběh o německém ovčáku Gunterovi se v médiích pravidelně objevuje již od 90. let, kdy se dokonce dostal Guinessovy knihy rekordů coby nejbohatší pes světa. Ke jmění ve výši tří miliard korun se dostal díky hraběnce Carlottě Von Liebenstein. Ta měla svému psovi a jeho potomkům odkázat veškeré jmění, které získala prodejem farmaceutické společnosti, již před lety založil její manžel. Ten však zemřel a po něm i hraběnčin jediný syn Gunther, který spáchal sebevraždu.

Proto padla v otázce rodinného majetku volba právě na milovaného psa Gunthera II. Jelikož se pes právně nemohl stát dědicem jmění, peníze byly převedeny do fondu, jehož správa, jakožto i péče o Gunthera byly svěřeny do rukou Itala Maurizia Miana, blízkého přítele zesnulého syna hraběnky. Ten dostal za úkol svého čtyřnohého svěřence, a tedy i sebe, zahrnout luxusem a zajistit pokračování jeho pokrevní linie.

Gunther si začal dopřávat kaviár, kotlety potažené plátky zlata, luxusní vozy, jachty, dovolené a také nakupoval luxusní nemovitosti nejčastěji v Itálii, kterou si měl zamilovat. Vůbec nejznámější nemovitostí se ovšem stala jeho vila v Miami, kterou Gunter odkoupil od samotné zpěvačky Madonny. A právě v této vile se začaly dít vskutku prazvláštní věci.

Pokud si nechcete nechat ujít překvapení, nyní je poslední šance přestat číst a zapnout Netflix.

Orgie u Madonny a hledání nadčlověka

Ke Gunterovi a Mianovi se do vily začaly stěhovat zvláštní osoby, mezi kterými byl i italský pornoherec a řada dalších, jež toužili po slávě a bohatství. Svěřenský fond totiž ve své smlouvě nesl i tu část, která měla umožnit čerpat Guntherovo bohatství dalším osobám, pokud se jim společně podaří uspět ve světě showbyznysu.

Mian proto začal pořádat castingy, ve kterých hledal členy nového hudebního uskupení. Jak ovšem později vyšlo najevo, společné soužití atraktivních osob pod jednou střechou, které se brzy zvrhlo v nekonečnou party plnou drog a orgií, mělo být ve skutečnosti Mianovým sociálním experimentem. V něm se snažil nalézt význam štěstí a lék na deprese, který by kdysi dávno byl schopen zachránit nešťastného syna hraběnky.

Ve vile tak byli přítomni i vědci, kteří se snažili nastolit takové podmínky, aby se v nich cítil šťastný každý hédonista. Mian v hledání zhmotněného štěstí neuspěl, ale nevzdával se. Na dění z Madonniny vily navázal experiment hledající jakéhosi nadčlověka. Tentokráte probíhal v Itálii, kde vzniklo společenství několika osob, které se společně pod Mianovým vedením snažily vytvořit základy pro vznik nové, naprosto šťastné rasy. I z toho experimentu však nakonec sešlo a jediným výsledkem bylo jedno zplozené dítě.

Je jasné, že Mian využíval peníze psa Gunthera k plnění svých velice bizarních představ o světě. Jak ovšem vyšlo právě díky dokumentu Netflixu najevo, ve skutečnosti rozhazoval své vlastní peníze. Celý příběh o hraběnčině dědictví si vymyslel, v rámci jednoho z největších daňových podvodů 90. let.

Miliardy z Lichtenštejnska

Mian v dokumentu postupně přiznává, že peníze ve skutečnosti pochází z prodeje farmaceutické společnosti, kterou založila jeho matka. Firma zbohatla díky objevu léku na řídnutí kostí a aby Mian zisk z prodeje ochránil před zdaněním, převedl s matkou finance na účet vedený v Lichtenštejnsku pod jménem rodinné přítelkyně z tohoto knížectví. Účet se v roce 2008 objevil na seznamu utajených účtů vedených v zemi, který se dostal na veřejnost, a právě tehdy se začaly objevovat první nesrovnalosti.

Samotný fond v čele s Guntherem byl založen v době, kdy rodina potřebovala vymyslet, jak s penězi naloží po smrti své známé z Lichtenštejnska. Byl to právě Mian, kdo vymyslel, že by se celý fond mohl postavit okolo příběhu, v jehož hlavní roli bude pes. Toho pak pojmenoval podle jména psa své tehdejší přítelkyně.

Tím se rozjel kolotoč lží a šílených experimentů, které Mian prováděl, aby dostal sám sebe z depresí, ve kterých se utápěl. I přes skandální odhalení lží zůstává nadále pravdou, že Gunther, respektive současný pokračovatel linie Gunther IV. stále platí za nejbohatšího psa na světě. Kde se nachází nyní, je těžké odhadnout. Mian se s Guntherem po odvysílání dokumentu stáhl do ústraní a má údajně budovat ráj zasvěcený psům na jednom z bahamských ostrovů.