Architekti proměnili podkroví na Vinohradech. Za komínem ukryli terasu, pokoje lze různě uspořádat
Rekonstrukce 77metrového bytu kombinuje původní prvky podkroví se dřevem, nerezí a nábytkem navrženým na míru.
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Za komínem, tam, kde dříve zůstával nevyužitý kout půdy, vznikla skrytá terasa. Uvnitř zase prosklená příčka odděluje pokoj od kuchyně, ale zatažením závěsu lze oba prostory oddělit a zajistit soukromí. Podkroví na pražských Vinohradech prošlo kompletní proměnou, z níž vzešel byt o rozloze 77 metrů čtverečních, který lze uspořádat jako 2+kk nebo 3+kk. Architekti z 0,5 Studia chtěli zachovat otevřenost a dostatek světla, aniž by interiér přišel o potřebné soukromí.
„Podkroví nám nabídlo řadu zajímavých zákoutí,“ popisuje architekt Vít Svoboda. Některá autoři zvýraznili volbou materiálů, jiná očistili a dali jim novou podobu. Zachovali také původní konstrukční i architektonické prvky, které zrenovovali a doplnili současnými detaily. Interiér spojuje parkety, dřevo, dlažbu a nerez. Úložné prostory i technické zázemí ukrývá nábytek vyrobený na míru.
Není bez zajímavosti, že zahraničním investorem je sám profesí architekt. Pražské 0,5 Studio si vybral podle jeho dřívějších realizací. Zrekonstruovaný byt nyní nabídne k dlouhodobému pronájmu.