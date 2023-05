Ať žijí bojovníci. Vyšel trailer na druhou část filmové Duny, Paul v něm jezdí na písečném červovi

Druhá část Duny do kin dorazí 2. listopadu

Je na čase osvobodit planetu Arrakis a její lid od brutální chamtivosti Harkonnenů a nadvlády galaktického Imperátora. Od doby, co se v kinech objevila první část nové filmové adaptace legendárního sci-fi Duna, už uběhl jeden a půl roku – a druhá část na plátna dorazí v listopadu. Teď dostala trailer, který slibuje navázat přesně tam, kde první snímek skončil. A zajít mnohem dále.

Duna režiséra Denise Villeneuva diváky předloni zavedla daleko do budoucnosti, kde objev vzácné látky melanž (známé jako koření) umožnil mezihvězdné cestování a osídlení galaxie. Právě těžba melanže na planetě Arrakis se ale stala hlavním zdrojem konfliktu. Galaktický imperátor Shaddam IV se z obavy o pokles své moci rozhodl odebrat těžbu koření ze správy rodu Harkonnenů a předat ji rodu Atreidů. Mezi oběma stranami se rozpoutá konflikt.

Snímek končí v momentě, kdy se mladému Paulovi, dědici rodu Atreidů, podaří získat důvěru původních obyvatel Arrakisu, fremenů, a spolu s matkou Jessicou se s nimi vydá do pouště. Druhá část, kterou Villeneuve vehementně odmítá označit za klasické pokračování, na to přímo naváže. Sledovat přitom bude snahy Paula, Jessicy a fremenů postavit se Harkonnenům a nakonec i samotnému Shaddamovi IV.

Vrátí se všechny přeživší postavy jako Paulův mentor Gurney Halleck (Josh Brolin), baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), jeho synovec Glossu Rabban (Dave Bautista), vedoucí fremenů Stilgar (Javier Bardem) nebo mladá fremenka Chani. Paul se do ní zamiluje a Chani s tváří Zendayi bude v pokračování i díky tomu hrát mnohem výraznější roli než ve dva roky starém filmu. Paul bude chtít pomstu za vyvraždění rodiny, Chani bude chtít ochránit svůj lid.

Vedle nich přibude několik zásadních nových postav. Zaprvé je to samozřejmě imperátor Shaddam IV, jehož ztvární Christopher Walken. Důležitější než on ale budou Feyd-Rautha (Austin Butler, který loni zazářil v Elvisovi), princezna Irulan (Florence Pugh) nebo Lady Margot (Léa Seydoux).

Feyd-Rautha je druhým synovcem barona Harkonnena – a do příběhu má vnést děsivý mix narcismu a až psychopatického myšlení. Villeneuve ho označil v zásadě za protipól postavy Davea Bautisty. „Rabban chce potěšit barona. Chce se před svým strýcem předvést, je na něm ale něco dojemného, není totiž dobrý stratég. Není příliš inteligentní,“ řekl režisér v rozhovoru pro Vanity Fair. „Feyd-Rautha je machiavellistický, mnohem krutější, strategický a narcistní,“ pokračoval.

Princezna Irulan je pak dcerou imperátora, která se obává o klesající moc svého otce. Zároveň patří do vlivného, nábožensky-politického uskupení Bene Gesserit, které má svoje vlastní plány. Postava Pugh, jedné z nejvychvalovanějších mladých hereček dneška, tak bude čelit velkému konfliktu a obavám o vlastní postavení. Situaci ještě zkomplikuje jiná členka Bene Gesserit, Lady Margot.

I těm, co nečetli knižní předlohu Franka Herberta, je zřejmé, že filmaři stojí před velkou výzvou komplexní svět ukočírovat. Villeneuve nicméně už dlouho slibuje, že druhá část Duny nebude trávit příliš mnoho času s prozkoumáváním složitých dějových souvislostí, místo toho více zatlačí na akci.

Reprofoto: Warner Bros. Pictures/YouTube Florence Pugh jako princezna Irulan

„Druhá část má v sobě více masa, více tance, je to epický válečný film plný akce,“ řekl režisér na nedávné konferenci CinemaCon, kde ukázky z nového filmu poprvé představil. Diváci se mohou těšit na zcela nová prostředí, co nejvyšší zapojení praktických vizuálních efektů (včetně jízdy Paula na písečném červovi, viz trailer) a tomu odpovídající formát. Celá druhá část Duny se totiž natáčela velkoformátovými kamerami IMAX oproti pouhým 40 procentům u první části.

„První film byl jenom ochutnávka, toto je hlavní chod,“ láká Villeneuve. Ačkoliv chystaný film, který v kinech uvidíme od 2. listopadu, má pokrýt zbytek Herbertova románu, moderní audiovizuální zpracování Duny se jím zdaleka neuzavře. Na HBO se chystá seriál Dune: The Sisterhood, který sleduje činnost Bene Gesserit, a Villeneuve by na velkém plátně rád viděl celou filmovou trilogii Duny. V minulosti naznačil, že by měl zájem adaptovat ještě román Spasitel Duny, sledující pozdější osudy Paula Atreida.