Auto s povolením zabíjet. Už je jasné, proč musí mít Bond fyzičku, tento Land Rover vás protáhne

Na konci září se ve zvláštní aukci Christie’s dražil Land Rover Defender z poslední bondovky Není čas zemřít. Na charitu se vybralo bezmála deset milionů korun. Ve stejné době zaparkoval jeden černý obr i před CzechCrunchem. Náhoda? Nemyslíme si. Skoro každý přece někdy zatoužil být aspoň na chvíli agentem 007.

Když převzal Daniel Craig v roce 1996 roli Jamese Bonda od Pierce Brosnana, hovořilo se o tom, že dochází ke změně nejen herecké, ale i koncepční. Nejlepší špion světa měl mimo jiné dostat realističtější, hrubší kontury, dokonce z něj občas ukápla i krev. Přesto mu zůstalo několik superschopností, ačkoliv oficiálně superhrdinou není – třeba že všechno přežije, i sebehorší pád, má obdivuhodnou regeneraci, nestárne.

Suma sumárum, jeho kondice je jako z jiné planety. Já už vím, proč tomu tak je – a ukázal mi to právě černý pětidveřový Land Rover Defender. To auto je neskutečně velké. Z obrázků ani videí si o jeho velikosti neuděláte představu. Až když před ním stojíte, pohltí vás pocit vlastní drobnosti. Spíš jako byste stáli před náklaďákem.

Pak do něj chcete nasednout. Chcete to udělat elegantně, rychle, jako když vklouznete do Kodiaqu. Dost možná ale zapomenete, že Defender je v první řadě pracovní auto, žádné trendy SUV, které má s terénem společné jen to, že ho s ním spojili ve Photoshopu. Zkrátka Defender je vysoký a mně to nedošlo.

Nebudu chodit kolem horké kaše, moje první faktické setkání s jedním z nejikoničtějších aut všech dob, které si zamilovala i britská královna Alžběta II., doprovázel úraz. Asi jsme se měl protáhnout a rozcvičit, možná jsem neměl být tak hrrr, určitě by mně prospěla bondovská fyzička, ale stalo se – jakkoliv komické to je, nastupování do Defenderu může ohrozit lidské zdraví, protože já si při něm natáhl stehenní sval…

Foto: Luboš Kreč/CzechCrunch Land Rover Defender je impozantní vůz

Defenderů se vyrábí několik variant, k dispozici je třídveřový model, pětidveřový nebo varianta s prodlouženou zádí. Stejně jako původní model, který se produkoval od 40. let do roku 2016 (pod označením Defender od 80. let) a prošel jen relativně malými designovými úpravami, chce být i aktuální nástupce, který je na trhu od roku 2020, hlavně účelné auto.

Přesně tak si připadáte uvnitř. Tedy kromě toho, že během řízení koukáte pěkně shora na šoféry všech těch XC90 a X5. Jinak žádný zbytečný luxus, ale ani přehnaná strohost. Tak nějak akorát. Sedačky jsou tužší, nesedíte jako v bavlnce, obklopuje vás spousta úložných prostor a opravdu tvrdých plastů.

Mimochodem, na přední kapotě je ozdobný plastový výlisek, který má připomínat ocelovou protiskluzovou plochu… To je sice takové levné, ale jinak vůz nezůstává nic dlužen. Když s ním jedete, cítíte se logicky v bezpečí i v pohodlí, jakkoliv platí, že přímo luxus to určitě není.

Testovaný model měl třílitrový šestiválec se 147 kW, což stačí na svižnou, ale samozřejmě nijak dravou jízdu – auto váží 2,5 tuny. Nerovnosti vykrývá, ale zapomeňte, že byste hladce pluli, Defender vás záměrně nechá okusit trochu té tvrdosti.

A pak tu je ta černá bondovská barva. Když jsem ho večer zaparkoval na potemnělé ulici před domem, auto jakoby splynulo s okolím. Jasně, obluda, která je pět metrů dlouhá, dva metry vysoká a dva metry široká, nezmizí, podobně jako černá díra začne pohlcovat všechno okolní světlo. Aspoň teda to tlumené světlo z lamp. Připomnělo mi to černého pantera, ale to už bychom byli pryč z Bondova světa.

„Tati, zavři mě do kufru! Tady se to může ušpinit!“ vybídl mě při výletu do přírody syn. „A proč ne, máš recht,“ řekl jsem si. Otevřel jsem dveře jako do domu, vysadil ho na plechem vyložený zavazadlový prostor a pocítil zvláštní úlevu, že nebude třeba luxovat žádné koberečky, že bude stačit jen smetáčkem vymést prach. Prostě dříč.

Ale u dětí na rozdíl od jiné britské legendy Mini Coopera budil Land Rover Defender úplně jiný typ emocí – žádné nadšení, spíš takový němý úžas či respekt. Bylo to pro ně impozantní auto nadruhou. Ještě mnohem víc než pro jejich tátu, který se chtěl cítit jako James Bond, ovšem dopadlo to s ním jako obvykle.

Celočerný Defender vypadá jako drsňácká mašina, přesně do thrillerů a detektivek. V bílé barvě mnohem víc působí tak, jaký je: jako pracant. Sice elegantní, se sexy retro prvky, ale pracant. Co to ovšem vůbec není, je vozítko do města, kterým byste brali děti ráno do školy a pak hurá na nákup a do fitka. Cena přes dva miliony (základní cenovka je 1,5 milionu) by tomu možná odpovídala, image a sláva také, jenže tento borec potřebuje prostor. A pořádnou rozcvičku.