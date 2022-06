Automobilový diamant s dokonalým brusem. Mercedes-AMG One je formule s oprávněním vyjet do provozu

Pět a půl roku poté, co Mercedes oznámil záměr napasovat motor z monopostu F1 do klasického vozu, přichází výsledek. Mercedes-AMG One je naplněním všeho, v co fandové ultimátních vozů doufali. A možná i toho v co ani nedoufali. Jeho srdcem je skutečně motor F1, se kterým kombinovaný výkon vozu šplhá až na neuvěřitelných 1 049 koňských sil. One je zkrátka monstrum, se kterým lze bez problému zajet i do krámu pro rohlíky.

Bylo to nutné? Nejspíš ne, ale Mercedes dokázal, že je schopen posouvat hranice toho, co je ve světě automobilového inženýrství vůbec možné. To ostatně potvrdil i Philipp Schiemer, předseda představenstva správní rady Mercedes-AMG, který řekl, že si někteří členové realizačního týmu nebyli jisti, zda je vůbec něco jako model One možné zkonstruovat.

Nakonec se však zadařilo. Týmy z Německa a Velké Británie vytvořily stroj, který využívá síly 1,6litrové V6, kterou lze po dupnutí na plyn vyhnat až do 11 tisíc otáček. Samotný motor má díky celé řadě technických vychytávek výkon 566 koní, a tak je stále schopen splňovat emisní normy Euro 6.

Jednotce, která si odskočila z okruhů, dělají doprovod hned čtyři elektromotory, díky kterým je finální kombinovaný výkon 1 049 koní. Dva elektromotory jsou umístěny na předních kolech, třetí je nainstalován v těsné blízkosti spalovacího motoru a čtvrtá elektřinou poháněná jednotka je spojena s turbodmychadlem nové generace.

Foto: Mercedes-Benz Mercedes na modelu Ona pracoval dlouhých pět let

Pohonný systém se stal alfou a omegou celého stroje, inženýři však museli řešit i další důležité prvky. Příkladem je lithium-iontová baterie, jejíž celková kapacita je 8,4 KWh, tedy podstatně méně než v případě klasických elektromobilů. Vůz je tak schopen ujet na elektřinu necelých 20 kilometrů.

Kdo by ale myslel na udržitelnost, když má pod kapotou sílu uragánu. One je schopné vystřelit z 0 na 100 km/h za 2,9 sekundy, za což vděčí své extrémně nízké váze 1 695 kilogramů, pohonu všech kol AMG 4Matic a sedmistupňové převodovce vyvinuté speciálně pro tento hypersport. Jeho maximální rychlost je 352 km/h.

K dosažení takové rychlosti bylo nutné vypilovat aerodynamiku karoserie vozu. Ta dostala řadu prvků generujících přítlak. Jejich nastavení je ovlivněno zvoleným jízdním režimem, který je určený například pro jízdu po dálnici, ale i pro maximální sportovní výkon vozu.

Jaký je původ pohonné jednotky ve voze, dává One najevo nejen jízdním a zvukovým projevem, ale i ryze užitkovým pojetím interiéru. Po usazení do sportovních sedadel se před jezdcem objeví obdélníkový volant podobný těm, jaké využívají jezdci F1.

Foto: Mercedes-Benz Extrémní do posledního detailu, to je Mercedes-AMG One

Volant doprovázejí dva desetipalcové displeje vystupující z palubní desky, jako by si je tam někdo jen tak odložil. Nechybí ani některé „komfortnější“ prvky, jako například výdechy klimatizace a reproduktory, které jsou zasazené do palubní desky tvořené uhlíkovými vlákny a kůží.

Je jasné, že Mercedes-AMG One bude vozem pro vyvolené, jak ostatně naznačuje i plán vyrobit pouhých 275 kusů. Cena jednoho by se měla pohybovat okolo 2 milionů dolarů, tedy více než 50 milionů korun.

Bude to zkrátka drahá hračka, se kterou však majitelé získají vybroušený diamant světa sportovních vozů. Což je také důvod, proč už Mercedes hlásí vyprodáno. Jeden exemplář by měl zamířit i do České republiky.