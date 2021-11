Ještě před několika lety byly rozvážky jídel až ke dveřím spíše výjimečností. Díky společnostem jako Wolt či Dáme jídlo se ale i u nás tento trend rozmohl ve velkém, čemuž výrazně přispěla i pandemická situace. Ve Spojených státech však posouvají rozvoz jídla na novou úroveň. Namísto poslíčků zde doručují třeba i autonomní vozítka, která si nyní dojela pro investici ve výši 600 milionů dolarů (přes 13 miliard korun).

Nuro v již čtvrtém kole financování podpořila taková jména jako investiční společnost Tiger Global Management, nechybí ani dřívější zaměstnavatel zakladatelů firmy, technologický gigant Google. Díky této investici je celková hodnota Nura aktuálně odhadovaná na 8,6 miliardy dolarů, tedy bezmála 190 miliard korun.

Cílem bývalých inženýrů Googlu Davea Fergusona a Jiajuna Zhu je postupně rozšířit sortiment přepravovaného zboží od pizzy až po léky. A jak se zdá, naplnit tuto vizi je extrémně finančně náročné. Ferguson a Zhu firmu vedou od roku 2016 a výrazně o sobě dali vědět o rok později, kdy v prvním kole financování získali 92 milionů dolarů.

Vozítko je vybaveno systémem regulace teploty pro uchovávání čerstvosti potravin Foto: Nuro

V roce 2019 do projektu zainvestoval také gigant SoftBank, kterého celá myšlenka samořídících vozidel se dvěma otevíratelnými přihrádkami zaujala natolik, že jejím autorům ze sanfranciského startupu neváhal poskytnout dokonce 940 milionů dolarů, tedy přes 20 miliard korun.

Díky této investici se podařilo vývoj inovativního food delivery řešení posunout kupředu a Nuro začátkem roku 2020 vyslalo prvních pět tisíc vozítek do ulic města Houston. Jejich úkolem bylo v texaské metropoli rozvážet pizzu z podniků jako Domino’s Pizza a také zboží z řetězce supermarketů Walmart.

Další investice do rozvážkových vozidel pak přišla na podzim minulého roku, kdy si vůz startupu nazvaný R2 dojel pro dalších 500 milionů dolarů (11 miliard korun). Nuro své služby postupně rozšířilo i do ulic dalších měst v Arizoně, Texasu a Kalifornii, kde získalo jako vůbec první povolení k fungování v ostrém provozu. Prozatím je ale všude provoz vozítka v testovacím režimu.

Mimo nejnovější investice Nuro s Googlem pojí i nově uzavřené partnerství, které by mělo trvat pět let. Spolupráce se týká se služby Google Cloud, jež by měla nejen podporovat autonomní funkce vozidel, ale zároveň jim umožní přístup k řešení strojového učení navrženého Googlem a k úložištím pro ukládání dat. Společnosti se také nechaly slyšet, že nyní zkoumají další možnosti partnerství, konkrétní detaily však zatím nezveřejnily.