Až budete u dveří, foťte. Český projekt přichází s moderními zvonky, stačí QR kód

Na první pohled může vypadat jako něco navíc – na co taky QR kód připevněný vedle domovních zvonků, díky kterému se jde dovolat právě obyvatelům bytů přímo nad těmi zvonky? Na hodně důležitých věcí, vysvětluje zakladatelka projektu eRig Martina Havelková. Pro okamžité spojení s lidmi, ať jsou právě kdekoliv. Pro utajení osobních a kontaktních údajů. Nebo pro případy, kdy se obyvatelé domů musejí potýkat s vandaly či prostě nefunkčními systémy. QR kód nerozbijete a dráty k němu žádné nevedou. Velmi mladý projekt si zatím u potenciálních zákazníků stihl jen ověřit, že by o něj byl zájem, a už získal první investici.

QR je jen viditelná část tohoto projektu, tou druhou je rozhraní pro komunikaci, správu profilů, zmeškaná domovní zvonění, totiž hovory, i další služby. QR kód na jedné straně působí jako brána, která libovolnému majiteli telefonu dovolí zavolat člověku, jehož informace jsou zašifrované právě v kódu. Aniž by znal jeho číslo nebo další údaje. Cílem není nahradit domovní tabla, ale poskytnout možnost, jak se s lidmi spojit elegantněji, rychleji a přitom s bezpečně schovanými informacemi.

Projekt dovoluje fungovat velice levně, protože potřebuje jen telekomunikační služby. K systému by navíc měla přibýt možnost napojení rovnou na otevírač dveří. A to tak, aby virtuální zvonek fungoval skutečně se vším všudy.

Zakladatelka eRigu Martina Havelková ho představuje spíš jako nového vrátného či recepčního. Navíc takového, díky kterému nemusíte veřejně dávat své telefonní číslo, iniciály a další informace. Nebo který díky tomu plní veškeré nutné GDPR. Informace jsou schované v cloudu. A navíc, když se změní nájemník bytu, není třeba složitých změn či šroubováků. Stačí jméno přepsat v systému.

eRig vzešel z potřeby, když lidé dostupní nebyli. „Začalo to v době covidu. Tehdy jsem se dostávala do nekomfortní situace: kanceláře byly zavřené, recepce neobsazené, lidé nebyli schopni mezi sebou komunikovat. Snažila jsem se najít řešení, které by mě samotné vyhovovalo a vyřešilo komplikace spojené s chybějícími lidmi, kteří byli izolovaní doma. Já se s technologiemi setkávala na denní bázi. Tak mě napadlo prostě propojit věci, o kterých jsem věděla, že jsou technologicky možné,“ říká Havelková.

Foto: eRig eRig schovává informace v QR kódech

Nejen technologicky. Havelková se spojila s Milanem Kožíškem, který je mimo jiné zároveň členem představenstva investičního vehiklu Tasty Capital, nově založeného projektu, jenž daly dohromady venture kapitálové fondy eMan Innovations a Startec Ventures. Je to určitý „institucionální andělský investor“ pro menší IT projekty, zmiňují. Projekt eRig je prvním takovým příjemcem jejich peněz. Poslaly mu 1,8 milionu korun za desetiprocentní podíl.

„Je to skvělý nástroj, který má obrovskou možnost škálování. Všichni někde dělají chytrá zařízení, vyrábí se další a další hardware s obrazovkami. Ty někdo stále musí draze pořídit, udržovat v dobrém stavu, napájet. A přitom všichni stále v kapse nosíme chytrý telefon, který všechny ty funkce má. A mnohem lepší,“ dodává Kožíšek.

Holka mezi chlapama

Říct, že se Martina Havelková k IT dostala náhodou, by bylo málo. Ona se k technologiím dostala právě proto, že jim nerozuměla. Když před pěti lety kolegové potřebovali někoho „technologiemi nepolíbeného“, pracovala jako byznys analytička. Což bylo ideální. Chtěli člověka s obchodním duchem, aby zjistili, jak produkt, na kterém pracovali, někdo mimo IT vnímá.

Havelková se tak seznámila s novým oborem, pracovníky v něm, dokonce s novým jazykem, který se naučila používat „tak, že mi ani moje děti někdy nerozumějí,“ směje se. Ale zůstal jí důležitý nadhled a byznysový pohled. Technologie chce přesunout do skutečně užitkové oblasti.

„Jsem holka mezi všema těma chlapama. Je pro mě důležité, aby věci měly lidský rozměr. A technologie, byť se může zdát, že je ve společnosti někdy nechtěná, může ve spoustě věcí pomoct. V propojení s QR kódem je to přeci ideální. Máte spojení okamžitě. A z toho vycházejí všechny ty obchodní věci,“ popisuje Havelková.

Pilotní verze eRig se má dostat na světlo světa každým dnem a Havelková říká, že ví, že trh má zajímavý a komerční oblast probádanou. „Přijdu s nimi do styku hodně. Jen v Praze je spousta lidí, kteří spravují bytový dům a stále řeší infrastrukturu, která je velmi nákladná. Stejně jako opravy od vandalů nebo nefunkčnost systému jako takového. Podněty, které do projektů zapracovávám, vycházejí přímo z prostředí lidí, kteří si takový projekt chtějí pořídit,“ uzavírá Havelková.